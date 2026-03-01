【ANYCOLOR新卒採用】本日2026年3月1日(日)から27卒向けエントリー受付開始！

ANYCOLOR株式会社

ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区　代表取締役：田角陸、以下「当社」)は、2027年度新卒採用(27卒)のエントリー受付を開始いたします。

27卒 エントリー開始！



当社は、2027年度新卒採用(27卒)として、本日2026年3月1日(日)から採用募集を開始いたしました。


5期生目(総合職は2期生目)の採用となります。　


　


当社が掲げる「魔法のような、新体験を。」というミッションを共に創っていく、新たな仲間となる皆さまのエントリーをお待ちしております。




募集職種、採用フローについて



当社の新卒採用募集について、以下の通り実施いたします。


条件、内容等をご確認のうえ、エントリーをよろしくお願いいたします。


　


■ 募集職種


・総合職


　※配属先の部署は入社後に研修を経て決定いたします。


　


・専門職


　　-クリエイター職


　　-配信専門職


　　-エンジニア職


　　※配属先の部署は基本的に内定時に決定いたします。


※各求人詳細はコーポレートサイト上からご確認ください。


※上記募集ポジションは随時変更になる場合がございます。


　


　


■ 主な採用フロー


１.書類(ES/ポートフォリオ提出)


↓(通過者)


２.1次面談



３.SPI試験/2次面談



４.最終面談



５.内々定


※採用フローは変更になる場合があります。ご了承ください。


　


■ 詳細・エントリー


エントリーは以下ページからとなります。


https://www.anycolor.co.jp/recruit#job


　


なお、新卒採用に関する情報は、当社公式X(旧Twitter)やコーポレートサイトの最新情報(NEWSページ)等を通じて随時お伝えいたします。


・https://x.com/ANYCOLOR_Inc


・https://www.anycolor.co.jp/news




　


　


【ANYCOLOR株式会社について】


NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー




ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。


＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞


コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp


最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news


採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit


Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp


X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc


YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc


■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について


ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム


https://www.anycolor.co.jp/contact


■ 会社概要


会社名：ANYCOLOR株式会社


本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F


代表者：代表取締役CEO 田角 陸