【春の超PayPay祭】日本トレカセンターで驚愕の「PayPayポイント60%バックキャンペーン」を3月1日より開催！

株式会社日本トレカセンター

株式会社日本トレカセンター（本社：東京都、代表取締役CEO：大山 敏浩）は、オンラインオリパサービス「日本トレカセンター」において、2026年3月1日（日）より「【春の超PayPay祭】 PayPayポイント60%バックキャンペーン！」を開催いたします。

本キャンペーンは、期間中に日本トレカセンターにて「PayPay」でコインチャージを決済していただくと、決済金額の60%がPayPayポイントとして戻ってくる、春の新生活を応援する特大キャンペーンです。

■ キャンペーンの目玉：2種類の超お得なクーポン！

今回は、どなたでもご利用いただける「全員もらえるクーポン」に加え、「PayPayクレジット限定クーポン」の2種類をご用意いたしました。

１. 全員もらえるクーポン（どなたでもOK）

ポイント付与率：決済金額の60%

付与上限：最大500ポイント

利用回数：おひとり様1回限り

２. PayPayクレジット限定クーポン

ポイント付与率：決済金額の60%

付与上限：最大400ポイント

利用回数：おひとり様1回限り

💡お得なポイント付与シミュレーション（全員対象クーポンをご利用の場合）

500円チャージ → 300pt付与！

1,000円チャージ → 500pt（満額）付与！

■ いますぐ使える！クーポンの獲得方法と使い方

【重要】本キャンペーンは、コインチャージ前にPayPayアプリでのクーポン獲得が必須です！

ステップ 1：PayPayアプリ内の「クーポン」メニューから日本トレカセンターを検索し、クーポンを獲得。

ステップ 2：日本トレカセンターのマイページで「コインチャージ」を選択し、決済方法で「PayPay」を選んで決済。

ステップ 3：クーポンを利用した決済の30日後に、PayPayポイントが付与されます！

■ キャンペーン概要

開催期間：

2026年3月1日（日）～ 2026年3月31日（火）

終了条件：

ポイント付与の予算上限に達し次第、期間中であっても予告なく即終了（クーポンは非表示となります）。

対象者：

新規会員様・既存会員様問わずご利用いただけます。

（※初めて日本トレカセンターをご利用になる際は、SMS認証が必須となります）

併用について：

日本トレカセンター独自のクーポンとの併用も可能です。

（※PayPayの決済金額に対するポイント付与となりますので、事前の決済金額確認をお願いいたします）

予算が尽きたら即終了の早い者勝ちキャンペーンです。

ぜひお早めにクーポンを獲得し、お得にオリパをお楽しみください！

【詳細・クーポン獲得はこちら】

https://japan-toreca.notion.site/paypay-cp(https://japan-toreca.notion.site/paypay-cp)

日本トレカセンターについて

「日本のトレカ文化を、世界へ。」

日本トレカセンターは、トレーディングカードのオリジナルパック（通称：オリパ）をオンラインで楽しめるサービスです。

お客様はスマートフォンやパソコンから、手軽にオリパを引く体験を楽しめ、その場で開封することができます。オリパはトレーディングカードだけではなく、ゲーム機やホビーをはじめ、多種多様なラインナップ。中には人気があり、なかなか手に入らない貴重なカードやグッズが含まれていることも。

手に入れたカードやグッズは、配送依頼をしてコレクションに加えたり、サービス内でポイントに交換したりと、自由にお楽しみいただけます。

公式サイト：https://japan-toreca.com/

会社概要

会社名 ：株式会社日本トレカセンター

代表者 ：代表取締役CEO 大山 敏浩

設立 ：2023年4月

事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター」の運営