人気のポーカースポットGOLD JOKERが本厚木駅前にオープン！
株式会社遊びの時間
横浜ポーカーBar GOLD JOKER 本厚木店
本日2026年３月１日待望のグランドオープン！
初心者から経験者まで気軽にポーカーを楽しめる新たなアミューズメント空間を提供いたします。
本厚木店は「もっと気軽に、もっと自由にポーカーを」をコンセプトに、仲間と楽しめるカジュアルな雰囲気と、初めての方でも安心して参加できるサポート体制を整備。
お仕事帰りや週末のレジャーとして、どなたでもご参加いただけます。
さらに、初心者講習も無料で行っているので未経験者・女性グループ・お一人様など
「ポーカーは初めてで不安…」という方でも安心して参加できます。
■3月７日にオープン記念トーナメント開催
3月7日にはオープンを記念し、グランドオープントーナメントを開催。
トーナメントにエントリーするだけでお得な特典が多数受けられます。
【トーナメント情報】
2026年3月7日 14:00～（最終受付18:00）
エントリー費：5,000円
■ 店舗概要
店舗名：横浜ポーカーBar GOLD JOKER 本厚木店
神奈川県厚木市中町2-10-23サツキプラザIII 3F
TEL.046-200-7295
グランドオープン：2026年3月1日
営業時間：
平日 18:00～23:00
土日 14:00～23:00
定休日：なし
公式HP：https://goldjoker.jp/atsugi/
公式X：@goldjoker_atg
【本件に関するお問い合わせ】
運営：株式会社遊びの時間
担当：神山