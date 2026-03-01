【春の超PayPay祭】日本トレカセンターで驚愕の「PayPayポイント60%バックキャンペーン」を3月1日より開催！

株式会社日本トレカセンター


株式会社日本トレカセンター（本社：東京都、代表取締役CEO：大山 敏浩）は、オンラインオリパサービス「日本トレカセンター」において、2026年3月1日（日）より「【春の超PayPay祭】 PayPayポイント60%バックキャンペーン！」を開催いたします。



本キャンペーンは、期間中に日本トレカセンターにて「PayPay」でコインチャージを決済していただくと、決済金額の60%がPayPayポイントとして戻ってくる、春の新生活を応援する特大キャンペーンです。



■ キャンペーンの目玉：2種類の超お得なクーポン！

今回は、どなたでもご利用いただける「全員もらえるクーポン」に加え、「PayPayクレジット限定クーポン」の2種類をご用意いたしました。


１. 全員もらえるクーポン（どなたでもOK）

ポイント付与率：決済金額の60%


付与上限：最大500ポイント


利用回数：おひとり様1回限り


２. PayPayクレジット限定クーポン

ポイント付与率：決済金額の60%


付与上限：最大400ポイント


利用回数：おひとり様1回限り



💡お得なポイント付与シミュレーション（全員対象クーポンをご利用の場合）


500円チャージ → 300pt付与！


1,000円チャージ → 500pt（満額）付与！



■ いますぐ使える！クーポンの獲得方法と使い方

【重要】本キャンペーンは、コインチャージ前にPayPayアプリでのクーポン獲得が必須です！



ステップ 1：PayPayアプリ内の「クーポン」メニューから日本トレカセンターを検索し、クーポンを獲得。


ステップ 2：日本トレカセンターのマイページで「コインチャージ」を選択し、決済方法で「PayPay」を選んで決済。


ステップ 3：クーポンを利用した決済の30日後に、PayPayポイントが付与されます！



■ キャンペーン概要

開催期間：


2026年3月1日（日）～ 2026年3月31日（火）



終了条件：


ポイント付与の予算上限に達し次第、期間中であっても予告なく即終了（クーポンは非表示となります）。



対象者：


新規会員様・既存会員様問わずご利用いただけます。


（※初めて日本トレカセンターをご利用になる際は、SMS認証が必須となります）



併用について：


日本トレカセンター独自のクーポンとの併用も可能です。


（※PayPayの決済金額に対するポイント付与となりますので、事前の決済金額確認をお願いいたします）



予算が尽きたら即終了の早い者勝ちキャンペーンです。


ぜひお早めにクーポンを獲得し、お得にオリパをお楽しみください！



【詳細・クーポン獲得はこちら】


https://japan-toreca.notion.site/paypay-cp(https://japan-toreca.notion.site/paypay-cp)



日本トレカセンターについて

「日本のトレカ文化を、世界へ。」



日本トレカセンターは、トレーディングカードのオリジナルパック（通称：オリパ）をオンラインで楽しめるサービスです。



お客様はスマートフォンやパソコンから、手軽にオリパを引く体験を楽しめ、その場で開封することができます。オリパはトレーディングカードだけではなく、ゲーム機やホビーをはじめ、多種多様なラインナップ。中には人気があり、なかなか手に入らない貴重なカードやグッズが含まれていることも。



手に入れたカードやグッズは、配送依頼をしてコレクションに加えたり、サービス内でポイントに交換したりと、自由にお楽しみいただけます。



公式サイト：https://japan-toreca.com/



会社概要

会社名　：株式会社日本トレカセンター


代表者　：代表取締役CEO　大山 敏浩


設立　　：2023年4月


事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター」の運営