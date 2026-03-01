シティプロモーション特設サイト「みんなの！ふじみ野」が3月1日にオープン！

ふじみ野市役所

埼玉県ふじみ野市では、株式会社サイネックスが手掛けるポータルサイト事業「わが街ポータル」を活用し、2026年3月1日（日）に、官民協働型のシティプロモーション特設サイト「みんなの！ふじみ野みんなの！ふじみ野」をオープンしました！

◆「みんなの！ふじみ野」のポイント

当サイトは、市民や団体・民間事業者の皆様がお手軽に、“地域”に特化した情報発信や収集ができる官民協働型の【自治体の準オフィシャルサイト】として、地域を盛り上げていく、これまでにはない新たなシティプロモーションの取組みとなります。

「みんなの！ふじみ野」はこちら :https://www.citydo.com/prf/saitama/fujimino/

- これまでの行政情報発信にとらわれない、官民協働による新しい投稿型の地域情報発信サイトです。- 自治体はもちろん、地域の団体・企業・住民が参加し、自由度の高い地域情報を無償で手軽に発信することができる、地域の皆様と共に盛り上げる地域参加型コミュニケーションサイトです。- サイト構築費用・保守費用は協賛事業者様の広告収入で賄うため、公費負担は発生しません。

＜参考URL（市公式ホームページより）＞

https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/kohokochoka/kohokochokakari/15284.html

◆サイト掲載コンテンツの事例

当サイトでは、ふじみ野市に関する以下の情報を、市民・民間企業・団体問わず、誰でも投稿することができ、市民や市外の方が自由に閲覧できるため、飲食店や観光地への誘客はもちろん、市民の市の魅力の再発見につながり、市民のシビックプライドの醸成につながります。

イベント情報

講演会や展示会、イベントなど、市内で行われる催事情報を掲載することができます。これまで市公式ホームページや広報紙などで掲載出来なかった市内事業者・団体など、市民の方の情報も本特設サイトでは掲載できるようになります！

おすすめ情報

おすすめ情報ページでは、割引サービスやクーポンのお知らせのほか、公的補助やお役立ち情報などを掲載することができます。皆さまの生活の役に立つ、お得で便利な情報を掲載して盛り上げていきましょう！

求人情報

求人情報ページでは、正社員やパート・アルバイトなどの募集のほか、サークル会員の募集なども掲載することができます。市内で働きたい、活動したい方に向けての情報発信が可能になります！

本サイトをふじみ野市の魅力を伝えていくきっかけにしていきますので、今後のサイトの成長にご期待ください！

問い合わせ

埼玉県 ふじみ野市 広報広聴課

電話番号：049-262-9003