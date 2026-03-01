【ANYCOLOR新卒採用】本日2026年3月1日(日)から27卒向けエントリー受付開始！
ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)は、2027年度新卒採用(27卒)のエントリー受付を開始いたします。
27卒 エントリー開始！
当社は、2027年度新卒採用(27卒)として、本日2026年3月1日(日)から採用募集を開始いたしました。
5期生目(総合職は2期生目)の採用となります。
当社が掲げる「魔法のような、新体験を。」というミッションを共に創っていく、新たな仲間となる皆さまのエントリーをお待ちしております。
募集職種、採用フローについて
当社の新卒採用募集について、以下の通り実施いたします。
条件、内容等をご確認のうえ、エントリーをよろしくお願いいたします。
■ 募集職種
・総合職
※配属先の部署は入社後に研修を経て決定いたします。
・専門職
-クリエイター職
-配信専門職
-エンジニア職
※配属先の部署は基本的に内定時に決定いたします。
※各求人詳細はコーポレートサイト上からご確認ください。
※上記募集ポジションは随時変更になる場合がございます。
■ 主な採用フロー
１.書類(ES/ポートフォリオ提出)
↓(通過者)
２.1次面談
↓
３.SPI試験/2次面談
↓
４.最終面談
↓
５.内々定
※採用フローは変更になる場合があります。ご了承ください。
■ 詳細・エントリー
エントリーは以下ページからとなります。
https://www.anycolor.co.jp/recruit#job
なお、新卒採用に関する情報は、当社公式X(旧Twitter)やコーポレートサイトの最新情報(NEWSページ)等を通じて随時お伝えいたします。
・https://x.com/ANYCOLOR_Inc
・https://www.anycolor.co.jp/news
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