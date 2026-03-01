【コロナEXにて無料話増量中】『五歳で、竜の王弟殿下の花嫁になりました@COMIC』（Celica）3/15(日)まで
株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」にて、『五歳で、竜の王弟殿下の花嫁になりました@COMIC』無料話増量キャンペーンを実施しております。
■『五歳で、竜の王弟殿下の花嫁になりました@COMIC』（Celica）とは
孤独な幼き転生王女・レティシアが厄介払いで嫁がされた先は、竜の加護を受ける国・ディアナ。
相手は冷徹と噂のフェリス王弟殿下だが、はぐれ者同士のふたりはすぐ意気投合！
生きづらさを共有する秘密の同盟関係を結ぶと、一緒に薔薇水のアフターヌーンティを楽しみ、少食の殿下が心配で夜食を届け、眠れば彼に似た竜の夢で癒されて……と思いがけず、ふわふわでほのぼのな毎日が始まった！？
だが、この結婚の裏で絡む王位継承権と竜王の末裔・フェリスの運命が、やがて彼らを争いの渦中へと導いていく――。
「僕が必ず君を守る」「私が殿下を守ってあげなきゃ」
▼詳細はこちら
https://to-corona-ex.com/comics/151796306640997
■単行本情報
本日3/1(日)より発売開始！＜コミック＆ノベル同日発売＞
『五歳で、竜の王弟殿下の花嫁になりました@COMIC 第3巻』
[漫画] 椎名秋乃
[原作] 須王あや
[キャラクター原案] AkiZero
価格：704円(税込)
ISBN：9784867948781
▼詳細はこちら
https://www.tobooks.jp/contents/21060
『五歳で、竜の王弟殿下の花嫁になりました５』
[著] 須王あや
[イラスト] AkiZero
価格：1,399円(税込)
ISBN：9784867948903
▼詳細はこちら
https://www.tobooks.jp/contents/21071
■Celicaとは
TOブックス発ノベル＆コミックス女性向けレーベル
異世界恋愛・ロマンスファンタジーやヒューマンドラマなど、ファンタジー世界を舞台にした女性向けの物語をお届けします。
恋も、夢も、ヒロインが自らの手で運命を掴み取っていく小説・漫画をお楽しみください。
▼特設サイトはこちら
https://celica.tobooks.jp/
■コロナEXとは
TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。
月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。
▼作品ページはこちら
https://to-corona-ex.com/
株式会社TOブックス
TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。
紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送中です。
TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
代表取締役：本田 武市
HP：https://www.tobooks.jp/