【ANYCOLOR新卒採用】本日2026年3月1日(日)から27卒向けエントリー受付開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)は、2027年度新卒採用(27卒)のエントリー受付を開始いたします。

27卒 エントリー開始！

当社は、2027年度新卒採用(27卒)として、本日2026年3月1日(日)から採用募集を開始いたしました。

5期生目(総合職は2期生目)の採用となります。

当社が掲げる「魔法のような、新体験を。」というミッションを共に創っていく、新たな仲間となる皆さまのエントリーをお待ちしております。

募集職種、採用フローについて

当社の新卒採用募集について、以下の通り実施いたします。

条件、内容等をご確認のうえ、エントリーをよろしくお願いいたします。

■ 募集職種

・総合職

※配属先の部署は入社後に研修を経て決定いたします。

・専門職

-クリエイター職

-配信専門職

-エンジニア職

※配属先の部署は基本的に内定時に決定いたします。

※各求人詳細はコーポレートサイト上からご確認ください。

※上記募集ポジションは随時変更になる場合がございます。

■ 主な採用フロー

１.書類(ES/ポートフォリオ提出)

↓(通過者)

２.1次面談

↓

３.SPI試験/2次面談

↓

４.最終面談

↓

５.内々定

※採用フローは変更になる場合があります。ご了承ください。

■ 詳細・エントリー

エントリーは以下ページからとなります。

https://www.anycolor.co.jp/recruit#job

なお、新卒採用に関する情報は、当社公式X(旧Twitter)やコーポレートサイトの最新情報(NEWSページ)等を通じて随時お伝えいたします。

・https://x.com/ANYCOLOR_Inc

・https://www.anycolor.co.jp/news

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー

ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。

＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc

■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact

■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