バックオフィス12業務をAIエージェントで横断管理 - BlueAI「マルナゲAIシリーズ」事前登録を開始

株式会社BlueAI

バックオフィス12業務をAIエージェントで横断管理 - BlueAI「マルナゲ」β版を公開

勤怠・顧客管理・請求書・会計・シナリオメール配信・電子契約など12プロダクトを1つのプラットフォームに統合。AIエージェントがチャットで業務を横断実行

■マルナゲシリーズ

https://blueai.jp

株式会社BlueAI（本社：東京都渋谷区、以下BlueAI）は、バックオフィス業務を一気通貫で管理する統合業務プラットフォーム 「マルナゲ」 の事前登録を2026年3月1日 より公開いたします。

勤怠管理・顧客管理・請求書発行/受取・会計・メール配信・電子契約・フォーム作成・日程調整など 12のプロダクトを1つのプラットフォームに統合。

AIエージェントがプロダクトを横断して業務を自動実行します。

開発の背景

中小企業のバックオフィスでは、勤怠はA社、請求書はB社、会計はC社、顧客管理はD社と、業務ごとに異なるSaaSを導入するのが一般的です。

その結果、ツール間のデータ連携や二重入力、アカウント管理に膨大な時間がかかり、本来注力すべき事業成長に集中できない状況が生まれています。

BlueAIは 「経営をAIに丸投げ」 をビジョンに掲げ、バックオフィス業務をひとつのプラットフォームに統合することで、この課題を根本から解決します。

「マルナゲAIエージェント」の特徴

1. 12プロダクトが1つのプラットフォームに

以下の業務を、ひとつのアカウント・ひとつのUIで利用できます。プロダクト間のデータは自動連携されるため、二重入力は不要です。

例えば、請求書発行のデータはそのまま会計の仕訳に反映されます。

2. AIエージェントが業務を横断実行

マルナゲAIエージェントに

- 「A社の請求書を作成して」- 「B社の商談お礼メール送って」- 「C社の見積もり書作成してメール送付して」

と話しかけるだけで、該当プロダクトの操作をAIが代行します。

複数のプロダクトをまたぐ操作もチャット1つで完結。

今後APIの公開 も予定しており、外部システムとの連携も可能になります。

3. Slack・LINEとのアプリ連携

今後 SlackアプリやLINEとの連携に対応。

普段使い慣れたコミュニケーションツールからマルナゲの各機能にアクセスでき、

チーム全体の業務効率をさらに向上させます。

対象ユーザー- バックオフィス業務のツールが分散し、管理コストに課題を感じている中小企業- 複数SaaSの契約・データ連携に負担を感じている経営者・管理部門- AIを活用した業務効率化に関心のあるスタートアップ・成長企業

登録URL https://blueai.jp

正式リリースに向けて、β版ユーザーからのフィードバックをもとに機能改善を進めてまいります。

今後の展望

2026年内にAIエージェントの本格稼働を予定しており、チャットからの自然言語による業務実行の精度と対応範囲を拡大していきます。また、APIの公開 により外部サービスとの連携を可能にし、将来的には 「AIが経営を自律的に支援する」AI-Native ERP の実現を目指します。

マルナゲAIエージェントが自動化する例

請求業務も「A社に請求書を作って送信して」とチャットするだけ

顧客管理業務も「商談作成とお礼メール送信して」とチャットするだけ

顧客管理と請求業務が連携しても「商談受注。請求書送付して」とチャットするだけ

事前登録ページに遷移する :https://blueai.jp

株式会社BlueAIについて

社名 株式会社BlueAI

設立 2024年3月

代表者 平原尚樹

所在地 東京都渋谷区神宮前１丁目５－８ 神宮前タワービルディング１３階

【事業内容】

- AIエージェント開発事業- - データパイプライン・ベクトルDB・RAGシステム- - モデル管理基盤（MLOps）・AIエージェント実行基盤- プロダクト開発支援事業- システム開発受託事業- UI/UXデザイン事業

【リンク】

- コーポレートサイト https://blueai.co.jp- マルナゲサービスサイト https://blueai.jp- 会社note https://note.com/blueaiinc- デザインガイド https://design.blueai.co.jp- ClaudeCode入門ガイド https://claudecode.blueai.jp

【お問い合わせ先】

株式会社BlueAI 広報担当

press@blueai.co.jp

※株式会社BlueAIはIT導入補助金「IT導入支援事業者」 登録ベンダーです（2025年度）