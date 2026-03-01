京都出身・日本人監督がインターナショナルフィルムで世界に放つ平和のメッセージ！

一般社団法人フィルム・ジャパネスク

『CITIZENs~戦わないという選択』『ハニーローストチキン』（作・監督：ふるいちやすし）の２本の短編映画が3月15日13:00~（1回限定）、アップリンク京都で上映される。

政治・宗教色を一切廃したこの作品と平和のメッセージは、既にモナコ、イタリア、スペイン、英国などの国際映画祭にて高い評価を得て、数多くの賞を獲得している。当日はふるいちやすし監督の他、主演の藤井泰子、ヴァレンチノ・セビッチ両氏も来場し、上映後のトークショーを行う。

チケット(\2,000均一)の購入は72席限定でアップリンク京都のサイトと店頭のみで可能。満席になり次第終了となる。

https://kyoto.uplink.co.jp/movie/2026/24446

『CITIZENs~戦わないという選択』（2025年／日本／カラー／38分）

「お国の為に戦え、殺せ、死ね」これがどれほど愚かな事か、特に私たち日本人は分かっているはずです。東か西、北か南ではなく同じ市民として、市民と為政者たちという観点で見る力を取り戻して欲しい。大切な家を壊さないで欲しい、愛する人と引き離さないで欲しい。マーケットで普通に買い物をし、穏やかに食事をしたい。その単純にして崇高な市民の希望を思い出して欲しい。

【予告編】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NAP66O_TgKg ]

監督・脚本：ふるいちやすし 出演：藤井泰子、ラスティ・スミス、ヴァレンティノ・セビッチ、小池樹里杏、スティーブン・ルフィーヴァー、デリック・ドーヴァー、レオン・ピッツォ・スナミ、ほか 撮影監督：会田正裕 エグゼクティブプロデューサー：河本和真 プロデューサー：小林由佳 オリジナル音楽：ふるいちやすし、Eric Zay、喜納昌吉(花) 製作：一般社団法人フィルムジャパネスク

『ハニーローストチキン』（2024年／日本／カラー／12分）

平時の町では人が一人死んでも大騒ぎになるのに、なぜ戦場では何千、何万という人が殺し合えるのだろうか？その時、兵士たちは“人”ではなくなり、彼らの銃の先にあるのも“人”ではなく“敵”“国”としか映らないのだろう。そんなわけはない。そこにいるのは“人”であり、その背後には愛する人や家族、そして生活があるのだ。その事を覚えておいてほしい。

監督・脚本・撮影・音楽：ふるいちやすし 出演：フィル・イングリッシュ、エドアルド・スファレッラ エグゼクティブプロデューサー：河本和真 プロデューサー：小林由佳 製作：一般社団法人フィルムジャパネスク

『作・監督・撮影・音楽：ふるいちやすし』

1959京都生まれ。脚本、監督、撮影、編集、音楽までも一人でこなすマルチプレーヤー。海外でもその映像美への評価は高く、海外の国際映画祭では脚本、撮影、音楽、そして監督と、全てのカテゴリーで授賞経験を持つ。