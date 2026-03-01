世界遺産『高野山と熊野を結ぶ』。2026年度「聖地巡礼バス」が4月2日（木）より運行開始！！
龍神自動車株式会社（本社：和歌山県田辺市、代表取締役：小川豊介、以下「龍神バス」）と南海りんかんバス株式会社は、高野山と熊野三山（本宮）を結ぶ「聖地巡礼バス」を、4月2日（木）から11月30日（月）まで運行いたします（※火、水曜日運休）。
本バスは、「紀伊山地の霊場と参詣道」の世界遺産登録を機に、公共交通による移動手段として運行を開始いたしました。外国人観光客を含め、聖地を周遊する観光客の皆さまにも幅広く利用されています。
和歌山の世界遺産、パワースポット、温泉巡りをスムーズに
1200年の歴史を紡ぐ永遠の聖地「高野山」と神々が棲まう自然崇拝の聖地「熊野」。
『世界遺産「高野山・熊野」聖地巡礼バス』は
高野山から雄大な景色の高野・龍神スカイライ
ンを通り、龍神温泉、熊野本宮温泉郷、熊野本
宮大社を結びます。和歌山が誇る世界遺産やパ
ワースポットへのアクセスに便利なバスです。
【聖地巡礼バス特設サイト】
▼https://www.ryujinbus.com/seichijyunrei/
路線マップ
【運行期間】
2026年4月2日（木）～11月30日（月）
※期間中の火曜日・水曜日は運休
※1日1往復運行
■運行会社
【運行区間/運賃】
うれしい特典 ※乗車券をご提示ください
■ごまさんスカイタワー
備長炭コーヒー（日高川源流天然水使用）テイクアウト 通常300円→250円に割引
■季楽里龍神
入浴料 通常800円→650円に割引
聖地巡礼バス5,300円チケット購入者限定
「熊野御坊南海バス」で熊野三山巡りにおすすめ悠々フリー乗車券
本宮大社から熊野速玉大社、那智大社方面へ
熊野御坊南海バスの路線バスのフリー乗車券です。新宮・勝浦方面よりお越しの方は「熊野御坊南海バス」で、高野山方面よりお越しの方は「南海りんかんバス」でお買い求めください。
詳しくはこちら：https://kumanogobobus.nankai-nanki.jp/tickets/free-pass-ticket/
【時刻表】
詳しい時刻表はこちら： https://www.ryujinbus.com/app/wp-content/uploads/2021/03/0b16e9b1a5be5564a6e3391f1af32c11-4.pdf
【販売方法】事前予約制
■インターネット予約
発車オーライネット／Japan Bus Online／楽天トラベル
※出発前日15：00まで予約可能
■コンビニ予約
ローソン（Loppi）
■旅行会社
JTB、日本旅行、近畿日本ツーリスト、南海国際旅行、一般社団法人田辺市熊野ツーリズムビューロー
ご予約は聖地巡礼バス特設サイトより
▼https://www.ryujinbus.com/seichijyunrei/
聖地巡礼バス「ご利用者限定」オプショナルツアー
”赤リュック語りべとのウォークプラン「牛馬童子～近露王子」”
聖地巡礼バスご利用者限定で、語りべと歩く特別ウォークプランへのお申込みも可能。
歴史・伝説に詳しい語りべが案内することで、通常の散策では味わえない奥深い聖地の魅力を体感できます。
・開催期間：4月2日（木）～11月30日（月） ※火曜日・水曜日は除く
・出発時間：牛馬童子口 14:00
・距離・所要時間：約2km／約75分
・運賃：大人 1人 2,500円
：お支払い：当日現地でお支払いください
：予約方法：事前予約制（5日前まで）
：お問い合わせ先：古道語りべ・熊野赤リュック
■電話：0739-20-4325 ■FAX：0739-24-1212
会社概要
会社名：龍神自動車株式会社
代表取締役：小川豊介
所在地：和歌山県田辺市あけぼの37-20
設立：昭和2年9月
事業内容：自動車運輸業（乗合バス事業、貸切バス事業、貨物運送事業）
ホームページ：https://www.ryujinbus.com/
ＴＥＬ：0739-22-2100
ＦＡＸ：0739-24-1212