【大宮にウイスキー文化を】ウイスキーの第一人者・静谷和典が全面監修。「BAR 大宮ウイスキーサロン」が2026年3月1日（日）ついにグランドオープン！
BAR 大宮 ウイスキーサロン クラウドファンディング（CAMPFIRE）のトップ画
株式会社ロイヤルマイル（本社：東京都新宿区、代表取締役：静谷和典）は、2026年3月1日（日）、埼玉県さいたま市大宮区にフランチャイズ2号店である「BAR 大宮ウイスキーサロン」をグランドオープンすることをお知らせします。
本店舗は、ウイスキーの最難関資格「マスター・オブ・ウイスキー」とカクテルコンペティション日本王者の二冠を持つ静谷和典が全面監修。世界から注目を集める「BAR 新宿ウイスキーサロン」のフランチャイズ2号店として、FCオーナーの故郷である大宮への“恩返し”をコンセプトに誕生しました。賑やかな歓楽街を抜けた落ち着いたエリアで、日常を忘れさせる上質な空間と、ここでしか味わえないオリジナルカクテルや希少なウイスキーをご提供いたします。
応援はこちらから :
https://camp-fire.jp/projects/906639/view
実施の背景
「BAR 大宮 ウイスキーサロン」オーナーの木原氏が、埼玉県 大宮 で起業して21年。事業を支えてくださった地域の皆様へ、長年の悲願であった「形ある恩返し」として、感謝の想いを込めた新たな挑戦として本プロジェクトはスタート致しました。
BAR 大宮 ウイスキーサロンは、賑やかな歓楽街を抜けた先、大きなマンションに囲まれた落ち着いたエリアに誕生します。
日常の延長線上にありながら、一歩足を踏み入れると自然と気持ちが切り替わる――
そんな「静かにお酒と向き合える場所」を目指してします。
BAR 大宮 ウイスキーサロンの店内デザイン図
ご提供予定のオリジナル開発のカクテル
応援はこちらから :
https://camp-fire.jp/projects/906639/view
クラウドファンディングのリターン・特典
支援者の皆様には、このプロジェクトにご参加いただいた特別な証として、クラファン限定のドリンクチケットをご用意しました。これは通常では味わえない特別なウイスキーやカクテルを楽しめる、大変貴重なものとなっています。
詳細はこちらから :
https://camp-fire.jp/projects/906639/view
BAR OMIYA Whisky Salon 【BAR 大宮 ウイスキーサロン】
所在地： 〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町２丁目８５ AXIS-COA 1階
電話番号： 080-3368-0377
営業時間：17:00～24:00
BAR 大宮 ウイスキーサロン 概略図
Google mapはこちら :
https://share.google/RzMnDV8NAN3cip4Ty
今後の予定
2026年2月24日(火) クラウドファンディング募集開始
2026年2月27日(金) BAR 大宮 ウイスキーサロン プレオープン
2026年3月1日(日) BAR 大宮 ウイスキーサロン グランドオープン
2026年3月31日(火) クラウドファンディング募集終了
実行者 静谷 和典（株式会社ロイヤルマイル 代表取締役）
株式会社ロイヤルマイル 代表取締役 静谷 和典
■ 現職・公職
・ オーナー店舗: 「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」「東京バーボンクラブ」
・ 業界団体: 一般社団法人日本バーテンダー協会（N.B.A.）東京支部 技術指導副部長 / 日本ウイスキー文化復興協会 評議員
・ 公式職務: ウイスキーガロア（Whisky Galore）公式テイスター / 東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）審査員・チェアマン
・ プロデュース・経営: 咲グラス（SAKI Glass）シリーズ プロデューサー / Taiki Cosmic Glen Distillery 取締役
■ 研鑽と称号：圧倒的な専門知識
ウイスキーに対する飽くなき探求心により、ウイスキー検定では1級・2級・3級の全階級において日本第一位という前人未到の記録を達成。その正確な感覚はブラインドテイスティング大会での連覇によっても証明されている。
また、ウイスキーのみならずワインの専門資格も所持し、酒類全般に対する深い造詣を持つ。現場主義を貫き、これまでに国内外100ヶ所近い蒸留所を歴訪。
2019年には、当時史上最年少でウイスキー文化研究所認定の最高資格「マスター・オブ・ウイスキー」を取得した。
■ 世界的評価とコンペティション実績
2019年、スコットランドにて「THE GLENLIVET ベストアンバサダー」を受賞。同年「TWSC 2019」では、自身がプロデュースした『グレンファークラス ブラックジョージ』が「最高金賞」「スコッチシングルカスク部門最優秀賞」「ベスト・オブ・ザ・ベスト」の三冠に輝き、世界1位を獲得。
以降、同コンペティションでは6年連続で審査員およびチェアマンを務める。
カクテルにおいても「Bols Around The World 2019」日本代表、「CT Spirits Japan Cocktail Challenge 2021」日本一、「Hennessy My Way 2023」世界トップ10選出など、世界規模の大会で数々の足跡を残している。
■ 事業展開とサステナビリティ
運営会社「株式会社ロイヤルマイル」代表として、「BAR 新宿 ウイスキーサロン」にて初代「The Bar World of Tomorrow」を受賞。
東京で最もサステナブルなバーとして認定を受けた。
現在は、直営の「東京バーボンクラブ」に加え、「六本木ウイスキーサロン」「大宮ウイスキーサロン（FC）」と展開を加速。全国、そして海外進出を見据えた“Destination Bar（目的地となるバー）”構想を牽引している。
■ メディア・開発活動
SNSでは「しずたにえん」として情報を発信し、総フォロワー数は270万人を突破。
BSフジ「ウイスキペディア」での解説や、三越伊勢丹との共同商品開発、北海道大樹町「Taiki Cosmic Glen Distillery」での蒸留・ブランド設計など、ウイスキーの「川上（製造）から川下（提供）」に至る全ての領域で多角的に活動している。