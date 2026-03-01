【合格者発表と受験受付開始】日本ライフデザインカウンセラー協会（ＪＬＣＡ）　合格者発表 と 第６回 婚活カウンセラー・スペシャリスト（中級）、第１０回 婚活カウンセラー認定資格試験（初級）受験受

特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会

第５回 婚活カウンセラー・スペシャリスト資格認定試験（中級）と 第９回 婚活カウンセラー資格認定試験（初級）の合格者を発表しました。

第５回 婚活カウンセラー・スペシャリスト資格認定試験（中級）の合格者一覧はコチラ

https://www.counselors.jp/pdf/260301Srelease.pdf(https://www.counselors.jp/pdf/260301Srelease.pdf)



１９名の方が合格し「認定婚活カウンセラー・スペシャリスト」として認定されました。

厳しい合格基準を経て、認定婚活カウンセラー・スペシャリストとなられた方は、



【安定的に婚活カウンセリングができ、成婚サポートができること】



〇 一般的な課題を抱えた婚活者に対し、安定的にカウンセリングができる



〇 難しいケースであっても安定的に婚活支援ができる



〇 家族形成に関わる社会課題の知識を正しく理解し、十分な習得をもとに、意義を持った婚活支援を実行ができる



を習得し、婚活者をご成婚に導くだけに留まらず、ご自身・地域を取り巻く社会課題を把握・理解し、その解消に対して積極的に働きかけをすることができる知見を有する方になります。



婚活カウンセラーのサポートを必要とされる婚活者の他、結婚を望みながら現在未婚でいる方にとって、幅広い知見を駆使して、婚活者を成婚に力強く導く活躍をされることが期待されます。

また、第９回 婚活カウンセラー資格認定試験（初級）では８７名の方が合格。

合格者一覧はコチラ

https://www.counselors.jp/pdf/260301release.pdf(https://www.counselors.jp/pdf/260301release.pdf)

第１回から第９回までで１，４８６名が認定婚活カウンセラーとなられています！

結婚相談業において、婚活者を成婚に向けてサポートする基礎を備えた専門家としての活躍が期待されます。

「第６回 婚活カウンセラー・スペシャリスト（中級）認定資格試験」

「第１０回 婚活カウンセラー（初級）認定資格試験」

の受験申し込みの受け付けを開始しました。

【 認定婚活カウンセラーについて 】

結婚相手紹介サービス業いわゆる結婚相談所に対し、安心・安全の証 マル適マークを付与する、特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会（以下 ＪＬＣＡ）は、２０２３年９月１日に「婚活カウンセラー」認定資格事業をスタートしました。

・婚活をする方のサポートをしたい方

・婚活関連業界で活躍したい

・結婚相談所を開業したい

といった方を対象に、婚活をする方をサポートする者としての基本的な心構えや、法律やカウンセリング・婚活者のサポートに必要な知見について試験を実施し、合格した方を「認定婚活カウンセラー」として認定することで、消費者が求めるサポートを提供できる婚活カウンセラーの存在を明確化し、更にはその社会的地位の向上をさせることを目的としています。

※ カリキュラムの詳細については コチラ(https://www.counselors.jp/qualification/curriculum/) をクリックして下さい。

【 第４回 婚活カウンセラー・スペシャリスト（中級）資格認定試験について 】

「認定婚活カウンセラー・スペシャリスト（中級）」は、「安定的に婚活カウンセリングができ、成婚サポートができること」を習得目標として、「一般的な課題を抱えた婚活者に対し、安定的にカウンセリングができる」「難しいケースであっても安定的に婚活支援ができる」「家族形成に関わる社会課題の知識を正しく理解し、十分な習得をもとに、意義を持った婚活支援を実行ができる」「関連法令の特に関連深い条項の詳細な知識」など、幅広い専門知識と高いスキルについての試験内容となっております。

１. 受験の申し込み受け付け、実施スケジュール

・受験申込期間 ： ２０２６年３月１日 ～ ３月２０日

・試験問題到着予定 ： ２０２６年４月１５日

・試験解答提出期限 ： ２０２６年４月３０日

・合格発表 ： ２０２６年６月１日

２. 受験資格

ＪＬＣＡが認定した認定教育機関が開催する「婚活カウンセラー・スペシャリスト（中級）資格認定講座」を修了していること。

婚活カウンセラー資格認定試験お申し込み時に、修了から１年以内である必要があります。



※修了から１年を過ぎている場合、再度婚活カウンセラー資格認定講座を受講する必要があります。

※ お申込みの際に、認定教育機関から発行された修了証の画像をアップロードいただきます。

３. 受験料

１１，０００円（税込）

４. 受験方法

試験問題郵送による在宅試験

※ 試験用紙の解答を記入し、ＪＬＣＡに郵送

５. 受験のお申し込み

以下の「婚活カウンセラー資格認定試験のお申し込みはコチラ」からお申し込みください。

https://www.counselors.jp/qualification/intermediate/

合格者には「認定婚活カウンセラー・スペシャリスト」として認定された証である認定証をはじめ、認定婚活カウンセラーとしてＰＲにお使いいただける様々な特典をご用意しております。

【 第８回 婚活カウンセラー（初級）資格認定試験について 】

「認定婚活カウンセラー（初級）」では、「婚活する方および婚活の状況について」「婚活カウンセラーの役割と婚活する方へのサポートの基礎について」「基本的なコンプライアンス知識について」等の、婚活カウンセラーとしての基礎的な知識についての試験内容となっています。

１. 受験の申し込み受け付け、実施スケジュール

・受験申込期間 ： ２０２６年３月１日 ～ ３月２０日

・試験問題到着予定 ： ２０２６年４月１５日

・試験解答提出期限 ： ２０２６年４月３０日

・合格発表 ： ２０２６年６月１日

２. 受験資格

ＪＬＣＡが認定した認定教育機関が開催する「婚活カウンセラー（初級）資格認定講座」を修了していること。

３. 受験料

７，７００円（税込）

４. 受験方法

試験問題郵送による在宅試験

※ 試験用紙の解答を記入し、ＪＬＣＡに郵送

５. 受験のお申し込み

以下の「婚活カウンセラー資格認定試験のお申し込みはコチラ」からお申し込みください。

https://www.counselors.jp/qualification/beginner/

【 特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会（ＪＬＣＡ）について 】

特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会（以下 ＪＬＣＡ）は、２００７年１月に設立しました。設立時、国民生活センターに寄せられる結婚相手紹介サービス業いわゆる結婚相談所への相談件数は約3,000件を数え、業界への信頼性低下が非常に懸念される状況でした。そのような中、ＪＬＣＡは第３者認証機関として「結婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイドライン」を基準とした「マル適マーク」の認証発行を２００８年１２月より開始。当初１７６事業所だった認証件数は２０２６年３月現在 約６４０事業所を数えます。ＪＬＣＡは「マル適マーク」発行の認証事業と、結婚相談所への研修講座事業を通じ、更なる結婚相手紹介サービス業の信頼性向上に貢献するとともに、結婚を求める消費者の安心・安全な婚活に寄与することを社会的使命とすべく活動しています。

マル適マークＣＭＳ 取得 結婚結婚相談所一覧

https://www.counselors.jp/cms/list/

特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会 概要

Ｈ Ｐ：https://www.counselors.jp

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿１-３６-２ 新宿第七葉山ビル３階

設 立：２００７年１月

理事長：青山 理恵子