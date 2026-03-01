デスクにダーツバーをつくろう！お店と同じ“あの”爽快サウンドも。ダーツライブのガシャポン(R)第2弾が登場

株式会社ダーツライブ

『DARTSLIVEサウンドミニチュアコレクション2』

セガサミーグループの株式会社ダーツライブ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：阿部 東）がサービス展開するダーツマシン「ダーツライブ」シリーズのガシャポン(R)『DARTSLIVE

サウンドミニチュアコレクション2』（1回500 円・税10％込、全6種）が、株式会社バンダイ (本社：東京都台東区）より、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて、2026年3月第1週より順次発売されます。

本商品は、昨年5月に登場した『DARTSLIVEサウンドミニチュアコレクション』に続く第2弾となります。前回、国内だけでなく海外においてもダーツファンを中心に多くのご好評をいただき、この度の第2弾発売の運びとなりました。

新たな機種が仲間入り！自宅やデスクにミニチュアダーツバーが出現

本商品はオンラインダーツマシンで国内No.1の設置台数を誇る「ダーツライブ」シリーズをミニチュア化。全国およそ3700店舗に約9800台（※）あるダーツマシンをディティールに至るまで再現しました。第2弾となる今回は、最新ダーツライブマシンである「DARTSLIVE3 LITE」もラインナップに追加。自宅やオフィスのデスクをスタイリッシュに彩ります。

※2026年2月1日時点

全6種のうち3種類は音声つき！ダーツファンの心躍らせる"あの”サウンドも

全6種のうち3種はリアルなダーツサウンドを搭載。要望の多かったダーツサウンド「ホワイト・ホース」と「スリー・イン・ザ・ブラック」、「スリー・イン・ア・ベッド」も登場（※）。第1弾の商品と組み合わせれば、より本物のダーツバーに居るかのようなダーツ空間が完成します。

※ダーツで一定スコアを達成した際に上部のゲームモニターに表示される特別な演出・サウンドです

商品概要

商品名 ： 『DARTSLIVE サウンドミニチュアコレクション2』

発売時期 ： 2026年3月第1週から順次発売予定

価格 ： 1回500円（税込）

対象年齢 ： 15歳以上

種類数 ： 全6種

＜音声IC有＞

DARTSLIVE3 LITE（ホワイト・ホース）

DARTSLIVE3 DX（スリー・イン・ザ・ブラック）

DARTSLIVE2 EX（スリー・イン・ア・ベッド）

＜音声IC無＞

DARTSLIVE3 DX

DARTSLIVE3 LITE

DARTSLIVE2 EX

生産国 ： 中国

発売元 ： 株式会社バンダイ

ガシャポン公式サイト：https://gashapon.jp/

商品ページ：https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769979682000

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です

「ダーツライブ」シリーズについて

※設置台数・プレイ数は2025年4月1日時点の情報です

ダーツライブは月間1600万プレイを誇る、国内オンラインダーツマシン設置台数第1位のダーツマシンシリーズです。

LEDの光る盤面や通信対戦、オリジナルのパーティーゲームなどを搭載した「ダーツライブ2」、タッチパネルでの直感的な操作や矢が盤面のどこに刺さったのかを検知するフルビットセンサー、矢の速度を測定する機能など最新技術を盛り込んだ「ダーツライブ3」を展開しています。

株式会社ダーツライブ

株式会社ダーツライブは、セガのグループ企業として2003年に創業。以来、ゲーム機器開発からサービスの創出・大会運営など事業を推進しながら、ダーツを通じたSDGs活動など社会貢献活動も行っています。

今後もダーツ事業で培った開発と運用の技術力・営業ネットワークに加え、セガグループ傘下の事業網や共通リソースを活かせる環境のもと、積極的なサービス開発を展開してまいります。

https://www.dartslive.co.jp/