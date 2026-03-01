推しとバンドを結成しよう--荒野行動×ホロライブバンド編コラボ3月1日(日)より開催！

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

NetEase Games が提供する大人気バトルロイヤルゲーム『荒野行動』は、

3月1日(日)~3月23日(月) 期間中、大人気女性VTuberグループ「ホロライブ」と青春と熱狂がぶつかるバンド編コラボを開催いたします。

今回のバンド編コラボは猫又おかゆ、戌神ころね(初登場)、兎田ぺこら、白銀ノエル、ラプラス・ダークネス5人のメンバーが登場します。5人がバンドを結成した姿で荒野行動に登場し、荒野行動プレイヤーにとって思い出の一曲である「FLOWER」をカバーし、ゲーム内でパフォーマンスします。

今回の注目コラボアイテムは、猫又おかゆ＆戌神ころねのSP銃器（専用演出付き銃器）、兎田ぺこらのSP衣装「双兎の遊戯」、5人で使用可能のオブジェ「星々の約束・バンド結成」のほか、生歌ボイスパック「FLOWER～hololive collaboration ver.～」も登場予定です。

イベント参加で最大50連コラボガチャ＆録りおろしボイスパックを無料獲得可能！推しの歌声を聞きながら、荒野行動で盛り上がりましょう！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J2DUR0O2NK4 ]

コラボ記念生配信を実施

バンド編コラボを記念した特別生配信が、3月1日（日）19:00より実施されます。

本配信イベントは、猫又おかゆ、戌神ころね(初登場)、兎田ぺこら、白銀ノエル、ラプラス・ダークネス5人が出演し、特別企画やゲーム実況をお届けします。

さらに、配信中に視聴者向けの配信限定ボイスパックを配布予定です。

詳細は荒野行動公式Xにて順次お知らせいたします。

コラボ限定イベント開催

コラボ期間中は、ホロメンの応援イベントを開催いたします。

応援したいメンバーを選択し、バトルミッションを達成することでポイントを獲得し、ファンクラブ貢献ランキングに参加可能です。

ランキング上位のプレイヤーには豪華報酬が獲得可能、最大でコラボガチャ×50および永久ランキング称号を獲得できます。

累計ログインイベント開催

コラボ期間中にログインミッションを達成することで、コラボガチャ×10および500金券を無料で獲得できます。

復刻イベント実施

過去コラボした白上フブキ、獅白ぼたんのコラボスキンが再登場します。

さらに、輸送機「ミラクルアライバル」、95式「兎田ぺこら」などの人気コラボアイテムも復刻します。

詳細はゲーム内にてご確認ください。

■「ホロライブ」とは

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololive/

■『荒野行動』とは

中国の大手ゲーム企業NetEase Gamesが開発・運営するスマホゲームです。 100人のプレイヤーが無人島に降り立ち、ハラハラドキドキする対戦を体験できます。 自由にルールを決め、楽しいゲームモードを作ることもできます。 さらに、マッチングした人と一緒に戦うことができるほか、友人と一緒に戦うこともできます。

『荒野行動』公式X：https://x.com/GAME_KNIVES_OUT

『荒野行動』公式TikTok：https://www.tiktok.com/@game_knives_out

『荒野行動』公式LINE：https://lin.ee/smrTljx

『荒野行動』公式サイト：https://www.knivesout.jp/

(C) COVER

(C)NetEase, Inc.All Rights Reserved.