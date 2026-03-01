滋賀のJR主要13駅をポスタージャック！「Mumei」さんをメインビジュアルに起用した『WORKしが博』が、3月18日(米原)・23日(草津)に開催。

株式会社いろあわせ

滋賀の企業や人の魅力を再発見し、より良い「はたらく」の環境づくりをサポートする株式会社いろあわせ（本社：滋賀県彦根市、代表取締役：北川雄士）は、2026年3月に開催される合同企業説明会「WORKしが博」（主催：滋賀県・しがジョブパーク）のメインビジュアルに、SNSで絶大な支持を集めるクリエイター「Mumei」さんを起用いたしました。



これを記念し、2026年3月9日（月）より、滋賀県内のJR主要13駅および京都駅にて、大規模なポスタージャックおよびデジタルサイネージ放映を実施。従来の「就活」のイメージを塗り替える、自分らしさを彩るプロモーションを展開します。

背景：なぜ、今「Mumei」さんなのか

「WORKしが博」は、企業も学生も「ノースーツ・ノー作業着」で参加するという、全国的にも珍しいスタイルを掲げる合同企業説明会です。「ノースーツなので、気軽に話を聞けた」「肩の力を抜いて参加できた」という高い評価をいただきました。

今年度は、この「自分らしく働く・選ぶ」というメッセージをより多くの若年層に届けるため、枠にとらわれない表現で支持を集めるクリエイター・Mumeiさんとのコラボレーションを決定しました。滋賀の駅を彩る4種類のビジュアルを通じて、就職活動に対する心理的ハードルを下げ、一歩踏み出すきっかけを提供します。

また、就職活動や働くことそのものに対するイメージが、少しでも前向きなものへと変わり、次の一歩を踏み出す後押しとなることを目指しています。

プロモーション概要

2026年3月9日（月）～22日（日）までの期間、滋賀・京都の交通インフラを「WORKしが博」がジャックします。

JR主要駅ポスター掲出： 滋賀県内のJR主要13駅（堅田、山科、石山、南草津、草津、守山、野洲、近江八幡、能登川、南彦根、彦根、米原、長浜）の改札内に、4パターンのMumeiさんビジュアルを掲出。駅ごとに異なる表情を楽しむことができます。

京都駅デジタルサイネージ： JR京都駅西口改札内のデジタルサイネージにて、期間限定の告知動画を放映します。

「WORKしが博」開催概要

本イベントは、滋賀県内2会場にて開催いたします。

【米原会場】

日時： 2026年3月18日（水）13:00～16:30

会場： 滋賀県立文化産業交流会館（滋賀県米原市下多良2丁目137）

【草津会場】

日時： 2026年3月23日（月）13:00～16:30

会場： YMITアリーナ（滋賀県草津市野村3丁目3-27）

※各日程により出展企業が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。

※両会場ともノースーツ・ノー作業着でご参加いただけます

「自分らしさ」を彩る、WORKしが博だけの体験

本イベントは、単に企業情報を得るだけでなく、自身のキャリアを前向きに描くためのサポートが充実しています。

キャリアコンサルタントによる「自分色」相談ブース

「自分に合う仕事がわからない」「滋賀でどんな働き方ができる？」といった悩みに対し、プロのキャリアコンサルタントがマンツーマンで寄り添います。対話を通じて自分の強みや価値観を整理し、自分らしいマッチングを後押しします。

学生の「やりたい」に寄り添うコンテンツ

これまでの「就活」という枠にとらわれず、学生一人ひとりの興味や「やってみたい」という意欲にフォーカス。企業の担当者とフラットに話せる仕掛けにより、自分にぴったりの環境を見つけられます。

公式サイト： https://shigajobpark.jp/event/

参加方法： 公式LINE（https://line.me/R/ti/p/%40989snjpl ）より事前エントリー受付中

株式会社いろあわせ 代表取締役 北川雄士のコメント

就職活動は、不安やプレッシャーを感じやすいものですが、本来は自分の未来を自分らしく選ぶための前向きな機会だと考えています。しがジョブパークでは、多くの求職者や企業と向き合う中で、「就活」への心理的なハードルを少しでも下げたいという思いで取り組んできました。



今回Mumeiさんを起用したのは、自由で自然体な表現が、私たちの目指す「自分らしく選び、働く」という価値観と重なると感じたためです。学生と同世代であることによる親近感も、就職活動を身近に感じるきっかけになればと考えています。駅での発信をきっかけに、滋賀での出会いを通じて、自分らしい一歩につながることを願っています。

取材をご検討のメディア関係者様へ

当日は会場にて、参加学生や企業へのインタビュー取材が可能です。ご希望のメディア様は、事前にお問い合わせ先までご連絡ください。

学生のリアルな就活状況や、滋賀県内企業の採用意欲について取材いただけます。 会場での写真・動画撮影も可能です。

しがジョブパークについて

「滋賀県内で仕事を探す求職者」と「働き手を探す県内事業者」をつなぐことを目的に、滋賀県（2020年4月～いろあわせが受託）・労働局・就業支援機関が一体となって運営を行う施設。JR草津駅を出てすぐの場所に拠点を置き、さまざまな形での就業支援や、人材確保のサポートをワンストップで行う。

株式会社いろあわせについて

若者の本音に耳を傾けながら、企業活動や地域活性を推進していくためのコミュニケーションプランの立案を得意とし、ストーリーづくり、場づくりを軸にした地域の採用を盛り上げるプロジェクトに多数携わる。滋賀で働く魅力を再発見するメディア『しがと、しごと。』、人事コミュニティ『しがと、じんじ。』なども運営。

代表者：北川雄士

住所：滋賀県彦根市芹橋2丁目4-6

URL：https://www.iroawase.co.jp/