【広告なし、口コミのみで2ヶ月10社導入】人材紹介会社特化の着座まで代行サービス「採用くん」正式始動
株式会社YORISOI（本社：東京都新宿区、代表取締役：竹原甲斐斗）は、有料職業紹介事業者向けの運用代行サービス「採用くん」を正式リリースしたことをお知らせいたします。
「採用くん」は、有料職業紹介会社様に特化した運用代行サービスです。月額11万円～22万円（税別）の固定制で、集客設計から媒体運用、応募対応、面談設定、数値改善までを一気通貫で支援。紹介会社様が面談・マッチング・クロージングに集中できる環境を整えます。
■ローンチ背景
現在、多くの人材紹介会社は
・アポイント送客を購入する
・広告代理店に運用を委ねる
という形で集客を行っています。
しかし実際には、
・応募は来るが面談につながらない
・どの媒体が機能しているのか分からない
・改善の打ち手が言語化できない
・広告費だけが増えていく
といった課題が発生しています。
その結果、CAが本来やるべき求職者支援よりも、応募対応や追客に時間を取られているケースも少なくありません。
「採用くん」は、こうした状態を整理し、再現性のある運用体制をつくることを目的としています。
■ローンチからの実績
広告を大きく打つことなく、紹介・口コミを中心に導入が拡大。プレローンチから約2ヶ月で10社を超える有料職業紹介会社様に導入いただいています。
支援の中では、
・応募単価の改善
・面談設定率の安定
・媒体ごとの面談単価の可視化
・CAの対応時間削減
といった変化が生まれています。
属人的になりがちな集客業務を、数字ベースで管理できる状態へと移行させています。
株式会社YORISOI会社概要書_2026ver.より抜粋
■サービスの特徴
1）月額固定でフルサポート
月額11万円～22万円（税別）で、
・求人原稿の設計／改善
・媒体選定／広告運用
・応募者対応
・面談設定
・数値共有／改善提案
まで対応します。
成果報酬型ではないため、面談数が伸びても費用が膨らむことはありません。
2）KPIは「応募数」ではなく「面談数」
応募数ではなく、
・応募～面談化率
・媒体別面談単価
・反応率の高い訴求軸
などを指標に運用します。
「応募が増えた」で終わらせない設計です。
3）丸投げで終わらせない支援
運用の中で、
・どの求人ワードが反応したのか
・どの訴求軸で面談率が上がったのか
・どの対応スピードで歩留まりが改善したのか
といった具体的なデータを共有します。
そのため、仮に運用を停止した場合でも、「何が当たっていたのか」は社内に残ります。
採用市場レポート機能によりより効果的な集客を可能に
SEOキーワードや特定年代の検索ワード逆算で記事作成
■今後の展望
株式会社YORISOIは、有料職業紹介会社様が応募対応に追われる状態から抜け出し、マッチングとクロージングに集中できる体制を広げてまいります。
アポを買い続けるモデルでも、代理店に依存するモデルでもない、新たな選択肢として業界に定着するサービスを目指します。
［会社概要］
会社名：株式会社YORISOI
所在地：東京都新宿区（詳細住所は公式サイトをご参照ください）
代表者：竹原甲斐斗
事業内容：BtoB集客支援／メディア運営
URL：https://yorisoi-hr.com/
お問い合わせ先
株式会社YORISOI
広報担当 桜木美津子
E-mail：info@yorisoi-hr.com
https://lin.ee/nK079X9