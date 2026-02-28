株式会社Uravationの代表 佐藤 傑の初の単著 『AIエージェント仕事術 仕事時間は1/100に 成果は120%になる』（SBクリエイティブ）が発売されました。

株式会社Uravation

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）の代表であり、生成AIエバンジェリストの佐藤 傑の初の単著 『AIエージェント仕事術 仕事時間は1/100に 成果は120%になる』（SBクリエイティブ）が、2026年2月27日（木） に発売されました。

Amazon「生成AI」カテゴリにて 発売初日から62位

楽天ブックでは「ビジネス書」にて 発売初日から11位にランクインしています。

書籍概要

「AIは補助」の時代は終わった。これからは「99%代行」の時代へ。

- 書名 AIエージェント仕事術 仕事時間は1/100に 成果は120%になる- 著者 佐藤 傑（さとう すぐる）- 出版社 SBクリエイティブ- 発売日 2026年2月27日（木）- 定価 2,090円（税込）- 仕様 A5判 / 280ページ- ISBN 978-4815638498- Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4815638497

生成AIが登場して以来、多くのビジネスパーソンが「プロンプトの上手な書き方」を競ってきました。しかし、本書が提案するのは その先の世界 です。

AIエージェントとは、ChatGPTのような生成AIに、ワークフローや外部ツールを組み合わせて 「一連の仕事の流れ」を丸ごと任せられるようにしたもの。

仕事の99%をAIエージェントに代行させ、人は最後の1%の判断と仕上げに集中する。それが本書の提案する新しい働き方です。

生成AI vs AIエージェント ── 何が変わるのか

考えてくれるだけでなく、その先のアクションまで自動で実行してくれる。それがAIエージェントの本質です。

本書で得られる3つの価値

1. 即実践できる具体性

メール、議事録、データ分析、企画立案、資料作成、タスク管理、プログラム開発まで、業務別に「任せ方」を網羅。すぐに使えるテンプレート付き。

2. 現場で検証済みのノウハウ

上場企業・自治体を含む多数のAI研修・導入支援の現場で繰り返しテストされた、再現性の高い手法を掲載。

3. 初心者でもAIエージェントが作れる

ChatGPTの基本操作から始め、最終的には自分専用のAIエージェントを構築するところまで、段階的にスキルアップできる構成。

全8章の構成

本書で紹介する全プロンプトは、書籍内QRコードからダウンロード可能。

コピー＆ペーストですぐに実務で使えます。

こんな方におすすめ

著者プロフィール

- 生成AIに興味はあるが、業務での活用方法がわからない方- ChatGPTを試したが「結局、自分で手直ししている」と感じている方- チーム全体の生産性を上げたい管理職・リーダー- AIエージェントという言葉は知っているが、何ができるかわからない方- プロンプトの「名人芸」に頼らず、誰でも再現できる仕組みを作りたい方

佐藤 傑（さとう すぐる）

株式会社Uravation 代表取締役CEO / 生成AIエバンジェリスト

X（旧Twitter） @SuguruKun_ai にて8万人超のフォロワーを持つ"ChatGPTガチ勢"。2024年にAI研修・受託開発に特化した株式会社Uravationを創業。上場企業や自治体を含む法人向けに生成AI導入支援・研修を提供し、年間数十社のAI活用を支援。

Coloso全38講座・累計1,475分を公開。日経リスキリング、SBクリエイティブ「ビジネス+IT」、GMO天秤AIなど複数メディアで連載。スライド自動生成ツール「SUGUKURU AI」開発。YouTube「すぐる【ChatGPT・AIガチ勢】」運営。

本書は、これらの現場で蓄積したノウハウの集大成となる初の単著です。

会社概要

