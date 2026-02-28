【祝・令和の虎ALL達成！】InBody測定を活用したバディトレの科学的トレーニング設計

祝・令和の虎ALL達成！

株式会社バディトレ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]

株式会社バディトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：星野 雄三）は、

InBody測定を活用した科学的アプローチを解説するレポートを公開いたします。

■ InBody測定の実施タイミングと目的

セッション開始時と定期的に実施し、身体組成（筋肉量、体脂肪量、基礎代謝など）の現状を客観的に把握します。

InBodyは生体電気インピーダンス法により高精度な測定が可能であり、トレーニング効果の可視化に最適なツールです。

バディトレでは、測定結果を「数値」として提示するだけでなく、参加者のライフスタイルに即した解釈を提供しています。

■測定結果を活かしたプログラム調整の流れ

測定データを基に、強度・運動選択・回復重視度を調整する仕組みを構築しています。例えば、筋肉量が相対的に低い場合には下半身重視の運動を増やし、体脂肪率が高い場合にはインターバル比率を調整。

このデータ駆動型の調整により、参加者一人ひとりに最適化されたHIITプログラムを実現しています。

■ 筋肉量・体脂肪に着目したHIITの特徴

8％の難関を突破したトレーナーたちと代表(中央)

HIITは、短時間で筋肉への刺激と脂肪燃焼を同時に促進する特性を持ちます。

InBody測定により、これらの変化を科学的に追跡可能にすることで、参加者は自身の身体の反応を理解しながらトレーニングに取り組めます。

複数の国際的研究でも、HIITが筋肉維持と体脂肪減少に有効であることが確認されています。

■ 定期測定による進捗確認の仕組み

測定を定期的に行うことで、傾向を捉え、プログラムの継続的な最適化を図ります。

数値の上下に一喜一憂するのではなく、長期的な変化の方向性を重視したサポートを実施しています。

■ 今後の展望

バディトレでは、InBodyデータを蓄積したAI支援システムの導入を進め、より精密な科学的指導を実現してまいります。

将来的には、ウェアラブルデバイスとの連携により、日々の活動量と身体組成の相関分析も可能にし、参加者一人ひとりの最適な運動設計をさらに進化させてまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社バディトレ

代表：星野 雄三

事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発・提供

所在地：東京都渋谷区広尾５丁目1-43 広尾ZERO 402号室

公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)