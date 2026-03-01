「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」のコンテンツプリントがセブン‐イレブンのマルチコピー機に登場
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」のコンテンツプリントを3月1日（日）より、全国のセブン‐イレブンのマルチコピー機にて販売しております。ぜひこの機会にセブン‐イレブンで「劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』」のコンテンツプリントを手に入れてください！
商品ページURL：
https://www.sej.co.jp/products/bromide/cnbromide2603/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_cnbromide2603(https://www.sej.co.jp/products/bromide/cnbromide2603/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_cnbromide2603)
（1）商品の詳細
■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コンテンツプリント
プリント用紙の種類：写真用紙のL判、2L判の2種類
販売形式：選択式（ご希望のデザインを選んでプリントできます。）
価格：L判200円/枚（税込）、2L判300円/枚（税込）
販売期間：2026年3月1日（日）～2026年7月31日（金）
商品デザイン：キャラクターブロマイド全41種、組合せブロマイド全10種
商品ラインアップ（※一例）
・キャラクターブロマイド全41種、組合せブロマイド全10種
(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
※画像はイメージです。
※実物は画像と異なる場合があります。
（2）購入方法（プリント予約番号からの購入）
1．以下の商品ページよりご希望商品のプリント予約番号を確認します。
商品ページURL：
https://www.sej.co.jp/products/bromide/cnbromide2603/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_cnbromide2603(https://www.sej.co.jp/products/bromide/cnbromide2603/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_cnbromide2603)
2．セブン‐イレブンのマルチコピー機にて以下の手順でご購入ください。
【マルチコピー機の操作方法】
Step1．「プリント」を選択します
Step2．「ネットプリント」を選択します
Step3. プリント予約番号を入力します
※画面の指示に従って進み「プリントスタート」を押すとブロマイドがプリントされます。
（3）購入方法（QRコードからの購入）
1．以下の商品ページ内の「QRコードでの購入」または「購入サイト」のリンクよりご希望商品のQRコードを確認します。
商品ページURL：
https://www.sej.co.jp/products/bromide/cnbromide2603/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_cnbromide2603(https://www.sej.co.jp/products/bromide/cnbromide2603/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_cnbromide2603)
2．セブン‐イレブンのマルチコピー機にて以下の手順でご購入ください。
【マルチコピー機の操作方法】
Step1．「QRコードでの購入」または「購入サイト」のリンクよりQRコードを表示
Step2．マルチコピー機にQRコードをかざします
※税込価格は10%で表記しています。
※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。
※画像はイメージです。
※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。
サイトURL：https://www.sej.co.jp/shop/index/
（ご参考）
セブン‐イレブンの「コンテンツプリント（セブンプリント）」について
セブン‐イレブンのマルチコピー機を使用して、様々なコンテンツプリントをその場でプリントできます。アニメ、ゲーム、映画、スポーツ選手など、様々なジャンルのコンテンツプリントを用意しています。
「コンテンツプリント（セブンプリント）」のURL：
https://www.sej.co.jp/products/bromide.html