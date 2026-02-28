中小企業診断士1次試験対策オンラインドリル「TANZO(R)」2026年3月上旬リリース

TANZO株式会社

TANZO株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：江口明宏）は、2026年3月上旬より、国家資格中小企業診断士1次試験対策に特化したオンラインドリルサービス「TANZO(R)」の提供を開始いたします。

「1分でも、1問でも、成長できる」をコンセプトに、四半世紀にわたる試験傾向の蓄積と、AIに頼らない人力による問題作成の質を追求。多忙なビジネスパーソンが、着実に合格への実力を積み上げられる環境を提供します。

【URL】https://tanzo.site/

サービス開発の背景――難化が続く1次試験、AIが捉えきれない「論点」の問題

中小企業診断士の1次試験合格率は、令和元年（30.4%）から令和2年（42.5%）にかけて高水準で推移していましたが、その後は下降を続け、令和7年には23.7%と令和元年以降の最低水準を記録しました。令和8年度も同様の難易度水準が続くと見込まれています。

こうした状況の中、代表の江口は23年間にわたり中小企業診断士試験の講師として多くの受験生を合格へと導いてきました。多くの学習ツールが効率化のために生成AIを採用する中、江口は「AIでは国家試験特有の微細な論点のズレを制御しきれない」という強い懸念を抱き続けてきました。

「金属を叩いて強度を高めるように、コツコツと、粘り強く鍛える」――このコンセプトを実現するには、論点のズレのない、純度の高い問題が不可欠です。25年分の過去問から出題傾向の変化や出題者の意図を読み解く人間の知見こそが、受験生を最短距離で合格へ導く鍵であると確信し、本サービスを開発いたしました。

「TANZO(R)」3つの特徴

1. 出題傾向を徹底分析

25年分の過去問を分析し、出題テーマの変化はもちろん、テーマ内の論点の変化まで追跡。時流を踏まえた的確な問題を提供します。

2. 人力による高精度な問題・解説

問題・解説の作成にAIは使用しません。論点のズレた解説やハルシネーションを排除し、正確な知識を無駄なく習得できます。

3. スキマ時間を有効活用

強化すべき問題が優先的に表示されるため、1分でも1問でも取り組むことで着実に実力を伸ばすことができます。

会社概要

会社名：TANZO株式会社

本社所在地：東京都港区西新橋3-23-5

代表取締役：江口明宏

サービスURL：https://tanzo.site/