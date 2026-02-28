【提供開始！】Tocasi、「共感」と「ゆらぎ」で組織を再編集する伴走型サービスを新たに提供開始

株式会社Ｔｏｃａｓｉ

株式会社Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp)（本社：東京都千代田区、代表取締役：長谷川知栄、以下「Tocasi」）は、「共感」と「ゆらぎ」という視点を軸にした組織再編集の伴走型サービスの提供を開始します。本サービスでは、アート・サイエンス・経営を横断しながら、経営リーダーの問いや“熱情”に寄り添いながら、持続可能な組織を中長期的に社会に実装していくことを目指しています。

＜背景＞ パラダイムシフト期における組織づくり

急速に変化する現代において、AIの進展や価値観の多様化は、組織に効率性や最適化を前提とした設計思想の転換を迫っています。

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) はこれまで、自然や人間の共生、創造性、感情、身体性などの観点から、組織を動的で生命的な存在と捉える取り組みを実施してきました。

＜事例からの示唆＞ 「組織の再編集」という考え方

「組織の再編集」について、以下の事例から学びます。

British Red Crossチャリティショップに学ぶ循環のデザイン(https://www.tocas-i.co.jp/news/tocasi_local_news_london_sustainability_charity_shop)

寄付・再利用・地域貢献の仕組みから社会的価値創出のモデルを探る

《ビルバーガー》Chim↑Pom from Smappa!Groupアートは経営資源！社屋建て替えで企業価値を高め、組織の成長と変革を加速する方法(https://www.tocas-i.co.jp/news/art-keieishigen-shoya-tatekae-kigyo-kachi-soshiki-henkaku)

企業価値を高めながら組織の成長と変革を目指す際に、アートを経営資源として活用することを模索した事例

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) のコンセプトスケッチパラダイムシフトによる持続可能な組織の創造(https://www.tocas-i.co.jp/news/tocasi-support-example-creation-sustainable-organization)

未来志向の持続可能組織への革新的なチャレンジ

海外における社会的実践やアートプロジェクトの現場では、役目を終えたモノが新たな価値へと編み替えられ、それに呼応するかたちで人と人との関係性もまた、自然に再構築されていきます。

その仕組みは、特別な出来事としてではなく、日常の営みの中に静かに組み込まれていました。

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) の考える持続可能な組織とは、固定的な理想形を持たない存在です。

組織は、メンバー一人ひとりの価値観や感情、そして関係性の変化を内包し、環境の変化に応じて自己更新を続けることが求められます。

- 共感が立ち上がる関係性。- あえて不確実性を内包する「ゆらぎ」。- 多様な価値観を受け止める包摂性。

これらを重ね合わせながら、組織の意味や関係、役割を絶えず再編集していく。

そのプロセスそのものに伴走することが、Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) のスタンスです。

＜サービス概要＞ Toi・Cai・Sikumiによる伴走型支援

Toi・Cai・Sikumiによる伴走型支援を行います。

Toi｜問いを再定義する

経営や組織の違和感を、表層的な課題ではなく構造的な「問い」として再編集します。

Cai｜解を共創する

アート・サイエンス・デザインの視点を交え、既存の経営フレームを揺さぶる「解」を共に探ります。

Sikumi｜仕組みを根づかせる

戦略や制度だけでなく、文化・関係性・意思決定の「仕組み」として実装します。

Tocasi 代表・長谷川知栄(https://www.tocas-i.co.jp/company) コメント／

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) 代表・長谷川知栄

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) が考える「持続的に進化する組織」とは、あらかじめ完成された理想形や、固定化された仕組みを持つ組織のことではありません。むしろ、そこにいる一人ひとりの価値観や感情、関係性の変化などの「ゆらぎ」を内包しながら、環境や時代の要請に応じて自らを更新し続けられる存在であると捉えています。

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) の伴走型サービスは、経営リーダーが抱く問いや違和感、そして言葉になりきらない熱情に丁寧に寄り添うことから始まります。戦略や制度を一方的に設計するのではなく、組織の中に流れる意味や物語、人と人との関係性に目を向け、それらを共に見つめ直し、必要に応じて「再編集」していくプロセスを大切にしています。その過程そのものが、組織の学習であり変容だと私たちは考えています。

Q. なぜTocasi(https://www.tocas-i.co.jp) は「再編集」や「ゆらぎ」を重視するのか？

A.

組織を固定的に最適化し続けるだけでは、急激な変化に対応できないためです。

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp/company) は、共感・包摂性・ゆらぎを内包した組織こそが、結果として持続可能で強靭になると考えています。

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) は、共感とゆらぎを起点に組織を再編集する伴走型サービスを通じて、パラダイムシフト期におけるサステナブルな組織の社会実装を支援します。

お問い合わせ・詳細はこちら

効率や正解を追い求める経営から、意味と関係性を再編集する経営へ。

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) は、経営リーダーの問いに寄り添いながら、組織が自ら変化し続けられる状態をともに育てます。

▶︎ Tocasi 公式サイト：https://www.tocas-i.co.jp

▶︎ 伴走型サービスのご相談はこちら：https://www.tocas-i.co.jp/contact

株式会社Tocasi について

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) のコンセプトスケッチ

Tocasi(https://www.tocas-i.co.jp) は、Toi-問、Cai-解、Sikumi-仕組 のプロフェッショナル達が集い、領域や立場の垣根を ”とかし” て融合を促進させる触媒として、組織の持続的発展を共創する Social Co-Creation Studio です。私たちは、組織の持続的な発展を追求し、創造的思考を活かした組織づくりやまちづくりに取り組んでいます。

会社概要/

会社名：株式会社Tocasi

本社所在地：東京都千代田区

代表取締役：長谷川 知栄

HP：https://www.tocas-i.co.jp

問い合わせ先：https://www.tocas-i.co.jp/contact