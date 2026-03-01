【重版出来】2026年3月に重版する書籍たちをご案内！

写真拡大 (全15枚)

株式会社誠文堂新光社


ご好評により長らく在庫切れとなっていた書籍13点が重版出来！


3月より順次各書店、ネット書店で入手可能になります。


『六つ目編みで作る クラフトバンドのバッグとかご』


プレスリリースはこちら＞


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001290.000012109.html



著　者：松田 裕美
仕　様：B5判、128ページ
定　価：1,650円（税込）　※価格改定
初版発売日：2022年5月9日
ISBN：978-4-416-52215-8






書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/craft/70113/

『刺し子糸で楽しむ刺繍』


プレスリリースはこちら＞


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001297.000012109.html



著　者：堀川 波
仕　様：B5変判、96頁
定　価：1,650円（税込）
初版発売日：2022年5月11日
ISBN：978-4-416-52260-8





書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/craft/70140/

『かわいい組ひもの教科書』


監修者：多田 牧子


仕　様：B5変判、160ページ


定　価：1,650円（税込）


初版発売日：2014年4月11日


ISBN：978-4-416-31404-3





書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/craft/19453/

『クロワッサンの発想と組み立て』


プレスリリースはこちら＞


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001567.000012109.html



著　者：相良 一公


仕　様：B5変判、240ページ


定　価：3,960円（税込）


初版発売日：2024年3月12日


ISBN：978-4-416-52392-6





書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/cooking/85761/

『コンパニオンバードの病気百科』


著　者：小嶋 篤史
仕　様：A5判、192ページ
定　価：3,520円（税込）
初版発売日：2012年3月23日
ISBN：978-4-416-71027-2





書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/pets/18459/

『ビジュアルマスター 最新 くわしい犬学』


編集者：くわしい犬学編集委員会


仕　様：A4変判、240ページ


定　価：4,840円（税込）


初版発売日：2011年11月24日


ISBN：978-4-416-71136-1





書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/pets/18819/

『発達障害＆グレーゾーン幼児のことばを引き出す遊び53』


プレスリリースはこちら＞


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001509.000012109.html



著　者：寺田 奈々
仕　様：A5判、160ページ
定　価：1,980円（税込）
初版発売日：2023年11月8日
ISBN：978-4-416-52377-3





書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/kids/83540/

『新しい教養のための理科　応用編II』


編集者：啓明舎
仕　様：A4判、192ページ
定　価：2,200円（税込）
初版発売日：2008年11月5日
ISBN：978-4-416-80815-3





書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/kids/18138/

『みんなで描こう！ 黒板アート 学校行事編』


プレスリリースはこちら＞


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001659.000012109.html



著　者：すずき らな
仕　様：AB判、64ページ
定　価：3,080円（税込）
初版発売日：2024年10月10日
ISBN：978-4-416-52436-7





書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/art/90227/

『釉薬づくり入門』


プレスリリースはこちら＞


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001525.000012109.html



シリーズ名：陶工房BOOKS


著　者：深海 宗佑
仕　様：B5変判、176ページ
定　価：2,970円（税込）
初版発売日：2023年12月12日
ISBN：978-4-416-52358-2





書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/art/84172/

『日本全国鉱山めぐり 決定版』


プレスリリースはこちら＞


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001720.000012109.html



著　者：五十公野 裕也
仕　様：A5判、192ページ
定　価：2,750円（税込）
初版発売日：2025年3月11日
ISBN：978-4-416-52438-1





書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/science/92099/

『図解でよくわかる スマート農業のきほん』


プレスリリースはこちら＞


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001047.000012109.html



監修者：野口 伸
仕　様：A5判、160ページ
定　価：1,980円（税込）
初版発売日：2020年10月24日
ISBN：978-4-416-52097-0





書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/science/50063/

『図解でよくわかる 土・肥料のきほん』


監修者：一般財団法人日本土壌協会
仕　様：A5判、160ページ
定　価：1,760円（税込）
初版発売日：2014年8月11日
ISBN：978-4-416-71427-0





書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/science/19532/




株式会社 誠文堂新光社
株式会社 誠文堂新光社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-3-11
ホームページ：https://www.seibundo-shinkosha.net/
Facebook：https://www.facebook.com/seibundoshinkosha/
X：https://twitter.com/seibundo_hanbai