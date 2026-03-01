3月は自殺対策強化月間です。

厚生労働省

厚生労働省(所在:東京都千代田区)は、毎年3月の「自殺対策強化月間」において、関係府省庁等と連携し自殺対策に関する国民の理解を深めるための啓発活動や、悩みを抱えた人に対する各種相談事業の周知活動を強化しています。

2025年の自殺者数（暫定値）は、総数が19,097人と前年の確定値と比べ1,223人減少し、このまま人数が確定した場合、統計開始（1978年）以降で初めて2万人を下回り、最少の数値となります。一方、小中高生の自殺者数は532人と前年の確定値と比べ3人増加となり、このまま人数が確定した場合、統計のある1980年以降で最多の数値となり、深刻な状況となっています。

2026年3月の「自殺対策強化月間」では、電話やＳＮＳ相談支援体制の拡充に努めるとともに、主に中高年層に向けて、広報ポスター及び広報用動画、インターネット広告の活用による相談の呼びかけなど、集中的な啓発活動を実施します。

また、インターネットやＳＮＳに馴染みのない方へも印刷し配布ができるよう、相談窓口のご案内リーフレットやゲートキーパーの啓発に向けたリーフレットのデータを提供し、幅広い層に対する積極的な広報活動を実施しています。

より多くの方々に相談窓口の存在を知っていただき、必要な支援につながるよう啓発してまいります。

■広報ポスター

▶令和7年度自殺対策強化月間広報ポスター［PDF形式：937KB］(https://mhlw.3kaku.website/mamorouyokokoro/assets/pdf/nyuko_2025_jisatsuboushi_3m_A2_QR_1226_ol.pdf)

■広報用動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=dn-DeKnNOaM ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=0oCaEISZvIo ]

■相談窓口のご案内リーフレット

▶ 電話相談窓口のご案内 リーフレット（A4サイズ）［PDF形式：1.18MB］

https://prtimes.jp/a/?f=d28420-32-827ed73af8c1ccac4218414a8c716ffb.pdf

▶ 電話相談窓口のご案内 リーフレット（名刺サイズ）［PDF形式：1.79MB］

https://prtimes.jp/a/?f=d28420-32-8a0513e9bab534d2c0d6bc3f49f591ee.pdf

▶主な相談窓口一覧 リーフレット［PDF形式：993KB］(https://www.mhlw.go.jp/content/001427918.pdf)

■ゲートキーパーの啓発リーフレット

▶(https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/assets/pdf/2023_gatekeeper_reaf.pdf)ゲートキーパーになろう！（A4サイズ）［PDF形式：1.99MB］ダウンロード(https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/assets/pdf/2023_gatekeeper_reaf.pdf)

【支援を必要としている方に向けた電話相談窓口やＳＮＳ相談窓口はこちら】

■まもろうよ こころ

https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/

電話やＳＮＳで相談できる各種相談窓口や、自殺対策に関する情報をまとめたサイトです。

こころを落ち着けるためのWebサイトもあります。

■支援情報検索サイト

https://shienjoho.go.jp/

悩み別、相談方法別、地域別ごとに、あなたに合った相談窓口を検索することができます。