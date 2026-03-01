【Native Camp Japanese】預約課程助力活動開跑！/ 予約レッスン・ブーストキャンペーンを開催！

株式会社ネイティブキャンプ

由 Native Camp 株式會社（總部：東京都澀谷區，代表取締役社長：谷川國洋）所營運的線上日語會話服務「Native Camp Japanese」正式宣佈，即日起將舉辦「預約課程・Boost（提升）優惠活動」。

株式会社ネイティブキャンプ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川国洋）が提供するオンライン日本語会話サービス『Native Camp Japanese』は、このたび、予約レッスン・ブーストキャンペーンを開催しますことをお知らせいたします。

Native Camp Japanese 提供 24 小時 365 天、隨時隨地皆可與日籍講師進行「次數無限制」的線上日語會話練習，是一個全方位的日語學習平台。

與一般「按堂計費」的日語學習服務不同，Native Camp Japanese 採用定額制（月費制）。無需預約即可立即上課的便利性，加上壓倒性的高 CP 值，深受全球日語學習者的青睞。

為了慶祝春節，Native Camp Japanese 將於 2026 年 2 月 24 日（二）至 3 月 10 日（二）23:59（日本時間）期間，特別舉辦「預約課程 25 折」優惠活動。

為了解決學員們「很難預約到心儀講師」或「想上的課總是在進行中」的煩惱，活動期間內預約課程所需的代幣將降至原價的 1/4（即 75% OFF）。原先需要 100 枚代幣的預約課程，現在僅需 25 枚代幣即可享受，是絕對不容錯過的超值機會！

「想不用字幕就能看懂日本動漫」、「希望下次去日本旅行時，能用最道地的日語與當地人交流」--何不趁現在，透過與人氣講師的計畫性一對一課程，讓您的目標加速達成呢？

學習教科書上學不到的「道地日語」，與喜愛的講師一起愉快提升實力。Native Camp Japanese 將助您的語言能力更上一層樓，邁向新的境界。

■ 活動概要

活動名稱： 預約課程・Boost（提升）優惠活動

活動期間： 2026 年 2 月 24 日（二）～ 3 月 10 日（二）23:59（日本時間）

活動內容： 活動期間內，預約課程所需代幣降至 1/4（原需 100 枚代幣，現僅需 25 枚即可預約）。

■ 如何搜尋活動對象講師

【電腦版】

開啟「講師一覽」頁面。

在畫面左側的「需要的預約金幣」欄位，將預約所需代幣上限設定為「25」。

按下䖝色的「搜尋」按鈕進行篩選。

【App版】

目前 App 版尚無法直接篩選預約代幣數量。 請在「Home（首頁）」畫面顯示的講師列表中，確認各個講師顯示的預約代幣數量。

Native Camp Japanese 顛覆你的日語學習體驗！7 天免費試用活動延長中！現在註冊，即可享受7天免費試用，並獲得1500元台幣的金幣！

Native Camp Japanese 致力於讓日語學習變得更加輕鬆且觸手可及。為了讓更多人體驗與日籍講師進行「次數無限制」的線上課程，我們現正舉辦「7 天免費試用活動」！

驚喜不僅如此--在免費試用期間，您還將獲得價值 20 美元的代幣作為特別贈禮！ 請務必把握這個限時機會，盡情享受與日籍老師無限制的日語對話時光。

活動期間：2026 年 3 月 1 日（日）00:00 至 2026 年 3 月 31 日（二）23:59（日本時間）

立即註冊：https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

Native Camp Japanese 的特色

1.專業講師群

專業日籍講師會根據每位學員的目標與需求提供專屬課程。我們的講師中，有許多具備流利的日英雙語能力，即使是完全沒有基礎的初學者，也能安心、輕鬆地開始學習。

2.上課次數無限制

透過我們獨特的「次數無限制」系統，您可以隨心所欲地沉浸在日語環境中。不論是覺得一堂 25 分鐘的課不夠過癮，還是想利用空輭時間多上幾堂課，都無需擔心產生額外費用。

3.無需預約，隨時上課

透過「立即上課」功能，您可以在一年 365 天、一天 24 小時（*）中的任何時 刻開始日語會話練習。即使生活忙碌，也能充分利用瑣碎的空檔，隨時隨地輕鬆學習。

*不含系統維護時間。

關於我們的企業日語研修服務

Native Camp Japanese 為企業客戸提供專屬的日語培訓服務。

對日語學習者的好處

學員可以隨時隨地、不限次數地參加課程，並根據每堂課的需求自由選擇心儀的講師與教材。這種靈活的架構能適應各種程度的學習者，讓每個人都能針對自己的具體目標進行客製化學習。

