【女性のための文学賞創設】エッセイコンテスト「WOMANエッセイアワード2026」開催

株式会社IWrite

株式会社IWrite（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：小笠原あゆ美）は、女性の経験を言葉に変え、エッセイや記事として発信する書き手の育成と活躍の場づくりを行ってきました。

このたび当社は、女性が自分の人生を文章として作品にする取り組みを開始して4周年を迎える節目として、20歳以上の女性を対象としたエッセイコンテスト「WOMANエッセイアワード2026」を新たに創設・開催いたします。

テーマは「私の人生を変えた瞬間」。

あなたの持つ経験を言葉にし、同じように悩む誰かの心へ届けてみませんか。

WOMANエッセイアワード2026 開催の趣旨

WOMANエッセイアワード2026

妊娠・出産・介護・仕事・家庭--

女性の人生には、自分のことを後回しにせざるを得ない瞬間が数多く存在します。

一方で、そうした経験の中には、誰かを救い、励ます力を持つ「物語」が眠っています。

株式会社IWriteではこれまで、「WOMANライター養成講座」を通じて、女性が自身の人生をエッセイとして発信する場を創出してきました。

4年間にわたり女性の文章表現と発信の場を育んできた中で、講座という枠を越え、より広くすべての女性に門戸を開いた文学賞として本コンテストを創設しました。

書くことで自分の人生を肯定し、読むことで誰かの孤独がやわらぐ。

そんな言葉の循環を社会に広げていくことを目的としています。

コンテスト概要

コンテスト名：WOMANエッセイアワード2026

応募対象：20歳以上の女性（執筆経験不問）

文字数：3000字以内（スペース、改行込み）

テーマ：私の人生が変わった瞬間

募集期間：2026年4月15日(水)まで

審査方法：WOMANライター養成講座講師Ayumi、ほか審査員による審査

結果発表：2026年5月（自社サイトにて発表予定）

応募方法：応募フォームより受付

https://forms.gle/vQ3rMPfxxCsEeKou6

賞品

1位：10万円＋トロフィー

2位：5万円＋トロフィー

3位：3万円＋トロフィー

受賞作品は自社サイト上で公開予定です。

「WOMANライター養成講座」とは

「WOMANライター養成講座」は、女性が自身の人生経験や感情を言葉にし、共感を軸としたエッセイを発信できる書き手を育成する4か月間の講座です。

まずは自分の思いを言語化することから始まり、女性心理や読者視点を学びながらエッセイ執筆へと進みます。最終的には「認定WOMANライター」として活動できるレベルを目指します。

講座内では、毎月のエッセイ発表企画やコンテスト形式での発表の場を設け、学びを実践と発信につなげる仕組みを整えています。

代表コメント

「すごい経歴がなくても、女性には寄り添える経験があります。一人ひとりの人生にはドラマがあり、それを言葉にすることで誰かを勇気づけることができる。

この文学賞が、人生を言葉にしたいすべての女性の一歩になることを願っています。」

会社概要

会社名：株式会社IWrite

所在地：〒531-0071大阪府大阪市北区中津3丁目25番9号 スタートビル3階・4階

代表者：小笠原あゆ美

事業内容：女性向けライティング教育事業

URL：https://iwrite-story.jp/