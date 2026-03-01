【初めての挑戦！美術館で開く、絵画教室の作品展覧会】～アートをもっと身近に～

【開催の目的】

イロみな展覧会のチラシ

１．美術館に来場することで、生徒や保護者、来場者の方達にアートをより身近に感じてもらう。

２．展覧会を行うことで、地域（地方）文化の活性化を図りたい。

３．生徒達の成果発表の機会として、今後の制作意欲の向上を図る。

「自分の町に絵画教室がないから開いてほしい」そんな声からスタートしたイロみな絵画・造形も５年が経ちました。

【絵を描いたり造形をしたりするのが好きな子供達の受け皿になりたい】【中・高生の進路の選択肢を広げたい】【大人の方達の新たな喜びとしての機会を作りたい。】



現在は福岡・佐賀県内の７市町（小郡・朝倉・鳥栖・筑紫野・久留米・大刀洗・八女）で教室を行い、幼児から大人まで１７０名以上の生徒に通って頂いています。



毎年行っている作品展覧会ですが、初めての美術館での開催となります。

まだまだ一般的には距離のある美術という分野が、より身近に感じてもらえる機会にできればと思います。

イベントの詳細

本件に関するお問い合わせ先

教室の様子教室の様子

イロみな絵画・造形教室

代表 ：南 健吾（みなみ けんご）

電話 ：090-8662-7346

メール：iromina2021@gmail.com

HP： iromina.com

instaram : iromina_artclass

イロみな代表 南 健吾主催者経歴

絵画・デザイン、写真の制作を行う『イロみな』代表

東北芸術工科大学・洋画科卒業後、福岡県内の高等学校や特別支援学校で勤務。美術作家として福岡や東京で展覧会多数。2012年から4年間フランスのボルドー市（福岡市姉妹都市）に滞在しながらボルドーやパリなどで展覧会、美術館への作品寄贈、グレ・スー・ロワン市長賞、ルーブル美術館展覧会への参加など。

小郡、朝倉、鳥栖、筑紫野、久留米、大刀洗、八女にて子供から大人まで通える絵画・造形教室も行う。

