ドイツ時計ブランド「NOMOS GLASHUTTE /ノモス グラスヒュッテ GOLD SELECTION 」WING金沢店にて開催

株式会社大沢商会

■「NOMOS GLASHUTTE /ノモス グラスヒュッテ GOLD SELECTION」

ドイツ時計産業の中心地、ザクセン州・グラスヒュッテで高品質な機械式時計を作り続けるノモス グラスヒュッテ。今回のフェアでは生産数が少ない18K金無垢ケースの貴重なレアピースモデルを多数ご紹介いたします。

精確なバランスと明確なフォルム言語が融合したタンジェント ゴールド ネオマティック ドレや、ノモスのベストセラーであるメトロのゴールドケースモデル、洗練された職人技の品質を際立たせたラドウィッグのゴールドケースモデルなど多数の品揃えをしています。また、生産数わずか20本の日本限定モデル「タンジェント ネオマティック ローズゴールド」も揃います。

特別な一本を是非ともWING金沢店の店頭でお確かめください。

気になるモデルの在庫状況やご不明点あれば、店頭スタッフへお気軽にご相談ください。

■期間：2026年3月1日（日）～4月12日（日）

■対象店舗： WING金沢店

〒920-0981 石川県金沢市片町1-3-15

TEL：076-223-5582

営業時間 平日12:00～19:00 休祝日11:00～19:00 定休日：水曜日

https://www.wing-rev.co.jp/blogs/staff-blog/ノモス(https://www.wing-rev.co.jp/blogs/staff-blog/%E3%83%8E%E3%83%A2%E3%82%B9)

WING金沢店について

スイス製機械式腕時計を中心とした高級ブランド腕時計の在庫量・店の広さともに、北陸最大級の時計店。 和の様式と欧風の様式を融合させた店内には、金沢在住アーティスト作品が展示されるなど、ミュージアム的コンセプトでお客様のお気軽なご来店をお待ちしております。

〈出展商品の一例〉

ラドウィッグ ゴールド ドレ

品番：NM212

税込価格：\1,784,200

ケース：18Kゴールド

ブレス：コードバンストラップ（ヘリ返しタイプ・茶）

ガラス：サファイヤクリスタルガラス

ムーブメント：DUW 4001(手巻き/パワーリザーブ約53時間)

メトロ 33 ローズゴールド

品番:NM1170

税込価格：\1,819,400

ケース：18Kローズゴールド

ブレス：ヴィーガンベロアストラップ

ガラス：ドーム型サファイヤクリスタルガラス

ムーブメント：DUW 4001(手巻き/パワーリザーブ約53時間)

タンジェント ネオマティック ローズゴールド

品番:NM160S2

税込価格：\1,595,000

ケース：18Kローズゴールド

ブレス：コードバンストラップ（ヘリ返しタイプ・茶）

ガラス：サファイヤクリスタルガラス

ムーブメント：DUW 3001(自動巻き/パワーリザーブ約43時間)

【ノモス グラスヒュッテ 概要】

1990年、ドイツ時計産業の中心地ザクセン州グラスヒュッテに創業。創業以来、一貫して研究開発およびムーブメントの製造・組立をグラスヒュッテで行う一方、デザインに関してはベルリンのデザインスタジオにて行なっている。ドイツ工作連盟やバウハウスの理念を色濃く反映したデザインは、世界的に認められ、これまで170以上のデザイン賞を受賞している。その原点にはドイツ工作連盟とその理念を継承して設立されたバウハウスの精神がある。

＊現在「グラスヒュッテ製の時計」と謳うためには、「ムーブメント価値の50％以上をグラスヒュッテ地内で生み出さなければならない」という厳格なルールが存在する。ノモスでは95％以上の部品生産と組み立てをグラスヒュッテの自社工房で行っているため、ブランド名はNOMOS GLASHUTTEとなっており、ドイツ製品としての品質を保証している。