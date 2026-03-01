ITコンサルティング会社が地域のDX化を推進！地域情報サイト「まいぷれ横浜市中区・西区」がオープン！

株式会社フューチャーリンクネットワーク

全国894市区町村をカバーする地域情報サイト「まいぷれ」を運営する株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴）は、株式会社ポジテ（本社：東京都中央区、代表取締役：乗末 孝光）をパートナー企業に迎え、横浜市中区・西区のイベント・市民活動・店舗など、地域に密着した情報を発信する地域情報サイト「まいぷれ横浜市中区・西区」を2026年3月1日にオープンしました。

「まいぷれ横浜市中区・西区」の特徴

横浜市中区・西区は、県庁などの行政機関や「みなとみらい21」に代表される近代的な都市部、日本最大級の「横浜中華街」を擁する観光地、さらに古くからの情緒を残す住宅街が共存する、横浜の「顔」とも言えるエリアです。開港の歴史を背景にした異国情緒豊かな文化と、常に進化を続ける最先端のトレンドが融合し、国内外から多くの人々を惹きつけています。「まいぷれ横浜市中区・西区（https://yokohama.mypl.net/naka-nishi/）」では、こうした多彩なエリアの深掘り情報や、街を支える地元店舗・市民活動にスポットを当て、地域住民と来街者の双方に愛される情報プラットフォームを目指します。

まいぷれ事業参画のきっかけ

株式会社ポジテは、代表・乗末の20年以上にわたるIT業界での企画・開発・運用の経験を基に、2022年より事業運営を行ってまいりました。その歩みの中で、国内事業者の多くを占める中小規模事業者におけるIT活用や生産性向上に大きな課題を感じていました。新規事業を検討する中で出会った「まいぷれ」の、地域に深く入り込むサービス内容は、弊社の「ITの力で社会に貢献、人々に笑顔を」という理念と非常に親和性が高く、強く共感いたしました。既存事業で培った経験を活かし、地域社会から日本を元気にしたいという想いから、今回の参画に至りました。

今後の展開

「まいぷれ横浜市中区・西区」では、観光・都市・ローカルが融合した本エリアの特色ある情報を、地域住民はもちろん、国内外の観光客へ広く届けられる「地域No.1の情報メディア」を目指します。同時に、ITコンサルティングの強みを活かし、より多くの地域事業者様の運営支援を、まいぷれを軸として積極的に展開してまいります。

■地域情報サイト「まいぷれ横浜市中区・西区」運営会社概要

社名： 株式会社ポジテ

代表取締役： 乗末 孝光

所在地： 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8-503 ハマポート内

事業内容： システム企画・開発・運用支援、ITコンサルティング、まいぷれ事業 他

サイト： https://pozite.jp/

■地域情報サイト「まいぷれ」運営会社概要

社名： 株式会社フューチャーリンクネットワーク

代表取締役： 石井丈晴

所在地： 千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

事業内容： 地域情報流通事業、公共ソリューション事業

サイト： https://www.futurelink.co.jp/

■地域情報サイト「まいぷれ」（ https://mypl.net/(https://mypl.net/) ）とは

地域情報サイト「まいぷれ」とは、「ちょっとがんばれば自転車でまわれちゃう、そんな小さなまちの情報をお届けします。」をキャッチフレーズに掲げ、地域のユニークな情報（イベント・市民活動・店舗など）を地域で生活する人に向けて届ける地域密着型ポータルサイトです。2026年2月1日現在、全国 313 サイト・ 894 エリアで展開しており、それぞれのエリア特有の魅力や個性を発揮するため、 149 の運営パートナー会社が地元編集部となり、地域密着で運営しています。また、「まいぷれ」のプラットフォームを活用した課題解決施策として、全国 30 自治体でのふるさと納税業務支援や、 12 エリアでの地域ポイントサービス運営をはじめ、全国 140 自治体との協業実績があります。

■お問い合わせ先

※ 本件に関する画像やテキストの提供や取材のお申し込みは、以下の連絡先で承ります。

企業名： 株式会社フューチャーリンクネットワーク

担当者： 経営統括部 広報・IR担当

TEL： 047-495-0525

お問い合わせフォーム： https://www.futurelink.co.jp/inquiry/

メールアドレス： fln_pr@ml.futurelink.co.jp