グローバルコミュニティカンパニー「SemiLattice（セミラティス）」は、設立1周年を迎えました！

合同会社SemiLattice

合同会社SemiLattice（以下、セミラティス）は、2025年2月25日で、コミュニティー始動から1周年を迎えました。世界中の日本人が、自身の「強み」と「ワクワク（内発的動機）」を起点に人生やキャリアを設計し、仲間とともに実行へとつなげる共創コミュニティとして活動を続けてきました。

■ 創業の背景

「強み」と「ワクワク」を軸に

世界中日本中どこにいても、

「こうなったら楽しいよね」ということに、仲間とともにチャレンジしたい！

自律分散型のコミュニティカンパニー・セミラティスは、

代表の鎌田薫のそんな想いから生まれました。

ワクワクを原動力に、自然と人をつなぎ、場を作り続けてきた経験から、

「強みやワクワクを活かせば、たとえ海外にいても、育児中でも、会社員でも、

自分らしく社会に価値を届けられる」

と実感してきました。

コミュニティで緩やかにつながってきた仲間たちは、やがてお互いのビジネスをサポートし合うようになり、人生をさらに豊かに面白くしてくれました。

世界中日本中どこにいても仲間とつながる「コミュニティ」があることで、

一人ひとりがワクワクすることを、ワクワクできる仲間とチャレンジしていける。

それが、やがてはビジネスになり「カンパニー」化して大きく発展していく。

コミュニティでもあり、カンパニーでもある。

そんな、新しい組織のかたちとして、セミラティスは誕生しました。

■ この1年の取り組みと成果

まずは、

１.自分を知る（自分の「強み」と「ワクワク」を知る）

２.ワクワクすることを通じて仲間と繋がる

↓

それを実際に

３.仲間と共創

４.企業と共創



と、自己理解から共創まで、一貫して体験できるような流れを作り、さまざまなチャレンジを実現できました。以下、主な実績をご紹介します。

１. 自己理解 《自分の「強み」と「ワクワク」って？》

２. コミュニティでの学び 《ワクワクを通じて仲間と繋がる》

- ストレングスファインダー ワークショップストレングスファインダー認定コーチとともに、個々の資質を言語化し、強みを再定義することで、自分のワクワクと強みの解像度を高めるMy Discovery“私らしく生きる力”を体系的に整理し、強みとワクワクを具体的な行動計画へと落とし込む全4回の実践型プログラムをスタート。- セミラティスアカデミーセミラティスのクリエイターのタレントを、もっと多くの方にも届けるべく、誰でも参加可能なオープン講座をスタート。第一弾はグローバル ビジネス＆キャリア コンサルタントによる「自己効力感を高める講座」を実施。- Creative Writing英国人のプロのライターから、オールイングリッシュで直接英語を学べる貴重な機会を提供。全8回のオンラインレッスンで、日本やイギリスから参加。- 「やさしいビジネススクール」 コラボトークイベントやさしいビジネススクールの中川功一学長とSemiLattice CEOの鎌田薫が「AI時代の学び方と活かし方」というテーマで対談。開催レポートと、アーカイブ動画を無料公開中です。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000160737.html- 「日本フェムテック協会 」コラボトークイベント一般社団法人日本フェムテック協会の代表理事・山田奈央子氏を招いて、体の変化を“正しく・やさしく”学べる特別トークイベントを共催。イベント概要はこちら→https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000160737.html- セミラティストークメンバーや外部ゲストを招いて経験や専門性を語っていただくトークイベントをスタート。「やさしいビジネススクール」コラボトークイベント「日本フェムテック協会 」コラボトークイベント

