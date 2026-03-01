【岐阜県多治見市】新築からリノベ、内装まで。市民の「推し建築」が街を創る「第31回 多治見ハーモニー大賞」募集開始！過去の受賞事例も公開

多治見商工会議所

多治見商工会議所（岐阜県多治見市、会頭：田代正美 ）は、地域の美観と賑わいを創出する建築物を市民が推薦する「第31回 多治見ハーモニー大賞」の募集を開始しました 。

本賞は、新築だけでなく既存建物を活かしたリノベーションや内装施工も対象とする点が大きな特徴です 。過去には、古民家再生や駅前の再開発施設などが選ばれており、市民の視点から多治見の新たな魅力を発掘し続けています 。

■ 多治見の魅力を再定義した「過去の受賞事例」

本アワードが注目するのは、単なる外観の美しさだけではありません。地域と調和し、人々の流れを生み出しているかという視点で選ばれた、近年の受賞作品をご紹介します。

住所：多治見市本町6-2【第30回 大賞】 THE GROUND MINO

美濃焼の産地としての誇りを感じさせるデザイン。周辺環境と調和しながらも、街に新たな賑わいを生み出すシンボルとして高く評価されました。

【第30回 特別賞】プラティ多治見

多治見駅前の顔として、現代的な景観と市民の利便性を両立。多様な交流やイベントを生み出す拠点として、地域の活性化と新たな都市イメージの形成に貢献している点が高く評価されました。

住所：多治見市本町1-122住所：多治見市本町6-59-2【第29回 大賞】かまや多治見

明治時代からの歴史を刻む建物をリノベーション。既存の価値を損なうことなく、現代の感性で蘇らせた、多治見の「歴史的景観の保全」を象徴する建物です。

【第29回 特別賞】Laboratoire AKO

虎渓山地域の自然豊かな景観に調和するカヌレ専門店 。古民家再生と新たな特産品の考案により、域外から若者を呼び込む賑わい創出のモデルケースとなりました 。

住所：多治見市虎渓山町3-100

■ 第31回 多治見ハーモニ―大賞

募集概要：あなたの推薦が「未来の景観」を決める

「このお店ができてから、通りが明るくなった」「古い建物がこんなに素敵に変わった」といった、市民の皆様の「気づき」が審査の入り口です 。

募集期間：令和8年1月5日（月）～ 令和8年3月末日

対象となる建築物：多治見市内の、概ね5年以内に新築・増改築（内装含む）されたもの

推薦者特典：推薦していただいた方の中から抽選で1名様に「5,000円相当の粗品」を進呈

応募方法：多治見商工会議所HPの専用申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiuBdKam4r1k_TKo2M1BCXtMblhVFOY8jJlimii-Rrpk8-fw/viewform)より自薦・他薦問わず受付

■ お問い合わせ先

多治見商工会議所 地域振興課

住所: 岐阜県多治見市新町1-23

TEL: 0572-25-5000

多治見商工会議所ホームページはコチラ(https://tajimi.or.jp/harmony31/)