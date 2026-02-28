【日本最大級】100種以上のラインナップを誇る「おいもや」の母の日ギフト、3月1日よりグランドオープン

株式会社おいもや

株式会社おいもや（所在地：静岡県掛川市、代表取締役：関谷夕佳）は、100種類以上の豊富なラインナップを揃えた「2026年 母の日ギフト」の特設販売ページを、2026年3月1日（日）よりグランドオープンいたします。楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを16年以上連続で受賞し、例年母の日ランキングを独占する当店の確かな実績で、全国のお母さんへ「安心」と「笑顔」をお届けします。

https://www.rakuten.ne.jp/gold/oimoya/mothersday/index_sp.html

予算や好みに合わせて選べる！100種以上の圧倒的ラインナップ

母の日ギフトの取り扱い数は100種類以上。定番のカーネーションから、長く楽しめるプリザーブドフラワー、和菓子・洋菓子のスイーツセット、ファッション・雑貨まで、豊富なラインナップを取り揃えています。

「楽天年間ランキング３年連続１位」のカーネーション

「楽天年間ランキング３年連続１位」のカーネーション 通常価格3,498円（税込み）

楽天年間ランキング３年連続１位

おいもやのカーネーションは2023年・2024年・2025年と、3年連続で楽天市場「花ジャンル」年間ランキング1位を獲得しており、毎年多くのお客様に支持されています。

選べる15色のカラーバリエーション

お母さんの好みや雰囲気にあったカーネーションを選びたいというお声から、毎年豊富なカラーバリエーションをご用意。2026年新作カラーにも注目です。

カーネーションとスイーツset 通常価格3,498円（税込み）

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/50161_2/

「2026年新作ギフト」も多数！脱マンネリ化の最新ラインナップ

「毎年同じものを贈っているから、今年はちょっと違うものを贈りたい」というリピーター様の声にお応えし、2026年の新作ギフトも多数リリースいたしました。

新作ギフトを一部紹介

【2026年新色】カーネーション：メープルシフォン＆スイーツset

ジャパンフラワーセレクション2025-2026受賞品種にも選ばれた、温かみを感じさせるオレンジピンクのカーネーション「メープルシフォン」。

フェイクグリーン多肉ポットLOVE/MOM

“文字そのものを贈る”新しい発想の母の日ギフト。

お手入れ不要な多肉のフェイクグリーンがついていて、植物を育てるのが苦手なお母さんでも安心です。

カーネーションとスイーツset 通常価格3,979円（税込み）

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/carnation-fset01/

フェイクグリーン多肉ポットLOVE/MOM 通常価格は3,979円（税込み）

https://item.rakuten.co.jp/oimoya/carnation-fset01/

2026年も、全国のお母さまに笑顔を。

2026年5月10日（日）の母の日に向けて、今年もスタッフ一同、心を込めて準備を進めております。 定番の赤いカーネーションはもちろん、トレンドのスイーツセットや、インテリアに映えるフラワーギフトなど、お母様の好みにぴったりのプレゼントが必ず見つかります。 「いつもありがとう」の気持ちを形にするために。 2026年の母の日も、ぜひおいもやをご利用ください。

株式会社おいもや

2007年10月に設立。主事業の「お芋スイーツ専門店おいもや」は、国産サツマイモのみを使用した和洋スイーツをECを中心として楽天市場、Amazonなど20サイトに展開。

楽天市場ではスイーツジャンル「ベストショップ」を16年連続受賞し、5万以上の出店店舗から最長記録を継続中。

【株式会社おいもや企業HP】https://www.oimoya.net/