３. 仲間との共創 《ワクワクを形にし、夢を実現！》

４. 企業との共創 《社会への価値提供を実装するフェーズへ》

- 和太鼓 ロンドン公演メンバーの夢であった、和太鼓の海外公演が、ロンドンにて実現。「日本の太鼓を世界に広めたい！」という想いから、セミラティスのメンバーがワクワクとともに企画・実現までこぎつけ、UK駅伝でのオープニングパフォーマンスと、ロンドンの教会での演奏会が実現しました。詳細はこちら→https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000160737.html- インタビュー企画セミラティスの仲間をもっと知りたい！という想いから、クリエイター（会員）主導で企画から実現まで達成。インタビューを通じて自分の強みとワクワクをより深く理解できる機会となった。インタビューの様子は動画コンテンツとして公開。- Podcastインタビュー同様、こちらもメンバー主導により企画が実現。Spotifyにて配信中です↓https://open.spotify.com/show/6mH7We6jbvsqDM5XWGwW6r?si=f860a65ce113450b- トレーニング × ブレストトレーニングをしながら、みんなのワクワクを話し合うコミュニティ企画。- My Discovery 手帳ワークショップ（ロンドンで開催）女性向け自己探求×手帳活用ワークショップをリアルイベントとして展開。ロンドンでの好評につき、緊急でオンライン開催にも発展しました。イベントレポートはこちら→https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000160737.htmlUK駅伝でパフォーマンスする後藤麻衣氏ロンドンの教会にて、体験型演奏会を実現- Co-Creation LabPuzzle Ring Factory (PRF) は、日本企業の海外進出を強力にサポートするため、グローバル事業開発支援に４つ、グローバル組織運用に２つのソリューションをリリース。プレスリリースはこちら→https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000145467.html- UK駅伝のPRサポート英国にて「駅伝」という日本文化を伝えるためのプロジェクトの広報をサポート。UK駅伝 公式サイト： https://ukekiden.com/ja/- セミラティスエージェントメンバーの専門性を活かし、企業・団体との人財マッチングやプロジェクト参画を支援。- セミラティスPR日本企業の海外進出における広報・ブランディングを、実践的にサポート。

■ 今後の展望

2025年2月25日に１期が始動し、日本やイギリス、アメリカをはじめとする8か国から53人のクリエイター（有料会員）が集結。キャリアメンターやマインドフルネス講師、写真家、ライター、英会話講師、元ミュージカル俳優まで、様々なプロフェッショナルが集っています。その後、2期が始動。日本本、イギリス、フランス、ノルウェー、アメリカ、ハワイ、香港、 ジャカルタ他、さらに世界各地へ拡大。本年4月には3期を募集し、さらなる仲間とさらなるワクワクを生み出していく予定です。



セミラティスでは、今後も、グローバルコミュニティカンパニーとして、コミュニティでの繋がりから社会への価値づくりまで、強みとワクワクを軸に共創を通じてチャレンジを続けてまいります。

■代表・鎌田薫 コメント

SemiLattice コミュニティは、2月25日に1周年を迎えました。

この1年で起きたこと。強みを知ったメンバーがワクワクを言葉にし、「ちょっとやってみようかな」がプロジェクトになり、気づいたら仕事になり。そしてまた、誰かの挑戦を応援している。

人はワクワクを大事にしたら、もっとクリエイティブにいろんなことができる。

そうやって遊ぶように仕事をした方がいい。

そんな思いで、ワクワクを大事にしよう！

とみんなでワイワイやってきましたが、予想外にすごいことになったと思っています。

イベント、プロジェクト、新規事業、企業との共創、2024年12月のプレオープニングパーティーで語ったことが、想定以上の数で、スピードで、質で、実現していきました。いろんな年齢の、いろんな国の、いろんな仕事経験を持っている人たちが集まるからこそだと思います。

外から見ているだけでも楽しさが漏れているのか、最近は「セミラティスのこと教えて」と連絡をもらえることも増えてきましたが、中はもっと面白いです。最高のメンバーが揃っています。

そして、これから出会う人も、これからジョインする人も、きっと最高。

2年目は、さらにワクワク面白くいきます。

面白そうなプロジェクトの打ち合わせばかりしています。

強みとワクワクを軸に、挑戦が循環するグローバルコミュニティに、これからもご期待ください！

■ 会社概要

合同会社SemiLattice（セミラティス）

「人と人の縁をつなぎ、世界中の日本人女性の強みとワクワクを発見し、挑戦の場をつくること」 をビジョンに掲げるグローバルコミュニティカンパニー。 世界中の日本人女性を対象に、自己実現・コミュニティ運営・キャリア支援・ビジネス収益化支援 などを行う。

・所在地：オンライン。世界中のメンバーが在籍

（日本、イギリス、フランス、ノルウェー、アメリカ、ハワイ、香港、 ジャカルタ他）

・CEO：鎌田薫

・主な活動：グローバル共創コミュニティ運営、イベント開催、オンラインキャリア支援、自己実現セミナー 等

・WEBサイト：https://semilatticeworld.com/about