人気のポーカースポットGOLD JOKERが本厚木駅前にオープン！

株式会社遊びの時間

本日2026年３月１日待望のグランドオープン！

初心者から経験者まで気軽にポーカーを楽しめる新たなアミューズメント空間を提供いたします。

本厚木店は「もっと気軽に、もっと自由にポーカーを」をコンセプトに、仲間と楽しめるカジュアルな雰囲気と、初めての方でも安心して参加できるサポート体制を整備。

お仕事帰りや週末のレジャーとして、どなたでもご参加いただけます。

さらに、初心者講習も無料で行っているので未経験者・女性グループ・お一人様など

「ポーカーは初めてで不安…」という方でも安心して参加できます。

■3月７日にオープン記念トーナメント開催

3月7日にはオープンを記念し、グランドオープントーナメントを開催。

トーナメントにエントリーするだけでお得な特典が多数受けられます。

【トーナメント情報】

2026年3月7日 14:00～（最終受付18:00）

エントリー費：5,000円



■ 店舗概要

店舗名：横浜ポーカーBar GOLD JOKER 本厚木店

神奈川県厚木市中町2-10-23サツキプラザIII 3F

TEL.046-200-7295

グランドオープン：2026年3月1日

営業時間：

平日 18:00～23:00

土日 14:00～23:00

定休日：なし

公式HP：https://goldjoker.jp/atsugi/

公式X：@goldjoker_atg

【本件に関するお問い合わせ】

横浜ポーカーBar GOLD JOKER 本厚木店

運営：株式会社遊びの時間

担当：神山