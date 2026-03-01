セネガルでの「農家による土と水と森の再生と維持管理プロジェクト」が第7回「SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞」を受賞しました

特定非営利活動法人ムラのミライ

自然にできていたくぼ地をため池として整備。これまでの倍以上の貯水ができるようになった（セネガル）

認定NPO法人ムラのミライは、セネガルで実施してきた「農家による土と水と森の再生と維持管理プロジェクト」が高く評価され、第7回「SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞」農林水産・食の部を受賞しました。

本受賞は、認定NPO法人ムラのミライ(https://muranomirai.org/about/)が、インド(https://muranomirai.org/activity/activity0008/)、ネパール(https://muranomirai.org/activity/activity0002/)、そしてセネガルにおいて、外部から一方的に知識や技術を教えるのではなく、対話を重ねながら住民自身の理解を深め、必要な行動を自ら選び取れるよう支援してきた取り組みが評価されたものです。

地域に根ざしたこうした実践が認められたことを、大変光栄に受け止めております。

詳細につきましては、以下のページをご参照ください。

▶ 受賞事業

「大地の声を聞く技術 ― 農家による土と水と森の再生と維持管理プロジェクト」(https://muranomirai.org/activity/activity0006/)

▶ 受賞記事

朝日新聞 SDGs ACTION!(https://www.asahi.com/sdgs/article/16258569)

▶岩佐賞とは

SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞(https://www.sdgs-iwasazaidan.com/)

受賞記念トークイベントを開催します

岩佐賞の受賞を記念し、東京都内にて受賞記念トークイベントを開催予定です。

本イベントでは、ムラのミライがこれまで大切にしてきた活動の背景や、地域から社会を変えていく取り組みの意義、ならびに今後の社会づくりに向けた展望についてお話しします。

【開催概要】

開催日：2026年5月27日（水）、28日（木）（予定）

会 場：地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）

登壇者：代表理事 原 康子(https://muranomirai.org/members/member0006/)、事業統括 前川 香子(https://muranomirai.org/members/member0011/)

イベントの詳細につきましては、メールマガジンにて順次ご案内いたします。

ご関心のある方は、以下よりご登録ください。

▶ イベント案内を受け取る（メールマガジン登録）

https://muranomirai.org/contact/

※登録は無料で、いつでも解除いただけます。

一人ひとりの「小さな声」を、地域そして社会の変化へ

ムラのミライスタッフによる研修の様子（セネガル）

ムラのミライは1993年の設立以来、インド、ネパール、セネガル、そして日本において、人びとの声に丁寧に耳を傾け、市民が主体となる地域づくりを支援してきました。

今後も、地球環境の悪化や気候変動といった喫緊の課題に向き合い、すべての命の基盤である土と水を守る取り組み、ならびに子ども・若者を取り巻く社会課題への対応を通じて、一人ひとりの「小さな声」を集め、地域そして社会の変化へとつなげる活動を継続してまいります。

私たちの活動にご賛同いただける皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。

▶ サポーターとして応援する(https://muranomirai.org/support/donation/)

※ムラのミライは、兵庫県に認定された「認定NPO法人」です。

当法人へのご寄付およびサポーター会費は、所得税・法人税・相続税の控除対象となります。

