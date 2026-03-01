TVアニメ「アホガール」YouTubeで全話を一挙無料公開、本日配信開始【著者最新作「ドリーム☆ジャンボ☆ガール」第4巻発売記念！】

株式会社講談社

「アホガール」「カノジョも彼女」などで知られる、ヒロユキ先生の最新作「ドリーム☆ジャンボ☆ガール」第4巻が3月17日発売予定！これを記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ「アホガール」全12話を無料配信いたします。本日3月1日から3月31日までの期間限定配信となりますので、最新作と一緒にぜひお楽しみください！

「アホガール」は、空前絶後のアホ女子高生・花畑よしこが幼馴染のあっくんを盛大に困らせながら、ひたすらアホを極めていく爆笑必至のギャグコメディ！よしこのアホは、周囲の人までもアホにしていき…あっくんは、アホガール・よしこから解放されることができるのか！見ると元気になる「アホガール」、ぜひお見逃しなく！

TVアニメ「アホガール」第1話の動画はこちら：

https://youtu.be/H0PNgBnRMhE

再生リスト「『アホガール』全12話 イッキ見！【期間限定】2026年3月31日(火)まで」：

https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34AQEpxwGSJ4TKBDtoNjuFSO&si=cqnPEK-zp_RpuW-6(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34AQEpxwGSJ4TKBDtoNjuFSO&si=cqnPEK-zp_RpuW-6)

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式X（旧Twitter）： https://x.com/FullAnimeTV

「ドリーム☆ジャンボ☆ガール」新作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/title/02758/episode/418285

「アホガール」原作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13932016480029113096

TVアニメ「アホガール」(全12話) 配信スケジュール

2026年3月1日(日)AM0:00～3月31日(火)23:59

(c)ヒロユキ・講談社／アホガール製作委員会