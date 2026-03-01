【10周年】地図に埋めるタイムカプセル140万個突破！卒業の思い出から営業SFAまで、地図体験の枠を超え拡大　Digroundアプリ

ディグランド株式会社

ディグランド株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：阿部 紘士）が運営する、デジタルタイムカプセルが簡単にできるアプリ「Diground（ディグランド）」は2026年2月に10周年を迎え、登録カプセル数が140万個を突破したことをお知らせいたします。

ディグランド10周年

■地図上を長押しして「ザクッ」と埋める、新感覚の思い出作り

Diground（ディグランド）は、地図上を長押しするだけで、簡単に写真やコメントをタイムカプセルとして埋めることのできるサービス（iOS／Android／WEB 対応）です。

2016年2月のリリース当初より「唯一無二」のサービスとして注目を集め、2017年に東京都革新的サービス特別賞を受賞しています。

従来のタイムカプセルの「埋める場所がない問題」を解決するアプリとして、口コミやメディアの紹介などで評判が広がり、2024年に利用者数10万人を突破。特に卒業シーズンでは、思い出づくりの用途として卒業式や卒業旅行などで毎年多くの登録が行われ、2026年3月現在140万個を超えるカプセルが登録されています。

特設LP： https://www.diground.com/lp/user

「デジタルタイムカプセル」の利用シーン（イメージ）

■タイムカプセルへのこだわり

アプリ名のディグランドは、「DIG INTO THE GROUND（地面を掘る）」を略した造語です。

タイムカプセルの世界観を正確に再現するため、「◯年後にならないと開封できない」「◯メートル圏内でないと開封できない」などの「時間指定」「距離指定」を可能にしています。

また、地図上を長押しした際には「ザクッザクッ」と地面を掘る効果音が鳴る仕様にしています。

「ザクッ」と思い出を埋める、直感的な操作感

■開発背景：タイムカプセルを「地球上に埋めるモノ」から「地図上に埋めるモノ」へ

実社会でタイムカプセルを企画した担当者が、開発予定のない空き地を確保することに苦労した経験をもとにアプリ開発をスタートしました。

現代の子どもは「サンマ」がないと言われます。「空間」「時間」「仲間」の「3つの間」をとって「サンマ」と読みます。空間は遊び場のこと。空き地が減り、公園は禁止事項で溢れるようになりました。時間は、習い事の多様化が進み、塾に通う子どもが増え、自由に遊べる時間が減少しています。また、少子高齢化により、一緒に遊ぶ仲間が減り、兄弟が減り、一人で室内ゲームなどをする子どもが増えました。

タイムカプセルのできるアプリDigroundは、現代のサンマの状況を踏まえ、デジタルを起点とした外出のきっかけをつくる、より気軽にタイムカプセルを実施できる世界を実現しようとするサービスです。

■Digroundの事業展開

2016年2月、地図上にタイムカプセルを登録できるアプリをリリース。

地図上にピンを登録・共有できる利便性の高さから、「日常用として」「業務用として」ユーザー起点でさまざまな活用方法が模索され、お客様側からの要望やユーザー行動に応える形でサービスの機能を拡張してきました。

そして、観光案内や地域イベントに特化したサービス「Diground EVENT」と、地図上で顧客管理ができる営業マン向けのSFA・CRMサービス「Diground BIZ」の2つの事業者向け派生サービスが誕生しました。

2018年には、神戸市と協働（協力：ヴィッセル神戸）でのスタンプラリーを開催。

その後も全国各地のスタンプラリー・クイズラリーなどの位置情報イベントに採用され、現在では、個人のユーザーだけでなく、数多くの企業、自治体にご利用いただける総合プラットフォームとして成長しています。

■10周年を記念して「地域活性化・営業効率化支援キャンペーン」を実施

2026年3月1日より、事業者向けのサービスでは10周年を記念した「初期費用無料キャンペーン」を実施します。社会に点在するさまざまな問題のうち、弊社が10年間で取り組んできた地方創生・業務効率化を一層進めるため、より多くの方にご活用いただきたいとの思いから、キャンペーンの実施を決定いたしました。個人向けサービスは引き続き、無料でご利用いただけます。

■Digroundをもっと知るための4つの特徴

1. カプセルデザインの選択

カプセルのピンデザインはテンプレートから選ぶことも、写真を切り抜き作成することも可能です。カプセルには、コメントだけでなく、写真も登録できます。

2. 日常利用もできる

開封の日時や距離制限を設定しないことも可能です。タイムカプセルとしてではなく、旅先の思い出や趣味の記録として、地図上にカプセルピンを登録することもできます。

3. MAPを作成して、ギャラリーに公開

アプリでは、カプセルピンをいくつも登録して、オリジナルのMAPを作成することができます。作成したMAPは、アプリ内のギャラリーに展示して、世界中の人にシェアすることも可能です。現在1,800以上のMAP作品がギャラリー内で公開されています。

4. 日本最大級のMAPまとめサイトとの連携

アプリで作成したMAPは、日本最大級のMAPまとめサイト「diground.com（ https://diground.com/ ）」にて、公開することもできます。

アプリユーザーに限定されない、より多くの人に制作したMAPをシェアして楽しんでいただけます。

Diground（ディグランド）では、今後も唯一無二のサービス・機能を開発・提供してまいります。

■Digroundサービス一覧

●iOSアプリの取得

https://itunes.apple.com/jp/app/jin-suono-jiantakotonai-tu/id1081243587?mt=8

●Androidアプリの取得

https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.android.version.diground&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.android.version.diground&hl=ja)

●日本最大級！MAPまとめポータルサイト

https://diground.com/

■代表取締役 阿部 紘士のコメント

「『空き地がないなら地図に埋めればいい』。そんなシンプルな発想から始まったDigroundが、10年で140万個以上もの思い出を預かるプラットフォームに成長しました。かつて子供たちにあった『時間・空間・仲間』を、デジタルの力で現代に再定義し、次の10年も世界中に『ザクッ』と土を掘るワクワクを届けてまいります。」

■本件プレスリリースに関する問い合わせ先

ディグランド株式会社 広報チーム

MAIL：info@diground.com

会社名 ：ディグランド株式会社

東京都新宿区新宿一丁目36番2号 新宿第七葉山ビル3階

代表者 ：阿部 紘士

設 立 ：2016年12月1日（サービス提供開始2016年2月15日）

ＵＲＬ ：https://diground.com/company

事業概要 ：地図まとめアプリDiground（ディグランド）運営