日本最大級のパンのイベント「パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ」に出店のお知らせ

株式会社million（東京都港区南青山2丁目11-14青山コシビル地下１F）が運営する2ブランド、

「サンドイッチのお店Merci」と「独自低温製法ヒレかつHITOKAMI」は、2026年3月6日（金）～8日（日）に横浜赤レンガ倉庫イベント広場で開催される日本最大級のパンイベント

『パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ』に出店いたします。

両ブランドは、会場限定・人気商品を中心に複数商品を販売予定。さらに、パン好きによる投票企画「パンのフェスアワード2025」にもエントリーし、事前投票も受付中です。

■出店概要

イベント名：パンのフェス2026 in 横浜赤レンガ

開催日時：2026年3月6日（金）～3月8日（日） 各日11:00～17:00

会場：横浜赤レンガ倉庫 イベント広場（神奈川県横浜市中区新港1-1）

入場料：無料（※パン屋さんエリアは一部時間帯で有料）

一部：11:00～13:30（現金：1,000円／キャッシュレス：900円）

二部：14:00～17:00（無料）

※売り切れ等により早期終了となる場合がございます。

■出店ブランド紹介１.

サンドイッチのお店Merci（メルシー）

吉祥寺に本店をおき、“サンドイッチで日常を豊かに”。見た目のワクワク感と、食べた瞬間の満足感にこだわったサンドイッチを展開。過去にはアワード受賞をきっかけにメディア掲載も広がり、多くのお客様にブランドを知っていただく機会となりました。

■出店ブランド紹介２.

独自低温製法ヒレかつHITOKAMI（ヒトカミ）

独自低温製法ヒレかつHITOKAMIは、厳選素材を独自の製法で低温調理させじっくりと火入れをすることで旨味を逃すことなく閉じ込めた他にはないヒレカツサンドの専門店です。過去のイベントでは最大3時間待ちと大変好評いただいているブランドです。

今回のアワードエントリー商品（会場販売予定）

サンドイッチのお店Merci【復刻】まぼろしのクロックマダムサンド 650円（税込）

限定販売で大人気だったクロックマダムサンドが復刻。特製ホワイトソースとチーズの濃厚な味わいが、とろけるように広がります。

独自低温製法ヒレかつHITOKAMI【和洋の乱】2種食べ比べ 850円（税込）

HITOKAMI名物、スタンダードな和のヒレかつ「特製濃厚黒ソース」と、ヒレかつを丸ごとオムレツで包みケチャップをアクセントにした洋の「おむヒレかつ」。贅沢な2種食べ比べセットです。

「パンのフェスアワード2025」投票について

パン好きのパン好きによるパン好きのための投票企画「パンのフェスアワード2025」は、

事前投票（Web）と会場投票の2段階で実施されます。

事前投票（Web）：2026年1月13日（火）～3月5日（木）18:00

会場投票：2026年3月6日（金）～3月8日（日）14:00まで

※投票時の検索方法（頭文字）

サンドイッチのお店Merci → 【サ】行

独自低温製法ヒレかつHITOKAMI → 【ハ】行

応援よろしくお願いいたします。期間中お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください！

会社情報

株式会社million

〒107-0062 東京都港区南青山２丁目１１－１４ 青山コシビル 地下1階

運営ブランド：サンドイッチのお店Merci／独自低温製法ヒレかつHITOKAMI

URL：https://million.ne.jp/