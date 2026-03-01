Kievit Scientific、海外展開を支える「サブスク役員」サービスを本格提供

Kievit Scientific LLC

Kievit Scientific LLC（米国オレゴン州、President：星場 勉、以下 Kievit Scientific）は、企業の海外展開を推進するための外部責任者機能を月額で提供する「サブスク役員」サービスを本格的に開始いたします。

また、本取り組みの一環として、株式会社高橋型精（山形県山形市、以下 高橋型精）のヘルスケア事業における海外展開を、当社サービスを通じて伴走支援することをお知らせいたします。

■ 「サブスク役員（Virtual Director）」とは

本サービスは、海外展開に必要な「事業推進機能」を、外部の責任者として定額で担うKievit Scientificの支援サービスです。単発の助言（アドバイザリー）にとどまらず、戦略の整理から対外コミュニケーション、商談設計までを含め、現場で必要な論点を一つずつ前に進める実行体制を提供します。

【主な特徴】

- 担当者不足の解消： 海外展開における“担当者・責任者不在”の課題を外部機能として補完- スモールスタート： 月額契約で開始でき、事業のフェーズに合わせて段階的に推進可能- 実務の推進： 市場開拓、パートナー探索、対外折衝支援など、現地視点での実務を直接サポート

■ 高橋型精のヘルスケア事業（海外展開）を支援

Kievit Scientificは高橋型精と業務委託契約を締結し、同社のヘルスケア事業の海外展開に向けた推進を支援いたします。高橋型精は、検体採取に関わる衛生製品「楽流（Raku-Ryu）カップ」シリーズを展開しており、当社は優先事項の整理から実行面まで、段階的に伴走してまいります。

■ 各社コメント

株式会社高橋型精 会長 高橋 光広

「当社は品質を最優先にものづくりを続けてまいりました。海外展開を具体的に前進させるため、Kievit Scientificと連携し、段階的に基盤づくりを進めていきます。」

Kievit Scientific LLC President 星場 勉

「海外展開は“責任者がいない”ことで止まりがちです。本サービスは、その空白を埋め、戦略と実務を同時に前に進めるための仕組みです。高橋型精様の取り組みが着実に前進するよう、現地視点で伴走します。また、『楽流カップ』は米国Amazonでも高い評価をいただいており、Amazon’s Choiceに選定された実績もあります。こうした既存の評価を土台に、次の成長につながる市場開拓を加速していきます。」

■ 会社概要

Kievit Scientific LLC

米国を拠点に事業開発・市場参入支援を行うコンサルティング会社。海外展開における戦略立案、パートナー探索、現地での実務立上げ支援などを通じ、企業の国際展開を支援しています。

所在地：

West Office：1 12th St, Suite 201-A, Astoria, OR 97103 USA

East Office：2 Bala Plaza, Suite 300, Bala Cynwyd, PA 19004 USA

Web：https://kievitsci.com/ja/

株式会社高橋型精

所在地：〒990-2338 山形県山形市蔵王松ヶ丘1-1-35

Web：https://tk-keisei.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

Kievit Scientific LLC

E-mail：info@kievitsci.com