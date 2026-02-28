京都の次世代を先導するイノベーターが集う「京都決起会2026」を開催！

合同会社OneRise

2026年2月26日、京都・烏丸のイノベーション拠点「KOIN」において、学生および社会人あわせて100名が参加する大規模交流イベント「京都決起会2026 ～meet,meat-up & summit～」を開催いたしました。主催は合同会社OneRiseおよび株式会社Katharsis、さらに一般社団法人京都知恵産業創造の森のご協力のもと実施いたしました。

本イベントには、起業家、学生、支援者、企業関係者、行政関係者など、多様な分野で活動されている方々が集い、京都における挑戦環境を再定義する場となりました。

開催概要

- 日時：2026年2月26日（木）17:30～21:00- 会場：烏丸イノベーションカフェ「KOIN」- 参加人数：100名（学生40名／社会人60名）- 主催：合同会社OneRise／株式会社Katharsis- 協力：京都知恵産業創造の森

会場となりましたKOINは、京都経済センター内に位置する産学官連携の拠点であり、多様なプレイヤーが交差する象徴的な空間でございます。そのような場所で本イベントを開催できましたことは、大変意義深いものとなりました。

開催背景

本イベントは、「京都における起業・挑戦環境の共通認識を醸成し、分断されがちなプレイヤー同士を再接続する」という目的のもと企画いたしました。

現在の京都は、大学、研究機関、老舗企業、スタートアップ、行政機関などが集積する都市です。一方で、それぞれが個別に活動しているケースも多く、横断的な繋がりが十分に可視化されていない現状もございます。その結果、本来生まれ得たはずの機会が失われる可能性も否定できません。

- 現在の京都の起業環境の共通認識を形成すること- 京都での出会いや繋がりを計画的にデザインし、2026年度の新たな一歩を後押しすること

を目標として開催いたしました。

偶発的な出会いに委ねるのではなく、意図的に出会いを設計する。

本イベントは、そのような「計画的偶発性」を高める試みでもありました。

当日の様子

イベントは主催挨拶より開始いたしました。その後、参加者全員が主体的に関わることができるよう、複数のプログラムを実施。

まず実施したのは「ライトニング他己紹介」。参加者ご自身ではなく、他者を紹介する形式を採用することで、相互理解を深める機会を創出しました。

続いて行った「テーブルトークサミット」では、

・自己紹介

・ギブ＆テイク

・なぜ京都なのか

といったテーマのもと、活発な議論が展開されました。

さらに、「自身の活動を活性化するうえでの課題と、その突破に必要なもの」という問いを設定し、単なる名刺交換にとどまらない実践的な対話が生まれました。

交流会は3ターム制（各30分）で実施し、席替えを行うことで、多くの方々と接点を持っていただける構造といたしました。

参加者層は、学生団体、AI、人材、起業支援、アトツギ、大学、行政、VC、銀行など多岐にわたり、分野横断的な対話が各所で展開されました。

終始、会場内は熱量に満ち、多くの参加者様より「新たな挑戦に繋がる出会いがあった」とのお声を頂戴いたしました。

主催者紹介

OneRise代表：坂元柾毅

自身の経験として関西の学生のアウトプ ットの機会がすくないことに疎外感を覚え、東京と比べた関西の地理的・情報的独立やビジネスに対する批判的文化を変えるため、創業を決意。「全ての人に挑戦と機会を」を理念に、学生と企業の縁を繋ぎ価値を最大化することに尽力、創業1年目にしてORBIS、ラクスルといった大手クライアントを中心にサービス提供。

株式会社Katharsis代表：山本周雅

京都大学在学中に「語り」を通じて人の創造性を解放する場づくりを志し、Katharsisを創業。対話から生まれる偶発性を信じ、肩書きを超えた出会いを設計することで、人の可能性に火を灯すことを軸に活動している。

両名の掛け合いにより、会場全体に一体感が生まれ、参加者同士の距離が自然と縮まる進行となりました。

企業・団体紹介

合同会社OneRise

イベント企画・運営およびマーケティング支援を行う京都発のイノベーションカンパニー。学生と社会人を繋ぐ交流プログラムや、大規模イベントの企画・運営を手がけてる。また、若い世代の挑戦を後押しするマーケティング支援やコミュニティデザインにも取り組み、ローカルなネットワークの強化を通じて京都・関西圏の新たな可能性を可視化・拡大している。

株式会社Katharsis

創造性を軸とした企画およびコミュニティ設計を行うクリエイティブカンパニー。「語り」をコンセプトとしたCafe＆BAR「Katharsis」を運営しているほか、企業・学生を繋ぐ支援サービスを提供している。京都大学百万遍の学生街において語り×BARという文化的な空間を創造。

一般社団法人京都知恵産業創造の森

次代の産業人材の育成および産学公連携の推進を手掛け、スタートアップ支援、交流イベント、コワーキングスペース運営などを通じて、創業希望者や地域企業、学生などのイノベーション活動を支援している。また、スマート社会の実現や産業人材の育成、地域の新たな価値創造を目的とした取り組みを継続的に実施しており、当法人の多様なプログラムは年間多数の参加者を集めている。

三社の連携により、本イベントは京都のエコシステム全体を横断する場として実現いたしました。