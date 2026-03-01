コミックシーモアにてＴＯブックス新レーベル「Celica（セリカ）」新創刊フェア実施中！

　株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、2026年3月1日よりTOブックス初のノベル＆コミックス女性向けレーベルを創刊いたしました。



＼『Celica』を1番おトクに読むならコミックシーモアで！／
　創刊を記念して、合計【１００冊無料】＆最大５０%OFFセールを開催中です。


　さらに【10冊まで20%OFFクーポン】も配布中！！
　『Celica』作品のほぼ全タイトルがセール対象となります。



★3日間限定！100冊無料＆割引キャンペーン

特にお得な3日間！『Celica』作品が大量無料！



＜フェア実施期間＞
2026/3/1（日）~2026/3/3（火）
https://www.cmoa.jp/special/feature/260301_tobkscp/


★無料＆最大50%OFFキャンペーン

＜フェア実施期間＞
2026/3/4（水）~2026/3/14（土）
https://www.cmoa.jp/special/feature/260301_tobkscp/



★コミックシーモア独占先行新連載スタート！

『Celica』コミックス最新作を読むならコミックシーモア！



2026/3/1~配信開始
「死に役はごめんなので好きにさせてもらいます@COMIC 」



▼新連載ページはこちらから


https://www.cmoa.jp/title/351725/






気になる作品まとめ買いのチャンス！
お得なこの機会をお見逃しなく‥！


▼コミックシーモア


https://www.cmoa.jp/




■女性向けレーベル「Celica」とは


TOブックス発ノベル＆コミックス女性向けレーベル

異世界恋愛・ロマンスファンタジーやヒューマンドラマなど、ファンタジー世界を舞台にした女性向けの物語をお届けします。


恋も、夢も、ヒロインが自らの手で運命を掴み取っていく小説・漫画をお楽しみください。



▼特設サイトはこちら


https://celica.tobooks.jp/






株式会社TOブックス
TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。

紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送中です。

TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
代表取締役：本田 武市

HP：https://www.tobooks.jp/