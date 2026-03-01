【春の超PayPay祭】日本トレカセンターで驚愕の「PayPayポイント60%バックキャンペーン」を3月1日より開催！
株式会社日本トレカセンター（本社：東京都、代表取締役CEO：大山 敏浩）は、オンラインオリパサービス「日本トレカセンター」において、2026年3月1日（日）より「【春の超PayPay祭】 PayPayポイント60%バックキャンペーン！」を開催いたします。
本キャンペーンは、期間中に日本トレカセンターにて「PayPay」でコインチャージを決済していただくと、決済金額の60%がPayPayポイントとして戻ってくる、春の新生活を応援する特大キャンペーンです。
■ キャンペーンの目玉：2種類の超お得なクーポン！
今回は、どなたでもご利用いただける「全員もらえるクーポン」に加え、「PayPayクレジット限定クーポン」の2種類をご用意いたしました。
１. 全員もらえるクーポン（どなたでもOK）
ポイント付与率：決済金額の60%
付与上限：最大500ポイント
利用回数：おひとり様1回限り
２. PayPayクレジット限定クーポン
ポイント付与率：決済金額の60%
付与上限：最大400ポイント
利用回数：おひとり様1回限り
💡お得なポイント付与シミュレーション（全員対象クーポンをご利用の場合）
500円チャージ → 300pt付与！
1,000円チャージ → 500pt（満額）付与！
■ いますぐ使える！クーポンの獲得方法と使い方
【重要】本キャンペーンは、コインチャージ前にPayPayアプリでのクーポン獲得が必須です！
ステップ 1：PayPayアプリ内の「クーポン」メニューから日本トレカセンターを検索し、クーポンを獲得。
ステップ 2：日本トレカセンターのマイページで「コインチャージ」を選択し、決済方法で「PayPay」を選んで決済。
ステップ 3：クーポンを利用した決済の30日後に、PayPayポイントが付与されます！
■ キャンペーン概要
開催期間：
2026年3月1日（日）～ 2026年3月31日（火）
終了条件：
ポイント付与の予算上限に達し次第、期間中であっても予告なく即終了（クーポンは非表示となります）。
対象者：
新規会員様・既存会員様問わずご利用いただけます。
（※初めて日本トレカセンターをご利用になる際は、SMS認証が必須となります）
併用について：
日本トレカセンター独自のクーポンとの併用も可能です。
（※PayPayの決済金額に対するポイント付与となりますので、事前の決済金額確認をお願いいたします）
予算が尽きたら即終了の早い者勝ちキャンペーンです。
ぜひお早めにクーポンを獲得し、お得にオリパをお楽しみください！
【詳細・クーポン獲得はこちら】
https://japan-toreca.notion.site/paypay-cp(https://japan-toreca.notion.site/paypay-cp)
日本トレカセンターについて
「日本のトレカ文化を、世界へ。」
日本トレカセンターは、トレーディングカードのオリジナルパック（通称：オリパ）をオンラインで楽しめるサービスです。
お客様はスマートフォンやパソコンから、手軽にオリパを引く体験を楽しめ、その場で開封することができます。オリパはトレーディングカードだけではなく、ゲーム機やホビーをはじめ、多種多様なラインナップ。中には人気があり、なかなか手に入らない貴重なカードやグッズが含まれていることも。
手に入れたカードやグッズは、配送依頼をしてコレクションに加えたり、サービス内でポイントに交換したりと、自由にお楽しみいただけます。
公式サイト：https://japan-toreca.com/
会社概要
会社名 ：株式会社日本トレカセンター
代表者 ：代表取締役CEO 大山 敏浩
設立 ：2023年4月
事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター」の運営