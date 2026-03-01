世界遺産『高野山と熊野を結ぶ』。2026年度「聖地巡礼バス」が4月2日（木）より運行開始！！

龍神自動車株式会社



龍神自動車株式会社（本社：和歌山県田辺市、代表取締役：小川豊介、以下「龍神バス」）と南海りんかんバス株式会社は、高野山と熊野三山（本宮）を結ぶ「聖地巡礼バス」を、4月2日（木）から11月30日（月）まで運行いたします（※火、水曜日運休）。


本バスは、「紀伊山地の霊場と参詣道」の世界遺産登録を機に、公共交通による移動手段として運行を開始いたしました。外国人観光客を含め、聖地を周遊する観光客の皆さまにも幅広く利用されています。



和歌山の世界遺産、パワースポット、温泉巡りをスムーズに


1200年の歴史を紡ぐ永遠の聖地「高野山」と神々が棲まう自然崇拝の聖地「熊野」。


『世界遺産「高野山・熊野」聖地巡礼バス』は


高野山から雄大な景色の高野・龍神スカイライ


ンを通り、龍神温泉、熊野本宮温泉郷、熊野本


宮大社を結びます。和歌山が誇る世界遺産やパ


ワースポットへのアクセスに便利なバスです。



【聖地巡礼バス特設サイト】


▼https://www.ryujinbus.com/seichijyunrei/





　　　　　　　　　　　　　　　路線マップ


【運行期間】


2026年4月2日（木）～11月30日（月）


※期間中の火曜日・水曜日は運休


※1日1往復運行



■運行会社





【運行区間/運賃】




うれしい特典　※乗車券をご提示ください


■ごまさんスカイタワー


　備長炭コーヒー（日高川源流天然水使用）テイクアウト　通常300円→250円に割引


■季楽里龍神


　入浴料　通常800円→650円に割引



聖地巡礼バス5,300円チケット購入者限定


「熊野御坊南海バス」で熊野三山巡りにおすすめ悠々フリー乗車券



本宮大社から熊野速玉大社、那智大社方面へ

熊野御坊南海バスの路線バスのフリー乗車券です。新宮・勝浦方面よりお越しの方は「熊野御坊南海バス」で、高野山方面よりお越しの方は「南海りんかんバス」でお買い求めください。



詳しくはこちら：https://kumanogobobus.nankai-nanki.jp/tickets/free-pass-ticket/






【時刻表】




詳しい時刻表はこちら： https://www.ryujinbus.com/app/wp-content/uploads/2021/03/0b16e9b1a5be5564a6e3391f1af32c11-4.pdf




【販売方法】事前予約制


■インターネット予約


　発車オーライネット／Japan Bus Online／楽天トラベル


　※出発前日15：00まで予約可能


■コンビニ予約


　ローソン（Loppi）


■旅行会社


JTB、日本旅行、近畿日本ツーリスト、南海国際旅行、一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー



ご予約は聖地巡礼バス特設サイトより


▼https://www.ryujinbus.com/seichijyunrei/



聖地巡礼バス「ご利用者限定」オプショナルツアー


”赤リュック語りべとのウォークプラン「牛馬童子～近露王子」”















聖地巡礼バスご利用者限定で、語りべと歩く特別ウォークプランへのお申込みも可能。


歴史・伝説に詳しい語りべが案内することで、通常の散策では味わえない奥深い聖地の魅力を体感できます。




・開催期間：4月2日（木）～11月30日（月） ※火曜日・水曜日は除く


・出発時間：牛馬童子口 14:00


・距離・所要時間：約2km／約75分


・運賃：大人 1人 2,500円


：お支払い：当日現地でお支払いください


：予約方法：事前予約制（5日前まで）


：お問い合わせ先：古道語りべ・熊野赤リュック


■電話：0739-20-4325 ■FAX：0739-24-1212



会社概要


会社名：龍神自動車株式会社


代表取締役：小川豊介


所在地：和歌山県田辺市あけぼの37-20


設立：昭和2年9月


事業内容：自動車運輸業（乗合バス事業、貸切バス事業、貨物運送事業）


ホームページ：https://www.ryujinbus.com/


ＴＥＬ：0739-22-2100


ＦＡＸ：0739-24-1212