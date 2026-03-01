期間限定で展開！TBSサタプラ ランキングNo.1　入手困難！「クリームシチューキャッチャー」3/1よりクレーンゲーム専門店にて展開開始

株式会社東洋

“笑顔創造”を企業理念とする株式会社東洋(埼玉県桶川市／代表取締役 中村秀夫)は、 3月1日から3月31日まで、クレーンゲーム専門店エブリデイ行田店、とってき屋東京本店の2店舗に、サタデープラスという番組のコーナーである“ひたすら試してランキング”にて紹介され、1位を獲得した「コスモ直火焼 銀のクリームシチュー・ルー」をクレーンゲームの景品として限定展開します。こちらのシチューは、現在も出荷制限がかかるほどの品薄状態が続いており、一般のスーパー等では入手が困難になるほどの絶大な人気を博しています。

■企画の開催背景

この「コスモ直火焼 銀のクリームシチュー・ルー」は、番組のコーナー内で1位を獲得した反響が依然として大きく、一般のスーパー等では現在も出荷制限がかかるほどの品薄状態が続いています。

入手困難となっている商品をクレーンゲームの景品としてのみ限定展開をすることで「今ここでしか手に入らない」という特別感を演出し、エブリデイのクレーンゲームならではの独自性がより引き出せると考えたからです。

■コスモ直火焼 銀のクリームシチュー・ルーとは

コスモ食品株式会社が製造する、直火の窯で少量ずつ丹念に焼き上げたフレークタイプのシチュールーです。化学調味料や香料、保存料は使用されておらず、コクと深みのあるクリーミーな味わいが特徴となっています。放送後の反響が大きく、一般のスーパーでは気軽に手に入らない商品となっております。

■企画概要

企画名:期間限定で展開！TBSサタプラ ランキングNo.1 入手困難！

「クリームシチューキャッチャー」

開催期間:3月1日～3月31日

企画内容:サタデープラスという番組のコーナーである“ひたすら試してランキング”にて紹介され、

見事一位を獲得した「コスモ直火焼 銀のクリームシチュー・ルー」をクレーンゲームの景

品として限定展開。

開催店舗:クレーンゲーム専門店 エブリデイ2店舗

(行田店、とってき屋東京本店)

【会社概要】

会社名：株式会社東洋

本社住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階

電話番号：048-593-2525

コーポレートサイト： https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)

≪クレーンゲーム・カンパニー≫

・エブリデイ 公式サイト

https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)

・『エブリデイ行田店』

公式サイト：https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)



・『エブリデイとってき屋 東京本店』

公式サイト：https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)

・『エブリデイ多摩ノ国店』

公式サイト：https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)

・『エブリデイとれトレ屋 桶川店』

公式サイト：https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)

【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ】

クレーンゲームのテーマパーク エブリデイとってき屋

運営会社 株式会社東洋

広報担当 小泉 礼穂(こいずみ れお)

広報直通電話電話番号 080-9021-8647

広報直通メールアドレス toyo-press@toyo-egroup.jp