コパンスポーツクラブが温浴施設「ゆのゆTOYOHASHI」に「シエルピラティス豊橋飯村スタジオ」をNEWオープン！温浴施設へ初出店。店舗数は10店舗に。

株式会社コパン

中部・関西地域でスポーツクラブおよびスイミングスクールを展開する株式会社コパン（本社：岐阜県多治見市、代表取締役社長： 市岡史高）は、2026年3月１日に「ゆのゆTOYOHASHI」（所在地:愛知県豊橋市、所長:高須正明）１階ボディケアルームに「シエルピラティス豊橋飯村スタジオ」を新たにオープンします。温浴施設へは今回初出店。2025年に運営を開始したピラティススタジオの店舗数は10店舗に達しました。

01.シエルピラティス豊橋飯村スタジオのポイント

・インストラクターによる少人数制レッスン

Ciel Pilates のレッスンはすべてインストラクターによる少人数での「有人レッスン」。インストラクターに目的や目標を共有してレッスンを続けられるので、一人ではなかなか続けられない方にもおすすめです。

・月2回、月額4,400円(税込)とリーズナブルな料金

マシンピラティスのグループレッスン料金の相場は、月額15,000円～20,000円程度。それに対して、Ciel Pilates の月額料金は、4,400円(税込)/月2回～とリーズナブル。低価格ながらも効果の感じられる本格的レッスンが受けられます。

・ゆのゆのお風呂・サウナも利用OK

ピラティスのレッスン料には、温浴施設の入館料も含まれています。たっぷり汗をかいた後は、広々としたお風呂で心身ともにリラックス。運動とリカバリーがセットになった、充実のライフスタイルを提案します。

02. スタジオ概要

【施設名】Ciel Pilates 豊橋飯村スタジオ

【オープン日】 2026年3月1日（日）

【場所】ゆのゆTOYOHASHI 1階

【対象】女性専用（16歳以上）

【料金】月会費 4,400円（税込・月2回利用）6,600円（税込・月4回利用）

【休業日】毎週月曜日、年末年始、GW期間の一部、および「ゆのゆTOYOHASHI」休館日

※上記金額にはレッスン当日のゆのゆ入館料（お風呂・サウナ）も含みます。ゆのゆラウンジ（岩盤浴）は含みません。

※１回あたりのレッスン時間は40分です。

※入会時には月会費とは別に入会金11,000円、事務手数料3,300円が発生します。

※追加レッスンの場合は、１回1,650円です。

※お支払いは全てクレジットカード決済となります。

無料体験予約はこちら :https://ciel-pilates.copin.co.jp/toyohashi_imure

03.シエルピラティスについて

ゆのゆTOYOHASHI 1Fのスタジオ落ち着いた雰囲気のスタジオピラティスレッスンの前後にはお風呂・サウナも利用可能運動とリカバリーがセットになった、充実のライフスタイルを提案します。コパンのマシンピラティス ブランド「Ciel Pilates（シエルピラティス）」

「Ciel Pilates（シエル ピラティス）」は、ピラティスマシン「リフォーマー」を使用したグループレッスンを提供する、女性専用のマシンピラティススタジオです。マシンピラティスは、通常のマットピラティスに比べ、鍛えたい部位にピンポイントで負荷をかけることができるため、初心者でも無理なく効率的にトレーニングができます。特に女性が気になるウエストやヒップといった部位にフォーカスすることで、より女性らしいしなやかなカラダと美しい姿勢を作り出します。中部・関西を中心に10店舗を展開。（2026年3月1日時点）

Ciel Pilates ブランドサイト(https://ciel-pilates.copin.co.jp/) スタジオ一覧もこちらから

04. ゆのゆTOYOHASHIについて

■ 施設概要：ゆのゆTOYOHASHI

所在地： 愛知県豊橋市飯村南２丁目３１－１

施設内容： 炭酸泉、露天風呂、サウナ、岩盤浴、お食事処、リラクゼーション

公式サイト： https://yunoyu.jp/

05.今後の展開



「シエルピラティス」は、2025年のブランド立ち上げ以来、中部・関西エリアを中心に急速に店舗網を拡大し、今回の豊橋飯村スタジオで10店舗目の節目を迎えます。

今後は、初となる「温浴施設内への出店」をモデルケースに、商業施設や既存店近隣の空きテナントなど、自社施設に留まらない多角的な出店戦略を推進してまいります。

あらゆる場面での顧客接点を創出することで、マシンピラティスを誰もが気軽に楽しめる習慣へと定着させ、地域社会の健康増進に寄与してまいります。

06.企業情報

【株式会社コパン】

「健やかな生活、充実した時間を提供する」を企業理念に、中部・関西地域を中心に70店舗以上のスポーツクラブ・スイミングスクールを運営。近年はマシンピラティスなどの専門スタジオ展開にも注力しています。

https://www.copin.co.jp/index.html

【株式会社名鉄インプレス】

名鉄グループとして、レジャー施設（野外民族博物館リトルワールド、日本モンキーパーク、南知多ビーチランド等）や温浴事業を展開し、地域社会の活性化と豊かなライフスタイルの提供を目指しています。

https://www.meitetsu-impress.co.jp/