【祝・令和の虎ALL達成！】東京のビジネスパーソンに適したバディトレの立地戦略と通いやすさ

祝・令和の虎ALL達成！

株式会社バディトレ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：星野 雄三）は、

東京エリアにおける立地戦略と通いやすさを解説するレポートを公開いたします。

■ 主要店舗の立地条件

渋谷・恵比寿・代々木、御茶ノ水、戸越など、ビジネス街と住宅街の結節点に店舗を配置しています。これらのエリアは、JR・地下鉄の複数路線が交差する交通利便性が高く、ビジネスパーソンの日常動線に自然と組み込みやすい立地です。

■通勤・生活導線との相性

駅から徒歩5分以内の物件を厳選し、仕事帰りや朝の短時間利用が可能な環境を整備しています。

通勤ラッシュを避けた17時～20時の時間帯にセッションを集中配置することで、ビジネスパーソンのスケジュールにフィットするよう設計されています。

■ 複数店舗相互利用の利便性

8％の難関を突破したトレーナーたちと代表(中央)

会員は契約店舗以外も利用可能で、出張や残業で予定が変わった場合でも柔軟に対応できます。この制度により、「通えない日が続いて挫折」というリスクを大幅に低減しています。

■ オフィス街立地のメリット

周辺にカフェやコワーキングスペースが多いエリアを選定することで、セッション前後の待ち時間も有効活用可能。移動負担を最小限に抑え、運動を「日常の延長」として位置づけています。

■ 短時間トレーニングとの組み合わせ

45分というコンパクトなセッション時間と優れた立地の相乗効果により、移動時間を含めても1時間以内で完了できる設計となっています。このトータルタイムの短縮が、忙しいビジネスパーソンの継続を支えています。

■ 会社概要

社名：株式会社バディトレ

代表：星野 雄三

事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発・提供

所在地：東京都渋谷区広尾５丁目1-43 広尾ZERO 402号室

公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)