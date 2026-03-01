【ECサイト全面リニューアル】乗富鉄工所、柳川の「あわい」の価値を暮らしに届けるオンラインストアを3月1日にオープン

株式会社乗富鉄工所

株式会社乗富鉄工所（本社：福岡県柳川市）は、3月1日の「お堀開き」に合わせ、公式オンラインストアを全面リニューアルしました。「お堀開き」とは、柳川の掘割に水が戻り、川下りの再開とともに春の訪れを告げる神事です。

今回のリニューアルでは、アウトドア用品や植物関連プロダクトを、利用シーンや過ごし方から選べる構成へ刷新しました。

従来の「商品を購入するEC」から、「暮らしを選ぶEC」へ。プロダクトだけでなく、暮らしの楽しみ方まで提案するオンラインストアとして再スタートします。

公式オンラインストアはこちら：https://noritetsu-store.com(https://noritetsu-store.com)

リニューアルの背景

柳川に春の訪れを告げる3月1日の『お堀開き』。水門が開き、水が巡り始めるこの日に合わせ、当社も新たな扉（OPEN THE GATE）を開き、新しいオンラインストアをオープンしました。

乗富鉄工所は1948年創業、福岡県柳川市に本社を置く水門メーカーです。柳川は掘割が町中に巡る「水と暮らす町」として知られ、私たちは長年、水門の設計・製作・設置・メンテナンスを通じて地域の暮らしを支えてきました。

水門は一つひとつがオーダーメイドで、強度・精度・耐久性が求められます。こうした“長く安心して使えるものづくり”の思想は、現在展開しているアウトドア用品や植物関連プロダクトにも受け継がれています。

当社はこれまで、水と暮らしの境界に関わるものづくりを続けてきました。その視点から、日常と非日常のあいだにある豊かな時間を「あわいの暮らし」と捉えています。今回のオンラインストアのリニューアルは、この価値をより分かりやすく伝えるための取り組みです。

自社アンケートが裏付けた「庭＝最も身近なアウトドア」

こうした「あわいの暮らし」へのニーズを確認するため、自社アンケートを実施しました。

私たちが提案する『日常と非日常のあわい』という価値観は、現代のライフスタイルにおいてどのような意味を持つのか。それを探るため、生活者にとって最も身近なアウトドア空間である『庭』での過ごし方について意識調査を実施しました。

【アンケート概要】

調査名：庭でのBBQについての意識調査

調査方法：インターネットリサーチ（Freeasy）

対象条件：庭でのBBQ経験がある方

実施機関：株式会社乗富鉄工所

実施時期：2025/7/3

有効回答数：500

調査の結果、79.2％が「過去12か月間に庭でBBQをしたことがある」と回答し、そのうち71.2％が「半年に1回以上」実施していることが分かりました。庭でのBBQは特別なイベントではなく、すでに日常の延長として楽しまれている実態が見えてきました。

また、一緒に過ごす相手としては同居家族（82.3％）に加え、友人（41.4％）、親族（44.7％）という回答も多く、庭が人を招き、時間を共有する場として機能していることもうかがえます。

”焼く”だけではない体験への期待

さらに、今後挑戦してみたい体験としては、ピザやパンなどのオーブン料理、スモーク・燻製料理、クラフトドリンクづくりなどが上位に挙がりました。 庭という空間が、調理や会話、時間そのものを楽しむ場へと広がっていることが分かります。

一方で、「キャンプは準備が大変だが、非日常は取り入れたい」という声も多く、庭は負担なく非日常を取り入れられる“日常と非日常のあわい”として支持されていることが明らかになりました。

これらの結果を踏まえ、乗富鉄工所はECの役割を再定義しました。商品を並べるのではなく、 「どんな時間を、どんな場所で過ごしたいか」を選べるECへ。柳川の水辺の暮らしに根づく「あわい」の感覚を、庭という身近な空間に翻訳し、全国へ届けていきます。

今後の展開について

今回のオンラインストアリニューアルに合わせ、植物のための新ブランド「PLANTAS（プランタス）」も立ち上げました。詳細については、後日あらためて発表予定です。

今後はオンラインストアを起点に、庭での過ごし方や外時間の楽しみ方を提案する体験イベントやポップアップ、宿泊施設・グランピング施設との連携など、リアルな場での展開も予定しています。また、アウトドア用品や植物関連プロダクトなど、屋内外を横断する商品ラインナップの拡充も進めていく予定です。

乗富鉄工所はこれからも、水とともに暮らす柳川の文化を背景に、「あわいの暮らし」にある豊かな時間や風景を全国へ届けていきます。

■会社概要

会社名：株式会社乗富鉄工所

本社：福岡県柳川市三橋町柳河934-4

創業：1948年

事業内容：水利施設機械製造、工事、保守、プラント機器修繕・保守、オーダーメイド製造、受託製造、アウトドア用品・家具の製造販売

公式サイト：https://noritetsu.com/

公式オンラインストア：https://noritetsu-store.com



(https://noritetsu.com/)■本件に関するお問い合わせ

株式会社乗富鉄工所

広報担当：竹嶋

E-mail：norinori@noritetsu.com

TEL：0944-73-6177