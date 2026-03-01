京都府綾部市「綾部市天文館パオ」の宇宙ミッション体験コンテンツ『スペースワーカーズ』を制作

株式会社TREE Digital Studio

多様な映像や体験型コンテンツを手がける株式会社TREE Digital Studio（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：足立 晋一）は、京都府にある「綾部市天文館パオ」の新たな体験型コンテンツ『スペースワーカーズ』の企画・制作を行いました。本コンテンツは2026年3月1日（日）より常設展示として公開されています。

◼️『スペースワーカーズ』について

本コンテンツは「宇宙ではたらく」をテーマに、宇宙船のクルーとして未来の宇宙空間で任務を遂行する体験型コンテンツです。プレイヤーは宇宙での冒険や調査を通して、役割分担やチームワークの重要性を体感できます。

【スペースワーカーズ紹介動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=08FZZShRW5U ]

スペースワーカーズ外観



コックピットをイメージした操縦席では、最大3人がそれぞれ操縦桿を操作しながら同時にプレイが可能です。ミッションは、火星に荷物を届ける「宇宙の宅配便」、スペースデブリを回収する「宇宙の清掃隊」、そして地球へと向かってくる巨大隕石を破壊する「地球の防衛隊」の3種類。難易度の異なるミッションから1つを選択し、協力して任務達成を目指します。

前方3面の大型モニターには、宇宙船の窓越しに広がる宇宙空間が映し出され、操作アクションに応じて座席が振動することで、まるで本当に宇宙船を操縦しているような没入感を体験できます。

操縦席

また、プレイ中は、本コンテンツのオリジナルキャラクターであるナビゲーションロイド“パオット”がミッションを丁寧にナビゲートします。コックピット内には、綾部市のマスコットキャラクター“まゆピー”も登場し、音声付きアニメーションでミッションを盛り上げてくれます。

左：パオット／右：まゆピー宇宙の宅配便のワンシーン宇宙の清掃隊のワンシーン

◼️TREE Digital Studio／REALIZE事業部 プロデューサー 鬼塚 翔コメント

本コンテンツで大切にしたのは、「宇宙ではたらく」という視点です。宇宙を遠い世界の話ではなく「自分ゴト」として身近に感じられるよう、圧倒的な臨場感と心地よい操作感を追求し、細部まで試行錯誤を重ねました。

地域と宇宙を繋ぐ天文館という場所で、一人でも多くの方が楽しみながら宇宙への好奇心を広げるきっかけになることを願っています。

◼️「綾部市天文館パオ」について

「綾部市天文館パオ」は、平成7年に開館した京都府綾部市の天文施設です。国内の公開天文台としては最大級の95cm反射望遠鏡を有し、月や惑星、銀河まで観測可能です。体験型展示や工作教室なども開催し、地域における宇宙教育の拠点として親しまれています。

天文館パオ公式HP：https://www.city.ayabe.lg.jp/category/4-5-0-0-0-0-0-0-0-0.html

【施設概要】

施設名：綾部市天文館パオ

所在地：京都府綾部市里町久田21-8

開館時間：

火・水・木：9:00 ～ 16:30

金・土・日：9:00 ～ 21:30

休館日：月曜（祝日の場合は開館）、祝日の翌平日、年末年始



◼️当社コンテンツ導入事例

・宇宙をテーマにした体験型デジタルコンテンツ『スペースツアーズ』

屋内型子どもの遊び場「ちきゅうのにわ」内の「宇宙エリア」に導入された体験型デジタルコンテンツを企画・制作。太陽系を冒険するストーリーや協力型プレイにより、子どもたちに一体感と達成感を提供しました。イオンモール羽生店をはじめ、現在3店舗で導入されています。

・ドライブシミュレーション型体験コンテンツ『ドライブアドベンチャー ～センコー島の冒険～』

滋賀県・クレフィール湖東の「子ども交通公園」に設置された体験型コンテンツの企画・演出およびアプリケーションの開発・実装を担当。遊びながら交通ルールを学べる設計としました。



・体験型知育コンテンツ『ポップウォール』

デジタル映像とボールプールでの物理的遊びを融合した体験型知育コンテンツで、子どもたちが楽しく学べる場を提供しています。サブスクリプションモデルとしての提供にも対応しています。

その他の導入事例はこちら :https://www.tdsi.co.jp/tree-realize/works/



◼️株式会社TREE Digital Studioについて

株式会社TREE Digital Studioは、映像をはじめとする多様なコンテンツを企画から制作までワンストップで手がける総合クリエイティブプロダクションです。撮影・編集、CGやプログラミングなど、各分野のプロフェッショナルが連携することで、お客様の課題に最適なソリューションを提供します。

特に、XRやメタバースなどのインタラクティブコンテンツ制作に強みを持ち、顧客の目的に合わせた「映像＋α」の新たな価値創造に力を入れています。



[会社概要]

名称：株式会社TREE Digital Studio

代表者：代表取締役社長 足立 晋一

本社所在地：東京都渋谷区広尾5-6-6 広尾プラザ8F

REALIZE事業部所在地：東京都港区海岸3-18-21 ブライトイースト芝浦3F

資本金：1億円

ホームページ：https://www.tdsi.co.jp/

事業部サイト：https://www.tdsi.co.jp/tree-realize/



◼️本件に関するお問い合わせ

