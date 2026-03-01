“琉球の島々に育まれる”ゆいレール「県庁前」駅に隣接！2026年1月30日開業♪ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 那覇《スカイマーク公式ダイナミックパッケージ・たす旅》航空券＋ホテルがお得♪

スカイパックツアーズ株式会社ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 那覇

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』にて那覇都心にいながら琉球の自然や文化の息吹を感じるホテル『ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 那覇』の販売を開始しました。

【ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 那覇】

おススメポイント

１.琉球の島々のエネルギーを感じるロビー＆テラス

7F でゲストを迎えるのは芭蕉布のスクリーンと、その先に見える琉球アカギのベンチとシンボルツリ ーのガジュマル。ロビーにはこの地に自生する植物が配され、琉球石灰岩の壁やカウンターなど、珊瑚 の大地が育んだ自然のエネルギーを感じられます。大きな窓からつながるテラスは、ガジュマルを囲ん で水盤が施され、せせらぎや風を感じながら琉球の自然の開放感とやさしさに包まれる空間です。

２.伝統的な古民家の⾬端空間をイメージして設えた客室

＜エグゼクティブフロア 13F＞ ゆったりとした中にも琉球の伝統を感じるような気品ある設えの客室。 オリジナルの茶器でお茶を嗜む時間は、まるで⾬端でくつろいでいるかのような心地良さです。

＜スタンダードフロア 8F～12F＞ 内でも外でもない、琉球特有の⾬端（あまはじ、⾬や日光を遮る深く張り出した庇とその下の空間）の 心地よさを表現した客室。クバの葉を使ったテーブルや芭蕉紙のフロアランプが島の穏やかな時間を感 じさせます。

３.沖縄県産の食材をふんだんに取り入れた３つのレストラン

館内には、朝食からディナーまで様々なシーンでご利用いただけるオールデイダイニングや、鮨と鉄 板焼のスペシャリティレストランの 3 店舗を揃えます。いずれも沖縄県産の食材をふんだんに取り入れ たメニューをご用意し、食からも琉球の海と大地が育んできたこの土地ならではの恵みとエネルギーを 感じていただけます。

４.開放感に包まれるプールエリア

テラスエリアと植栽で緩やかに区切られ、宿泊者の方 専用でご利用いただけるプールエリアは、日中は南国らし い開放感を楽しめ、夕方からはライトアップされた幻想的 な雰囲気を感じていただけます。

➄朝から沖縄を味わい尽くす朝食ブッフェ

ハンダマ（沖縄ほうれん草）や海ぶどうが並ぶサラダバーで、朝の身体にエネルギーをチャージ。

定番のゴーヤーチャンプルーや、ゆし豆腐など、沖縄の家庭の味も豊富に揃えました。

【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】

『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。

【WEB予約限定】ダイナミックパッケージ『たす旅』にて

SKYMARK in KOBE 20th【最大30,000円OFF】キャンペーン実施中！期間限定クーポンを使っておトクに関西を旅しよう！お安い航空運賃は早い者勝ち♪今すぐご希望のご出発日でチェック！

『たす旅』は、スカイマークの航空券とホテルを自由に組み合わせて予約できるWEB予約限定の旅行商品です。

【キャンペーン概要】

・予約対象期間：2026年2月20日（金）11:00 ～ 2026年3月13日（金）18:00

・旅行対象期間：2025年2月21日（土）出発 ～ 2026年4月28日（火）帰着

・対象フライト神戸行（新千歳発・羽田発・茨城発・仙台発・鹿児島発・奄美大島発・長崎発・那覇発・下地島発）

・対象ホテル対象ホテル：兵庫県・大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・岡山県・広島県・徳島県・香川県の掲載ホテル

（旅行総額40,000円以上に対して利用可能）

【クーポン内容】

最大30,000円OFFの割引きクーポンを配布します。

旅行代金に応じた割引クーポンを取得して、お得に旅行をお楽しみいただけます。

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。

「たす旅」販売中

SKYMARK in KOBE 20th【最大30,000円OFF】キャンペーン

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551