對企業培訓負責人的好處

我們的平台提供專屬的管理介面，讓企業能輕鬆設定學習目標、追蹤學員進度，並根據達成狀況自動鼓勵員工參與課程。無論是提升員工整體的日語能力，還是培養商務溝通技巧，我們的服務都能精準對接貴公司的培訓目標，發揮最大成效。

企業日語研修服務相關諮詢： https://nativecamp.net/corporate/cs(https://nativecamp.net/corporate/cs)

關於 Native Camp 株式會社（Native Camp Inc.）

Native Camp 是亞洲成長最快速的線上英語會話平台之一。我們為個人、企業及教育機構提供價格親民的線上教學課程。

憑藉分布於世界各地的據點，我們的業務正持續擴展至亞洲、歐洲及北美。除了英語會話服務外，我們更於 2024 年推出了線上日語會話服務及留學代辦服務。

公司資訊：

關於本新聞稿的媒體查詢

- 公司名稱： Native Camp 株式會社（Native Camp Inc.）- 總部地址： 日本東京都澀谷區神南 1-9-2（郵遞區號 150-0041）- 代表取締役社長： 谷川 國洋（Kunihiro Tanikawa）- 業務範圍： 線上英語會話服務 / 線上日語會話服務- 官方網站： https://nativecamp.co.jp/(https://nativecamp.co.jp/)

Native Camp 株式會社 - 公關部

聯絡表單： https://nativecamp.net/cs/media

Native Camp Japaneseは、24時間365日、いつでもどこでも日本人講師とのオンライン日本語レッスンを回数無制限で受講できる、日本語学習プラットフォームです。

一般的な「受講回数に応じて料金が発生する」日本語学習サービスとは異なり、Native Camp Japaneseは定額制を採用。予約不要で、思い立ったときにすぐレッスンを受けられる利便性と、圧倒的なコストパフォーマンスの高さから、世界中の日本語学習者に選ばれています。

このたびNative Camp Japaneseでは、2026年2月24日(火)から3月10日(火)23：59（日本時間）までの期間限定で、「予約レッスン・ブーストキャンペーン」を開催いたします。

「お気に入りの講師となかなか予定が合わない」「受けてみたい講師がいつもレッスン中で予約を迷ってしまう」といった学習者の皆様のお悩みを解決するため、期間中はレッスン予約に必要なコインが通常の1/4（75%OFF）となります。通常100コインが必要な予約レッスンが、わずか25コインで受講できる大変お得な機会です。

「日本のアニメを字幕なしで理解したい」「次の日本旅行では、もっと自分らしい言葉で現地の人と触れ合いたい」 そんなあなたの目標を、人気講師との計画的なマンツーマンレッスンで一気に加速させませんか。

教科書には載っていない“生きた日本語”を、お気に入りの講師と楽しく身につける。Native Camp Japaneseが、あなたの語学力アップを次のステージへと引き上げます。かつてないほどお得に「本物の日本語会話」を予約・体験できるこのチャンスを、ぜひお見逃しなく。

■ キャンペーン概要

キャンペーン名： 予約レッスン・ブーストキャンペーン

期間： 2026年2月24日(火)～3月10日(火)23：59（日本時間）

内容： キャンペーン期間中、レッスン予約に必要なコインが通常の1/4になる（通常は100コインが必要だが、25コインで予約できる）。

■ 対象講師の検索方法

【PC】

1．Tutor Listのページを開く

2．画面左側の「Coins」セクションで、予約に必要なコインの上限を「25」に設定

3．緑色の「Search」ボタンを押して検索

【アプリ】

アプリでは予約レッスンに必要なコイン数で講師をフィルターすることができません。

そのため、お手数をおかけしますが、「Home」画面に表示される講師一覧にて、各講師の予約コイン数をご確認ください。

期間限定！「7-Day Free Trial 」キャンペーンについて

ネイティブキャンプは、日本語を学びたい方が「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」の提供を目指しています。この度、多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただきたく、「7-Day Free Trial」キャンペーンを開催いたします。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2026年3月1日(日) 00：00～2026年3月31日(火) 23：59（日本時間）

7-Day Free Trial キャンペーンへのお申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語を話せるバイリンガル講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「25分のレッスンでは物足りない」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*3)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs(https://nativecamp.net/corporate/cs)

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/(https://nativecamp.co.jp/)

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media(https://nativecamp.net/cs/media)