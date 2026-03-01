美濃路の新名物「とまホル串」発売1ヶ月で累計3万本突破！

株式会社あみやき亭

止まらないおいしさ、酒が進むそんな声が続出中の新名物「とまホル串」が、販売開始からわずか1ヶ月で累計3万本を突破しました。

1本49円（税込53円）という手軽さと、クセになる味わいでリピーターが続出。

一度食べたらついもう一本、気づけばテーブルに追加注文…そんな“無限ループ系おつまみ”として人気急上昇中です。

■ とまホル串とは？

外はサクッと、中はジューシー。

旨みたっぷりのホルモンをカラッと揚げた串揚げスタイルの一品です。

噛むほどに広がるコクと香ばしさが、お酒の一杯をもう一杯へと誘います。

■ おいしさのポイント

・思わずもう一本頼みたくなるクセになる味

・どんなお酒とも相性抜群

・1本49円（税込53円）の驚き価格

・シェアしても楽しい、つまんでも楽しい

「気軽に楽しめて、何本でも食べたくなる新しい定番を作りたい」

そんな想いから誕生したのが「とまホル串」です。

食べやすさ、価格、満足感のすべてにこだわり抜きました。

美濃路はこれからも、お客様の“楽しい時間”をさらに盛り上げる商品をお届けしてまいります。

止まらないおいしさを、ぜひ一度ご体験ください。

会社概要

会社名：株式会社あみやき亭

所在地：愛知県春日井市

事業内容：焼肉・焼き鳥業態などの飲食店経営

グループブランド：あみやき亭、美濃路 ほか

株式会社あみやき亭は、東海地区を中心に多業態の飲食店を展開し、「おいしさ」と「安心」を追求した店舗づくりを行っています。