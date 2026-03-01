【広告なし、口コミのみで2ヶ月10社導入】人材紹介会社特化の着座まで代行サービス「採用くん」正式始動

株式会社YORISOI

株式会社YORISOI（本社：東京都新宿区、代表取締役：竹原甲斐斗）は、有料職業紹介事業者向けの運用代行サービス「採用くん」を正式リリースしたことをお知らせいたします。

「採用くん」は、有料職業紹介会社様に特化した運用代行サービスです。月額11万円～22万円（税別）の固定制で、集客設計から媒体運用、応募対応、面談設定、数値改善までを一気通貫で支援。紹介会社様が面談・マッチング・クロージングに集中できる環境を整えます。

■ローンチ背景

現在、多くの人材紹介会社は

・アポイント送客を購入する

・広告代理店に運用を委ねる

という形で集客を行っています。

しかし実際には、

・応募は来るが面談につながらない

・どの媒体が機能しているのか分からない

・改善の打ち手が言語化できない

・広告費だけが増えていく

といった課題が発生しています。

その結果、CAが本来やるべき求職者支援よりも、応募対応や追客に時間を取られているケースも少なくありません。

「採用くん」は、こうした状態を整理し、再現性のある運用体制をつくることを目的としています。

■ローンチからの実績

広告を大きく打つことなく、紹介・口コミを中心に導入が拡大。プレローンチから約2ヶ月で10社を超える有料職業紹介会社様に導入いただいています。

支援の中では、

・応募単価の改善

・面談設定率の安定

・媒体ごとの面談単価の可視化

・CAの対応時間削減

といった変化が生まれています。

属人的になりがちな集客業務を、数字ベースで管理できる状態へと移行させています。

■サービスの特徴

株式会社YORISOI会社概要書_2026ver.より抜粋

1）月額固定でフルサポート

月額11万円～22万円（税別）で、

・求人原稿の設計／改善

・媒体選定／広告運用

・応募者対応

・面談設定

・数値共有／改善提案

まで対応します。

成果報酬型ではないため、面談数が伸びても費用が膨らむことはありません。

2）KPIは「応募数」ではなく「面談数」

応募数ではなく、

・応募～面談化率

・媒体別面談単価

・反応率の高い訴求軸

などを指標に運用します。

「応募が増えた」で終わらせない設計です。

3）丸投げで終わらせない支援

運用の中で、

・どの求人ワードが反応したのか

・どの訴求軸で面談率が上がったのか

・どの対応スピードで歩留まりが改善したのか

といった具体的なデータを共有します。

そのため、仮に運用を停止した場合でも、「何が当たっていたのか」は社内に残ります。

■今後の展望

採用市場レポート機能によりより効果的な集客を可能にSEOキーワードや特定年代の検索ワード逆算で記事作成

株式会社YORISOIは、有料職業紹介会社様が応募対応に追われる状態から抜け出し、マッチングとクロージングに集中できる体制を広げてまいります。

アポを買い続けるモデルでも、代理店に依存するモデルでもない、新たな選択肢として業界に定着するサービスを目指します。

［会社概要］

会社名：株式会社YORISOI

所在地：東京都新宿区（詳細住所は公式サイトをご参照ください）

代表者：竹原甲斐斗

事業内容：BtoB集客支援／メディア運営

URL：https://yorisoi-hr.com/



お問い合わせ先

株式会社YORISOI

広報担当 桜木美津子

E-mail：info@yorisoi-hr.com

https://lin.ee/nK079X9