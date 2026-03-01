【コロナEXにて無料話増量中】『五歳で、竜の王弟殿下の花嫁になりました@COMIC』（Celica）3/15(日)まで

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」にて、『五歳で、竜の王弟殿下の花嫁になりました@COMIC』無料話増量キャンペーンを実施しております。

■『五歳で、竜の王弟殿下の花嫁になりました@COMIC』（Celica）とは

孤独な幼き転生王女・レティシアが厄介払いで嫁がされた先は、竜の加護を受ける国・ディアナ。

相手は冷徹と噂のフェリス王弟殿下だが、はぐれ者同士のふたりはすぐ意気投合！

生きづらさを共有する秘密の同盟関係を結ぶと、一緒に薔薇水のアフターヌーンティを楽しみ、少食の殿下が心配で夜食を届け、眠れば彼に似た竜の夢で癒されて……と思いがけず、ふわふわでほのぼのな毎日が始まった！？

だが、この結婚の裏で絡む王位継承権と竜王の末裔・フェリスの運命が、やがて彼らを争いの渦中へと導いていく――。

「僕が必ず君を守る」「私が殿下を守ってあげなきゃ」

▼詳細はこちら

https://to-corona-ex.com/comics/151796306640997

■単行本情報

本日3/1(日)より発売開始！＜コミック＆ノベル同日発売＞

『五歳で、竜の王弟殿下の花嫁になりました@COMIC 第3巻』

[漫画] 椎名秋乃

[原作] 須王あや

[キャラクター原案] AkiZero

価格：704円(税込)

ISBN：9784867948781

▼詳細はこちら

https://www.tobooks.jp/contents/21060

『五歳で、竜の王弟殿下の花嫁になりました５』

[著] 須王あや

[イラスト] AkiZero

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867948903

▼詳細はこちら

https://www.tobooks.jp/contents/21071

■Celicaとは

TOブックス発ノベル＆コミックス女性向けレーベル

異世界恋愛・ロマンスファンタジーやヒューマンドラマなど、ファンタジー世界を舞台にした女性向けの物語をお届けします。

恋も、夢も、ヒロインが自らの手で運命を掴み取っていく小説・漫画をお楽しみください。

▼特設サイトはこちら

https://celica.tobooks.jp/

■コロナEXとは

TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。

月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/

