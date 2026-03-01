人気のポーカースポットGOLD JOKERが本厚木駅前にオープン！

株式会社遊びの時間


本日2026年３月１日待望のグランドオープン！


初心者から経験者まで気軽にポーカーを楽しめる新たなアミューズメント空間を提供いたします。


本厚木店は「もっと気軽に、もっと自由にポーカーを」をコンセプトに、仲間と楽しめるカジュアルな雰囲気と、初めての方でも安心して参加できるサポート体制を整備。


お仕事帰りや週末のレジャーとして、どなたでもご参加いただけます。


さらに、初心者講習も無料で行っているので未経験者・女性グループ・お一人様など


「ポーカーは初めてで不安…」という方でも安心して参加できます。



■3月７日にオープン記念トーナメント開催


3月7日にはオープンを記念し、グランドオープントーナメントを開催。
トーナメントにエントリーするだけでお得な特典が多数受けられます。


【トーナメント情報】


2026年3月7日　14:00～（最終受付18:00）


エントリー費：5,000円










■ 店舗概要


店舗名：横浜ポーカーBar GOLD JOKER 本厚木店


神奈川県厚木市中町2-10-23サツキプラザIII 3F


TEL.046-200-7295


グランドオープン：2026年3月1日


営業時間：
平日 18:00～23:00
土日 14:00～23:00


定休日：なし


公式HP：https://goldjoker.jp/atsugi/


公式X：@goldjoker_atg



【本件に関するお問い合わせ】


横浜ポーカーBar GOLD JOKER 本厚木店
運営：株式会社遊びの時間


担当：神山