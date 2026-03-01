【創業60周年記念】子育て世帯応援キャンペーン！幼稚園・保育園の制服クリーニングが50％オフ！

有限会社　日之出商会

子育て世帯応援キャンペーン　幼稚園・保育園の制服クリーニングが50％オフ

通常、パパママ応援ショップカード提示で、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高校の制服クリーニングが10％オフのところ、幼稚園・保育園の制服に限りまして、クリーニング料金が50％オフとなる「子育て世帯応援キャンペーン」を開催します！


止まるところをしらない値上げラッシュで、私たちの生活は苦しくなるばかり。わが子の入園といった、せっかくの喜ばしい門出が、家計の大きな負担となっている現状を日之出商会が応援させていただきます。地域の皆さまの生活を守り、共に歩んできた私たちが、パパ・ママの不安を少しでも軽やかにできるよう努めます！


