お菓子に写真をそえるだけで、気持ち伝わる！　セブン‐イレブンの「写真プリント」新WebCM「お菓子と写真で気持ち届け。」3月1日より公開開始！

株式会社セブン-イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、セブン‐イレブンのマルチコピー機で展開している写真プリントサービスについて、WebCM動画「お菓子と写真で気持ち届け。」を2026年3月1日（日）より、マルチコピー機を提供する富士フイルムビジネスイノベーションジャパンのInstagram、TikTok等にて公開いたしました。

本動画にはいま注目のタレント、今井暖大さん、久保田海羽さん、土屋惺来さん、藤田みあさんの4名が出演し、大切な人に「おつかれさま」「がんばって」「おめでとう」「ごめん」の気持ちを伝える様子を演じています。

友達や恋人にお菓子をプレゼントする機会は多いですが、相手との思い出の写真をプリントして一緒に渡すことで、より気持ちが伝わります！大切な人へお菓子と写真で気持ちを届けてみてください。

■新WebCM「お菓子と写真で気持ち届け。」について

新WebCMは、「負けても勝ち組」編と「キモチレンサ」編の2つのストーリーで構成されています。部活の試合で負けてしまった彼氏に「おつかれさま」の気持ちを伝えたいとき、コンクールを控える友達に「がんばって」の気持ちを伝えたいとき、お菓子に写真をそえることでより想いのこもったプレゼントになることを表現しています。

なお、動画公開に合わせて、お菓子と写真が当たるキャンペーンも実施しております。ぜひチェックしてみてください。

https://pg-sj-ja.fujifilm.com/kimochitodoke.html?utm_source=sej&utm_medium=prt&utm_campaign=okashi(https://pg-sj-ja.fujifilm.com/kimochitodoke.html?utm_source=sej&utm_medium=prt&utm_campaign=okashi)

■セブン‐イレブンの写真プリントについて

本動画には、「シェアプリント」「カレンダープリント」「シャッフルプリント」の3種類の写真プリントサービスが登場しています。いずれもスマートフォンアプリ「セブン-イレブン マルチコピー」で事前にプリント予約ができ、店頭ではマルチコピー機にQRコードをかざすだけの簡単操作で作成可能です。

・シェアプリント

ハサミで2つにカットしてシェアできる写真プリントで、友人やカップルでのシェアに最適なプリントです。豊富なカラーバリエーションやフレームに加え、メッセージを入力できるフレームもご用意しています。

・カレンダープリント

ハート柄や花柄などの可愛らしいデザインフレームで、お気に入りの写真をカレンダーとして持ち歩けます。2026年2月に登場したばかりの注目の新サービスです。

・シャッフルプリント

1枚に複数の写真をレイアウトすることが可能で、たくさんの思い出を詰め込むことができます。多彩なカラーバリエーションとフレームからお選びいただけます。

手軽に思い出をカタチにできるプリントサービスを、ぜひこの機会に体験してみてください。

■プリント方法

1．「セブン‐イレブン マルチコピー」アプリをダウンロード

https://pg-sj-ja.fujifilm.com/kimochitodoke.html?utm_source=sej&utm_medium=prt&utm_campaign=okashi#app(https://pg-sj-ja.fujifilm.com/kimochitodoke.html?utm_source=sej&utm_medium=prt&utm_campaign=okashi#app)

2．アプリで「写真プリント」→好きなプリントメニュー・フレームを選び、編集して「QRコードに保存」

3．保存したQRコードをセブン‐イレブン店内のマルチコピー機にかざしてプリント。

