【東京都町田市】アイドルマスターマンホール「ふたマス!!!!!!」のマンホールデザインと設置場所が決定しました！

町田市役所

町田市に設置される「ふたマス!!!!!!」

『アイドルマスター』シリーズ20周年企画として、株式会社バンダイナムコエンターテインメントが、全国の地方自治体と連携し『アイドルマスター』シリーズのアイドルがデザインされたオリジナルマンホールを設置するプロジェクト「ふたマス!!!!!!」について、2025年12月に町田市への設置が決定しています。

この度、町田市に設置される「ふたマス!!!!!!」のマンホールデザインと設置場所が決定しましたので、お知らせします。

設置に伴う関連イベントやグッズ情報については、決定次第、お知らせします。

町田市に設置される「ふたマス!!!!!!」のキャラクターとデザイン

町田市に設置される「ふたマス!!!!!!」は、「アイドルマスター ミリオンライブ！」に登場する、ポップでキュートな15歳の芸術家アイドルのロコさんがキャラクターとしてデザインされます。なお、本日3月1日はロコさんの誕生日です。この記念すべき日に合わせ、今回の情報をお披露目します。

マンホールには、町田市を象徴する、町田駅前のパプリックアート「光の舞い」、名産品「シルクメロン」、市の鳥「カワセミ」、「ダリア」などもデザインされ、ロコさんと町田市の象徴がコラボレーションした、特徴的なデザインとなっています。

町田市の「ふたマス!!!!!!」の設置場所

町田市の「ふたマス!!!!!!」は、ＪＲ町田駅前交差点から町田街道を結ぶ原町田大通り沿いの歩道（座標：35.543347, 139.447472、原町田6丁目）に設置することが決定しました。マンホールにもデザインされているパブリックアート「光の舞い」や、「町田駅前交流拠点 はっとまちだ」からも近く、町田駅からも訪れやすい場所になります。

設置日は2026年6月6日（土）を予定しており、関連イベントを実施する予定です。

設置場所の画像（正面奥がJR町田駅付近）

※町田市の「ふたマス!!!!!!」に関するＨＰ

https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/city_promotion/futamasu/index.html

※「ふたマス!!!!!!」紹介ＨＰ

https://idolmaster-official.jp/20th_anniversary/manhole

町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」

■町田市HP

https://www.city.machida.tokyo.jp/

■まちだ広報公式（X）

https://twitter.com/machida_cp

■まちだ子育てサイト

https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html

■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cp

Instagram https://www.instagram.com/machida_cp/

シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/