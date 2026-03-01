逃げたい令嬢と復縁したい幼馴染のニアミス異世界ラブ・ロマンス！『死に役はごめんなので好きにさせてもらいます@COMIC』が「コミックシーモア」にて3/1より独占先行配信開始!!

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、3/1(日)より「コミックシーモア」にて『死に役はごめんなので好きにさせてもらいます@COMIC』1～4話の独占先行配信を開始いたしました。以降は毎月1話ずつの配信となります。

▼新連載ページ

https://www.cmoa.jp/title/351725/

▼コミックシーモア

https://www.cmoa.jp/

■あらすじ

「死に役」から降りたいのに、どうして離れてくれないの――!?

侯爵令嬢フェリシアは、自分が恋愛小説のキャラに転生していたと気付く。

婚約者との不毛な恋をあきらめた途端、これまで無関心だった彼から向けられる熱い視線。

今までにない熱烈なアプローチで、固く閉ざしたはずのフェリシアの心に綻びが……？

「一緒にいても、いい、だろうか？」――熱い瞳と嘆願する声に、消したい恋心が疼きだす!!

逃げたい令嬢と復縁したい幼馴染のニアミス異世界ラブ・ロマンス！

■試し読み

⇒続きは「コミックシーモア」で！

https://www.cmoa.jp/title/351725/

■作品情報

『死に役はごめんなので好きにさせてもらいます@COMIC』

［漫画］島藤ゆかり

［原作］橋本彩里

■ノベル情報

＜4/1(水)発売開始！好評予約受付中＞

死に役はごめんなので好きにさせてもらいます(https://www.tobooks.jp/contents/21250)

[著] 橋本彩里

[イラスト] 月戸

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784867949535

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送中です。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/