【目標達成！】【600万円以上】岩手ビッグブルズ、クラウドファンディング「5,000人の満員アリーナへ！岩手ビッグブルズ15年目の挑戦 #ブルズファミリー」、目標達成率209%！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、岩手ビッグブルズの15周年を記念して実施したクラウドファンディングプロジェクトにおいて、最終的に支援金額が6,291,000円（目標達成率209%）で終了したことをお知らせいたします。今回得た支援金は、2026年4月18日（土）、19日（日）に盛岡タカヤアリーナで開催されるホームゲーム「ブルズファミリー冠試合」の運営費および演出に活用予定です。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/iwate/team/347/invest/771/detail(https://www.spportunity.com/iwate/team/347/invest/771/detail)

1. 目標達成！

先日実施したクラウドファンディングプロジェクトにて、多くのファン・サポーターの皆様からのご支援を受け、目標を達成しました。支援者の皆様には多大なる温かいご支援を頂き、深く御礼を申し上げます。

実施期間：2025年12月26日～2026年2月2日

目標金額：3,000,000円

支援獲得金額：6,291,000円（目標に対する目標達成率：209％）

資金使途：15周年記念「ブルズファミリー冠試合」の運営および演出に活用いたします。

２．ブルズファミリー冠試合について

vs.福井ブローウィンズ

【開催日時】

2026年4月18日(土) 15:05 TIP OFF

2026年4月19日(日) 14:05 TIP OFF

【会場】

盛岡タカヤアリーナ

イベントおよびチケットに関するご案内は公式サイトをご確認ください。

https://www.bigbulls.jp/

３．クラウドファンディングプロジェクト実行者様の声

クラウドファンディング実施に際し、多くのご支援を賜りまして、誠にありがとうございました。

最終支援金額はブルズファミリーの皆様によるお力添えにより、当初の目標を大きく上回る「6,291,000円」に達しました。

ご支援いただいた皆様に、重ねて御礼申し上げます。

今回いただいたご支援は、4/18(土)・19(日)の福井ブローウィンズ戦で実施を予定している『15周年記念「ブルズファミリー冠試合」』開催にあたり、各種企画や演出、特別ユニフォームの作成、広告宣伝等に活用させていただきます。

本企画は終了いたしましたが、4/18(土)・19(日)の2日間、盛岡タカヤアリーナを5,000人の赤で埋め尽くすという目標が残っています。

目標を達成するには、ご支援いただいた皆様だけでなく、ブルズファミリーの皆様全員のお力が必要不可欠です。

1人でも多くの方に、盛岡タカヤアリーナに足を運んでいただけるよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

４．プロジェクト結果及びスポチュニティが提供するデータ分析結果（一部公開）

＜プロジェクト期間中の支援の推移＞

- プロジェクト開始前のカウントダウン投稿などのプロモーションも功を奏し、開始5日で１st目標の30%である90万円を突破しました。その後も、試合会場やSNSでのプロモーションも行い、1月27日に1stゴールの300万円を突破しました。- プロジェクト終了間際は、デザインの確定したオリジナルグッズの支援も伸び、終了2日前にNextゴールの500万円を達成し、最終629.1万円に到達いたしました。

【会社・団体概要】

◆株式会社岩手ビッグブルズ

所在地：岩手県盛岡市向中野7丁目31-26

設立日：2010年12月1日

代表取締役社長 水野 哲志

ホームページ：https://www.bigbulls.jp/

X：https://x.com/iwatebigbulls

Instagram：https://www.instagram.com/iwatebigbulls/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先： info@bigbulls.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。