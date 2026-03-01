宮城県気仙沼市・南三陸町の魅力を再発見！ 地域情報サイト「まいぷれ気仙沼市・南三陸町」を新規オープン

株式会社フューチャーリンクネットワーク

全国894市区町村をカバーする地域情報サイト「まいぷれ」を運営する株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴）は、株式会社ars（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役：由利優弥）をパートナー企業に迎え、気仙沼市、本吉郡南三陸町のイベント・市民活動・店舗など、地域に密着した情報を発信する地域情報サイト「まいぷれ気仙沼市・南三陸町」を2026年3月1日にオープンしました。

「まいぷれ気仙沼市・南三陸町」の特徴

宮城県の北東部に位置する気仙沼市と南三陸町は、豊かな三陸の海に育まれた世界有数の漁場を持ち、カツオやサメ、カキ、ホヤなどの多彩な海産物が全国的に知られています。東日本大震災からの復興を経て、現在は「温故知新」の精神のもと、古くからの伝統を守る人々と、新しい感性で挑戦を始める人々が共存する活気あるエリアです。「まいぷれ気仙沼市・南三陸町（ https://kesennuma.mypl.net/ ）」では、この地域ならではの食文化や観光資源はもちろん、地元の人しか知らない小さなニュースや市民活動に光を当て、地域の日常をより豊かにする情報を発信してまいります。

まいぷれ事業参画のきっかけ

「まいぷれ気仙沼市・南三陸町」の立ち上げは、事業責任者である村上の「縁のあるこの地域に貢献したい」という強い思いから始まりました。株式会社arsの所在地は仙台市宮城野区ですが、震災復興を経て、伝統を守る人々と新しい挑戦を始める人々が共存するこの地域で何か力になりたいと考えたことが大きなきっかけです。地域で事業を営む方、移住してきた方、そして新たな一歩を踏み出す方々など、多様な人々を応援したいという願いから、地域密着型プラットフォームである「まいぷれ」への参画を決断いたしました。

今後の展開

オープン後は、気仙沼・南三陸に息づく地元の魅力を丁寧に取り上げながら、地域で活動する方々の情報発信を積極的にサポートしてまいります。事業者の皆さまや移住者の方々が、自らの取り組みをより多くの人に届けられるよう必要な支援を行い、地域内の多様な動きを見えやすくすることを目指します。人や活動が自然につながっていく土台を育てながら、地域の“今”を伝え、“これから”を後押しする取り組みを続けてまいります。

■地域情報サイト「まいぷれ気仙沼市・南三陸町」運営会社概要

社名 ： 株式会社ars

代表取締役 ： 由利優弥

所在地 ： 宮城県仙台市宮城野区岡田浜通56

事業内容 ： インバウンド向け小売業、軽貨物運送事業、地域情報事業

サイト ： https://ars-2023.co.jp/company

■地域情報サイト「まいぷれ」運営会社概要

社名 ： 株式会社フューチャーリンクネットワーク

代表取締役 ： 石井丈晴

所在地 ： 千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

事業内容 ： 地域情報流通事業、公共ソリューション事業

サイト ： https://www.futurelink.co.jp/

■地域情報サイト「まいぷれ」（ https://mypl.net/(https://mypl.net/) ）とは

地域情報サイト「まいぷれ」とは、「ちょっとがんばれば自転車でまわれちゃう、そんな小さなまちの情報をお届けします。」をキャッチフレーズに掲げ、地域のユニークな情報（イベント・市民活動・店舗など）を地域で生活する人に向けて届ける地域密着型ポータルサイトです。2026年2月1日現在、全国 313 サイト・ 894 エリアで展開しており、それぞれのエリア特有の魅力や個性を発揮するため、 149 の運営パートナー会社が地元編集部となり、地域密着で運営しています。また、「まいぷれ」のプラットフォームを活用した課題解決施策として、全国 106 自治体でのふるさと納税業務支援や、 12 エリアでの地域ポイントサービス運営をはじめ、全国 140 自治体との協業実績があります。

