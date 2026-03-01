【おかげさまで創業70周年】道民のソウルフード「松尾ジンギスカン」が感謝の最大還元！直営店で骨付ラムステーキ半額やオンラインショップで限定セットなど記念キャンペーンを3月1日より一斉開始！

７０年分の感謝をお客様のこれからの思い出づくりに

株式会社マツオ秘伝のタレに漬込んだ羊肉は焼き、その漬込んだタレで野菜を煮るのが松尾ジンギスカンの特徴です。

1956年の創業以来、味付ジンギスカンの製造と販売を行っている株式会社マツオ（本社：北海道滝川市、代表取締役：松尾吉洋）は、「いつでもどこでも美味しい道民のソウルフード」として家族や仲間との思い出づくりに貢献し続け、2026年3月1日（日）に創業70周年を迎えます。それを記念として公式オンラインショップと直営レストランでお得に松尾ジンギスカンを楽しめるキャンペーンを同時開始いたします。

【公式オンラインショップキャンペーン】

（1）７種の幸せジンギスカンセット

創業70周年を記念し、歴史を彩った7つの味わいを一度に楽しめる、今しか買えない特別セット！

（2）ポイント7倍キャンペーン

創業70周年を記念し、期間中のご購入で「通常の7倍ポイント」を進呈。

【直営レストランキャンペーン】※該当店舗にご注意ください。

半額キャンペーン＆食べ飲み放題1,000円OFFキャンペーン同時開催！

やわらかくクセの少ない仔羊のもも肉を使用した一番人気商品！特上ラムジンギスカンがお値段そのままで増量中。

いつでもどこでも美味しい道民のソウルフードとして家族や仲間との思い出づくりに貢献する私たちは、７０年分の感謝を込めた本キャンペーンでみなさまの未来の思い出でづくりに貢献してまいります。

2026年は様々な形で皆様に羊肉の魅力を発信してまいります。

創業70年を迎えた2026年は今まで以上に松尾ジンギスカンを通して羊肉の魅力を発信してまいります。この機会に久々の方も初めての方も北海道名物松尾ジンギスカンをご利用ください。

松尾ジンギスカンとは

北海道で1956年に創業した味付ジンギスカンのメーカーです。 北海道では老舗のジンギスカンメーカーとして、道産子にご支持いただいております。

滝川市の本店をはじめ、札幌市内、新千歳空港、東京都内（銀座・赤坂・新宿・渋谷・秋葉原）にレストランを展開しております。

店舗で地方発送も一部承っておりますが、通販であればお気軽にご購入が可能です。

ご家族やご友人、職場のみなさまとジンギスカン。 いつも笑顔の真ん中 松尾ジンギスカンをぜひご贔屓くださいませ。

直営店紹介

【北海道エリア】

・本店 北海道滝川市明神町3丁目5-12

・札幌駅前店 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1日本生命札幌ビルB1F

・札幌大通南1条店 北海道札幌市中央区南1条西4丁目16-1南舘ビル 1F

・札幌すすきの４・２店 北海道札幌市中央区南4条西2丁目11-7TOMORU 2F

・札幌宮の森店 北海道札幌市北4条西28丁目1-15スドウビル 1F

・札幌琴似店 北海道札幌市西区琴似1条1丁目1-20（鉄道高架下）

・札幌北19条東店 北海道札幌市東区北19条東8丁目3-2

・新千歳空港店 北海道千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル3F グルメワールド

・新千歳空港フードコート店 北海道千歳市美々 新千歳空港国内線ターミナルビル3F フードコート

【関東エリア】

・新宿三丁目店 東京都新宿区新宿3丁目5-3高山ランド会館 5F

・赤坂店 東京都港区赤坂4丁目3-6赤坂一ツ木通りビル B1F

・銀座店 東京都中央区銀座5丁目9-5チアーズ銀座2F

・秋葉原店 東京都千代田区外神田1丁目18-19BiTO AKIBA 5F

・渋谷パルコ店 東京都渋谷区宇田川町15-1渋谷パルコ7F

株式会社マツオ

代表者 松尾 吉洋

所在地 〒073-0025 北海道滝川市流通団地1丁目6番12号

TEL 0125-23-1919

お問い合わせフォーム https://corp.matsuo1956.jp/contact/