【重版出来】2026年3月に重版する書籍たちをご案内！
ご好評により長らく在庫切れとなっていた書籍13点が重版出来！
3月より順次各書店、ネット書店で入手可能になります。
『六つ目編みで作る クラフトバンドのバッグとかご』
著 者：松田 裕美
仕 様：B5判、128ページ
定 価：1,650円（税込） ※価格改定
初版発売日：2022年5月9日
ISBN：978-4-416-52215-8
『刺し子糸で楽しむ刺繍』
著 者：堀川 波
仕 様：B5変判、96頁
定 価：1,650円（税込）
初版発売日：2022年5月11日
ISBN：978-4-416-52260-8
『かわいい組ひもの教科書』
監修者：多田 牧子
仕 様：B5変判、160ページ
定 価：1,650円（税込）
初版発売日：2014年4月11日
ISBN：978-4-416-31404-3
『クロワッサンの発想と組み立て』
著 者：相良 一公
仕 様：B5変判、240ページ
定 価：3,960円（税込）
初版発売日：2024年3月12日
ISBN：978-4-416-52392-6
『コンパニオンバードの病気百科』
著 者：小嶋 篤史
仕 様：A5判、192ページ
定 価：3,520円（税込）
初版発売日：2012年3月23日
ISBN：978-4-416-71027-2
『ビジュアルマスター 最新 くわしい犬学』
編集者：くわしい犬学編集委員会
仕 様：A4変判、240ページ
定 価：4,840円（税込）
初版発売日：2011年11月24日
ISBN：978-4-416-71136-1
『発達障害＆グレーゾーン幼児のことばを引き出す遊び53』
著 者：寺田 奈々
仕 様：A5判、160ページ
定 価：1,980円（税込）
初版発売日：2023年11月8日
ISBN：978-4-416-52377-3
『新しい教養のための理科 応用編II』
編集者：啓明舎
仕 様：A4判、192ページ
定 価：2,200円（税込）
初版発売日：2008年11月5日
ISBN：978-4-416-80815-3
『みんなで描こう！ 黒板アート 学校行事編』
著 者：すずき らな
仕 様：AB判、64ページ
定 価：3,080円（税込）
初版発売日：2024年10月10日
ISBN：978-4-416-52436-7
『釉薬づくり入門』
シリーズ名：陶工房BOOKS
著 者：深海 宗佑
仕 様：B5変判、176ページ
定 価：2,970円（税込）
初版発売日：2023年12月12日
ISBN：978-4-416-52358-2
『日本全国鉱山めぐり 決定版』
著 者：五十公野 裕也
仕 様：A5判、192ページ
定 価：2,750円（税込）
初版発売日：2025年3月11日
ISBN：978-4-416-52438-1
『図解でよくわかる スマート農業のきほん』
監修者：野口 伸
仕 様：A5判、160ページ
定 価：1,980円（税込）
初版発売日：2020年10月24日
ISBN：978-4-416-52097-0
『図解でよくわかる 土・肥料のきほん』
監修者：一般財団法人日本土壌協会
仕 様：A5判、160ページ
定 価：1,760円（税込）
初版発売日：2014年8月11日
ISBN：978-4-416-71427-0
